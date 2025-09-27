সার্ক সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করা হোক, রাষ্ট্রসংঘে দাবি ইউনূসের
By PTI
Published : September 27, 2025 at 1:24 PM IST
নিউইয়র্ক, 27 সেপ্টেম্বর: আঞ্চলিক সহযোগিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং স্বচ্ছতার মাধ্যমে সার্ক সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করা হোক ৷ শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের 80তম সাধারণ সভায় বক্তৃতায় এই দাবি করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।
এদিন রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনের সাধারণ বিতর্ক অনুষ্ঠানে ইউনূস জানান, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য পারস্পরিক উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ আর এই বিষয়ে শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে সার্ক (সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনল কর্পোরেশন) ৷ সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে সার্ক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছে ৷
ইউনূসের কথায়, রাজনৈতিক অচলাবস্থা সত্ত্বেও সার্ক সংগঠনের প্রতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো এখনও অক্ষত রয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস এশিয়ান (এএসইএএন)-এর মতো দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য সার্ক এখনও প্রস্তুত ৷"
উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি ভারত, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা নিয়ে গঠিত হয় সার্ক ৷ 2014 সালে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে এই সংগঠনের শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় ৷ তারপর আর কোনও সম্মেলন হয়নি ৷ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দাবি, পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য এবার সেই সংগঠনের পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠার সময় এসেছে ৷
এদিন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ইউনূস আরও জানান, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতায় বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ, ভুটান, ভারত, নেপাল উদ্যোগ, এশিয়ান হাইওয়ে এবং দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংযোগে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ৷
#WATCH | New York | Supporters of Former Bangladesh PM Sheikh Hasina hold protests outside the UN against Chief Adviser of the interim government of Bangladesh, Muhammad Yunus. pic.twitter.com/SbSO9QRXsd— ANI (@ANI) September 26, 2025
এদিকে, রাষ্ট্রসংঘে ইউনূসের বক্তব্যের সময় তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান সেদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে, "ইউনূস একজন পাকিস্তানি ৷ তাঁর পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া উচিত" বলেও স্লোগান দেওয়া হয় রাষ্ট্রসংঘের বাইরে ৷ আওয়ামী লীগের সমর্থকরাই বিক্ষোভ দেখান বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁদের অভিযোগ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ৷ সেই সঙ্গে, জঙ্গি সংগঠনগুলিকেও সমর্থন করছে বলে অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের ৷
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, 2024 সালের 5 অগস্ট বেআইনিভাবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্য়ুত করা হয়েছে ৷ তারপর থেকে জঙ্গি সংগঠন এবং ইসলামিক সংগঠনগুলির সহযোগিতায় বাংলাদেশকে পরিকল্পিতভাবে একটি 'অর্ধেক তালিবান' রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করছেন ইউনূস । তাঁর উচিত শীঘ্রই ক্ষমতা ত্যাগ করে দেশে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করা ৷