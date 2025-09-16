বিশেষ নিরাপত্তা ছাড়াই দুর্গাপুজো, ইউনূসের ভাবনায় নয়া বাংলাদেশ

বিশেষ নিরাপত্তা ছাড়াই দুর্গাপুজো, ইউনূসের ভাবনায় নয়া বাংলাদেশ
পুজোর সময় বিদেশ সফরে যাবেন বলে আগেই ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করলেন ইউনূস ৷ আবারও সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার বার্তাও দিলেন ৷
By PTI
Published : September 16, 2025 at 7:02 PM IST
ঢাকা, 16 সেপ্টেম্বর: নয়া বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিলেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তিনি চান, দেশের পরিস্থিতি এমন হোক যেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ছাড়াই দুর্গাপুজোর মতো উৎসবের আয়োজন করা যাবে ৷
পুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ঢাকার প্রসিদ্ধ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যান ইউনূস ৷ এরপর একটি অনুষ্ঠানেও অংশ নেন ৷ পুজোর সময় বিদেশ সফরে যাবেন ৷ আর তাই আনন্দে মেতে ওঠা হবে না বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা ৷
বাংলাদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা বিএনএস জানিয়েছে, মন্দিরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ইউনূস দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমনাধিকারের কথা বলেন ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কোনও ব্যক্তি বিত্তবান হতে পারেন, আবার গবিরও হতে পারেন ৷ প্রতিটি মানুষের একটি নিজস্ব ধর্ম থাকে ৷ তবে আগে আমরা সকলেই নাগরিক ৷ আর সংবিধান নাগরিকেদের অধিকার অধিকার সুরক্ষিত করেছে ৷"
বাংলাদেশের সংবাদপত্র দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, বক্তব্যের একটি অংশে বাংলাদেশকে বৃহত্তর পরিবার হিসেবে ব্যাখ্যা করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "দেশের সবাই মিলে আমরা একটা বড় পরিবার ৷ প্রতিটি নাগরিক যাতে অধিকারের সঙ্গে সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব ৷ আর এটা যাতে বাস্তবায়িত হতে পারে তা সুনিশ্চিত করা নতুন বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য ৷ আমাদের সরকার সে পথেই এগিয়ে চলেছে ৷" এরপরই তিনি জানান, তাঁর সরকার চায় এমন এক বাংলাদেশ তৈরি হোক যেখানে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে আলাদা করে কোনও বিশেষ নিরাপত্তা প্রয়োজন হবে না ৷ সাধারণ নিরাপত্তা ব্য়বস্থার মাধ্যমেই উৎসবের আয়োজন করা যাবে ৷ সকলে ভয়মুক্ত পরিবেশে উৎসবে মেতে উঠতে পারবেন ৷
2024 সালের অগস্ট মাসে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের দিন তিনেক বাদে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হয় ৷ প্রধান উপদষ্টার পাশাপাশি অন্য কয়েকজন উপদেষ্টা শপথ নেন ৷ সেই তখন থেকে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের একাধিক ঘটনা ঘটেছে ৷ প্রশাসন হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বলে অভিযোগ নানা মহলের ৷ আক্রমণের ঘটনায় বিরোধিতায় বারবার সরব হয়েছে ভারত ৷ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও তাদের রিপোর্টে দেখিয়েছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আগের থেকে অনেকটা বেড়েছে ৷
এতকিছুর পরেও সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে ৷ মন্দির ভেঙে রেললাইন প্রসারও ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ সিরাজগঞ্জে বিশ্বকবির বাড়িতেও চলেছে ভাঙচুর ৷ তবে সরকার অবশ্য বারবার ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছে ৷ মুহাম্মদ ইউনূসও জানিয়েছেন, তাঁর সরকারের কাছে দেশের প্রতিটি নাগরিক সমান ৷ সংবিধান সবাইকে সমানাধিকার দিয়েছে ৷ এদিন ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে আবারও সেই বার্তাই দিলেন তিনি ৷
এর আগে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে টানার প্রয়াসও করেছেন তিনি ৷ সম্প্রতি জন্মাষ্টমীতে এক বিশেষ বার্তা দেন ইউনূস ৷ সেখানে তিনি জানান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বোধ দৃঢ় করার শিক্ষা দিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৷ তাঁর আদর্শকে সামনে রেখেই বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে তা আগামিদিনেও বজায় রাখা সম্ভব হবে ৷