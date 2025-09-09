রাজাপক্ষে-হাসিনার পর জনরোষে গদি ছাড়লেন ওলি, কার্যালয় দখল উন্মত্ত জনতার

রাজাপক্ষে-হাসিনার পর জনরোষে গদি ছাড়লেন ওলি, কার্যালয় দখল উন্মত্ত জনতার
মঙ্গলবার সকালে কয়েকশো লোক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে ৷ তারপরই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন ওলি ৷
By PTI
Published : September 9, 2025 at 2:42 PM IST
কাটমান্ডু, 9 সেপ্টেম্বর: পদত্যাগ করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ সোশাল মিডিয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে অশান্তি শুরু হয় নেপালে ৷ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷ উন্মত্ত জনতা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দখল নেওয়ার পর বাধ্য হয়ে পদত্য়াগ করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ৷
হামলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে কয়েকশো লোক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে ৷ তারপরই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন ওলি ৷ এর আগে জনতার বিক্ষোভের জেরে গদি ছাড়তে হয়েছিল শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মহিন্দ্র রাজাপক্ষে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৷ এবার কার্যত একইভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ৷
পদত্যাগের আগে ওলির বালাকোটের বাড়িতেও হামলা চলে ৷ জানা গিয়েছে, একদল লোক আচমকাই তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় ৷ সোমবারের বিক্ষোভে কেন 19 জনের প্রাণ গেল তা জানতে চায় ভিড় ৷ প্রধানমন্ত্রীর আগে নেপালের প্রায় 9 জন মন্ত্রীর বাড়িতেও হামলা চলে ৷ নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাউডেলের বাড়িতেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৷
#WATCH | Nepal | People protest in Kathmandu against the Government over alleged corruption. Prime Minister KP Sharma Oli has resigned amid the violent protests that took place in the national capital city.— ANI (@ANI) September 9, 2025
(Video Source: TV Today Nepal) pic.twitter.com/Qv3QhDvhVx
পদত্যাগ করার কথা জানিয়ে নেপালের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লিখেছেন, নেপালের পরিস্থিতি ভয়াবহ ৷ এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে পদে থাকা সম্ভব নয় ৷ তিনি আরও জানান, সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিকভাবে যাতে নেপালের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায় তার জন্যই তিনি পদত্যাগ করছেন ৷ এদিকে, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কাঠমান়্ড়র ত্রিভূবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর ৷
#WATCH | Nepal: Protesters dance and celebrate as the private residence of former PM K.P. Sharma Oli, in Bhaktapur, burns. The Nepali PM resigned this afternoon amid demonstrations against the Government over alleged corruption.— ANI (@ANI) September 9, 2025
(Video Source: TV Today Nepal) pic.twitter.com/d71H1bQ1KJ
এদিকে বছরখানেক আগে হাসিনা পদত্য়াগ করার পর তাঁর বাসভবন গণভবনের যে ছবি দেখা গিয়েছিল এবার নেপালেও ধরা পড়ল সেই এক ছবি ৷ ওলির পদত্যাগে খুশি আন্দোলনকারীরা ওলির বাড়ির সামনে ভিড় করেন ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকেন ৷ সোমবার রাতের পর মঙ্গলবার দুপুরে সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে আবারও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে ৷
এই পরিস্থিতিতে দেশের পরিস্থিতি কী হবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে তরজা ৷ নেপাল কংগ্রেসের নেতা বিমলেন্দ্র নিথি এবং অর্জুন নরসিংহের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ নিধি জানান, দেশে যাতে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি বজায় থাকে তার জন্য যা করা দরকার সেটা নেপাল কংগ্রেস করবে ৷