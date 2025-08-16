ঢাকা, 16 অগস্ট : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বোধ দৃঢ় করার শিক্ষা দিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৷ তাঁর আদর্শকে সামনে রেখেই বাংলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আছে তা আগামিদিনেও বজায় রাখা সম্ভব হবে ৷ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে শনিবার এমনই বার্তা দিলেন দেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷
শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে গত একবছরের বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনা অনেকটা বেড়েছে বলে দাবি করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ৷ হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার দায় যে বাংলাদেশের সরকারের সে কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে ভারতও ৷ এমনই আবহে ইউনূসের বার্তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে তাতে সন্দেহ নেই ৷
এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা জানান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজে শান্তির বার্তা বয়ে এনেছিলেন ৷ তাঁর আদর্শ যে কোনও ধর্মের মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে ৷ তাঁকে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আরও জানিয়েছে, তিনি দেশের সকল নাগরিককে অনুরোধ করেছেন এমন কোনও কাজ না করতে যার ফলে আইন-শঙ্খলা জনিত সমস্যা তৈরি হয়, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য কোনওভাবে নষ্ট হয় ৷
তাঁর কথায়, "বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ সকলের কাছে অনুরোধ, এই পরিস্থিতি যাতে বজায় থাকে সেটা আমাদের সকলকে দেখতে হবে, রক্ষা করতে হবে ৷ আমি বিশ্বাস করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর দেখানো পথেই আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ তৈরি হবে ৷ "
এদিন বাংলাদেশের অতীত পরিস্থিতি কেমন ছিল সে কথাও তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা ৷ তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ নাগরিকরা দীর্ঘদিন ধরেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শে বিশ্বাস করেন ৷ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা এই আদর্শকেই পাথেয় করে চলেন ৷ এ ব্যাপারে তাঁর সরকার কী ভাবছে সেটাও ব্যাখ্যা করেন ইউনূস ৷ তিনি জানান, অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হওয়ার পর থেকেই তাঁদের লক্ষ্য সমস্ত ধর্মের মানুষদের অধিকার রক্ষা করা ৷ প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় উপাচার পালন করতে পারেন তা নিশ্চিত করা তাঁর সরকারের কাছে অবশ্য-কর্তব্য ৷
এদিন থেকে ঠিক এক বছর এক সপ্তাহ আগে বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকার শপথ নেয় ৷ দিনটা ছিল 2024 সালের 8 অগস্ট ৷ তার তিন দিন আগে দেশ ছাড়েন হাসিনা ৷ সেই তখন থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে দাবি বিভিন্ন মহলের ৷ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে এ নিয়ে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ৷ কূটনৈতিকভাবেও চাপ বাড়িয়েছে ভারত ৷ দেশের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী থেকে শুরু করে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্ররা বারবার বাংলাদেশকে বার্তা দিয়েছেন ৷ তারপরও রেলের সম্প্রসারণের জন্য হিন্দু মন্দির ভেঙেছে বলে অভিযোগ ৷ শুধু তাই নয়, সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে হামলা চলেছে ৷ এমনই নানা ঘটনার আবহে আগামী বছর বাংলাদেশে নির্বাচন ৷ তার আগে আরও একবার সংখ্যালঘুদের বার্তা দিলেন ইউনূস ৷