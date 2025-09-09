রাজাপক্ষে-হাসিনার পর জনরোষে গদি ছাড়লেন ওলি, কার্যালয় দখল উন্মত্ত জনতার

ETV Bharat / international

রাজাপক্ষে-হাসিনার পর জনরোষে গদি ছাড়লেন ওলি, কার্যালয় দখল উন্মত্ত জনতার

মঙ্গলবার সকালে কয়েকশো লোক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে ৷ তারপরই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন ওলি ৷

OLI-RESIGN
পদত্যাগ নেপালের প্রধানমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : September 9, 2025 at 2:42 PM IST

কাটমান্ডু, 9 সেপ্টেম্বর: পদত্যাগ করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ সোশাল মিডিয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে অশান্তি শুরু হয় নেপালে ৷ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷ উন্মত্ত জনতা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দখল নেওয়ার পর বাধ্য হয়ে পদত্য়াগ করলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ৷

হামলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে কয়েকশো লোক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে ৷ তারপরই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন ওলি ৷ এর আগে জনতার বিক্ষোভের জেরে গদি ছাড়তে হয়েছিল শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মহিন্দ্র রাজাপক্ষে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ৷ এবার কার্যত একইভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ৷

RESIGN
রাষ্ট্রপতিকে লেখা ওলির পদত্যাগপত্র (ইটিভি ভারত)

পদত্যাগের আগে ওলির বালাকোটের বাড়িতেও হামলা চলে ৷ জানা গিয়েছে, একদল লোক আচমকাই তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় ৷ সোমবারের বিক্ষোভে কেন 19 জনের প্রাণ গেল তা জানতে চায় ভিড় ৷ প্রধানমন্ত্রীর আগে নেপালের প্রায় 9 জন মন্ত্রীর বাড়িতেও হামলা চলে ৷ নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাউডেলের বাড়িতেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ৷

পদত্যাগ করার কথা জানিয়ে নেপালের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লিখেছেন, নেপালের পরিস্থিতি ভয়াবহ ৷ এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে পদে থাকা সম্ভব নয় ৷ তিনি আরও জানান, সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিকভাবে যাতে নেপালের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায় তার জন্যই তিনি পদত্যাগ করছেন ৷ এদিকে, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কাঠমান়্ড়র ত্রিভূবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর ৷

এদিকে বছরখানেক আগে হাসিনা পদত্য়াগ করার পর তাঁর বাসভবন গণভবনের যে ছবি দেখা গিয়েছিল এবার নেপালেও ধরা পড়ল সেই এক ছবি ৷ ওলির পদত্যাগে খুশি আন্দোলনকারীরা ওলির বাড়ির সামনে ভিড় করেন ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকেন ৷ সোমবার রাতের পর মঙ্গলবার দুপুরে সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে আবারও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে ৷
এই পরিস্থিতিতে দেশের পরিস্থিতি কী হবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে তরজা ৷ নেপাল কংগ্রেসের নেতা বিমলেন্দ্র নিথি এবং অর্জুন নরসিংহের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷ নিধি জানান, দেশে যাতে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি বজায় থাকে তার জন্য যা করা দরকার সেটা নেপাল কংগ্রেস করবে ৷

