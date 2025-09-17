যুবদের বিক্ষোভে নিহতদের সম্মান, নেপালে জাতীয় শোক দিবস পালন
8 ও 9 সেপ্টেম্বর হিংসাত্মক বিক্ষোভে নিহতদের শহিদের মর্যাদা দেওয়া হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী সুশিলা কার্কি ৷
Published : September 17, 2025 at 7:15 PM IST
কাঠমান্ডু, 17 সেপ্টেম্বর: যুবদের বিক্ষোভে নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার জাতীয় শোক দিবস পালিত হল নেপালে ৷ বন্ধ ছিল সমস্ত সরকারি অফিস থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷
মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, “জে়ন-জি প্রজন্মের 8 ও 9 সেপ্টেম্বরের বিক্ষোভে নিহতদের স্মরণে, নেপাল সরকার বুধবার (17 তারিখ) জাতীয় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷” সেই মতো এদিন দেশজুড়ে সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকে ৷ কোনও সরকারি কর্মূচিও পালন করা হয়নি ৷ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা নেপালের দূতাবাস এবং কনস্যুলেটও বন্ধ ছিল ৷ অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা। রবিবার প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি ঘোষণা করেছিলেন, 8 ও 9 সেপ্টেম্বর জেন-জি বিক্ষোভে নিহতদের 'শহিদ'-এর মর্যাদা দেওয়া হবে।
প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে 8 ও 9 সেপ্টেম্বর হিংসাত্মক বিক্ষোভে যুবদের পাশাপাশি পুলিশ এবং সরকারি আধিকারিক-সহ 72 জন নিহত হয়েছেন। বিক্ষোভের সময় রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং শপিং কমপ্লেক্সেও আগুন লাগানো হয়। 8 সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে 19 জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ ৷ এরপরই কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী ওলির পদত্যাগ দাবিতে তাঁর দফতরে ঢুকে যায় ৷ বিক্ষোভকারীদের চাপের মুখে 9 সেপ্টেম্বর কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেন।
এদিকে, কাঠমান্ডুতে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে বলে দাবি নেপাল প্রশাসনের। বুধবার দেশের রাজধানীর রাস্তায় পথচারী এবং যানবাহনের চলাচলও স্বাভাবিক ছিল। বিজয়া দশমী এবং দীপাবলির উৎসব যত এগিয়ে আসছে ততই সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করতেও দেখা যাচ্ছে। উৎসবের আগমনের ইঙ্গিত দিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, শপিং মল এবং রেশনের দোকানগুলিও খুলে দেওয়া হয়েছে।
বিক্ষোভের সময় নেপালের বেশ কয়েকটি মন্ত্রক ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল ৷ সেগুলির নতুন করে তৈরির জন্য খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে সরকার। কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভের সময় পুড়িয়ে দেওয়া যানবাহনের বিবরণও পুলিশ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। 8 এবং 9 সেপ্টেম্বর হিংসা বিক্ষোভের সময় কমপক্ষে 121টি চার চাকার গাড়ি এবং 158টি দুই চাকার গাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল বলে প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করেছে পুলিশ।