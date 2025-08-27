ETV Bharat / international

ফের আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলা ! মিনিয়াপলিসের স্কুলে নিহত 2 শিশু, জখম অনেকে - MINNEAPOLIS SCHOOL SHOOTING

এই ঘটনায় কমপক্ষে 2 জন শিশু নিহত হয়েছে, এবং অনেকে (অন্তত 20 জন) আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

Minneapolis School Shooting
মিনিয়াপলিসের স্কুলে বন্দুকবাজের হামলার পর (ছবি: এপি)
By AFP

Published : August 27, 2025 at 10:53 PM IST

মিনিয়াপলিস, 27 অগস্ট: ফের আমেরিকায় বন্দুকবাজের হামলায় প্রাণ গেল অন্তত দুই শিশুর ! বুধবার মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপলিসের একটি ক্যাথলিক স্কুলে গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই ঘটনায় কমপক্ষে 2 জন শিশু নিহত হয়েছে, এবং অনেকে (অন্তত 20 জন) আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকে তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।

গভর্নর টিম ওয়ালজ এই ঘটনাকে "ভয়াবহ" বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে শিশু এবং শিক্ষকদের স্কুলের প্রথম সপ্তাহটি এই ভয়াবহ ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গভর্নর তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম X-এ লিখেছেন, "আমি আমাদের শিশু এবং শিক্ষকদের জন্য প্রার্থনা করছি যাদের স্কুলের প্রথম সপ্তাহ এই ভয়াবহ হিংসার কারণে কলঙ্কিত হয়েছে। মিনেসোটা গভর্নর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "হামলাকারী বন্দুকবাজের মৃত্যু হয়েছে। এখন আর কোনও ভয় নেই।"

মিনেসোটা সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল সাড়ে 11টা নাগাদ মিনিয়াপলিস ক্যাথলিক হাইস্কুলে ঢুকে গুলিবর্ষণ শুরু করে এক বন্দুকধারী। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় পাঁচ স্কুল পড়ুয়া শিশু। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এর পরে স্কুলের পাশের একটি চার্চেও ওই বন্দুকবাজ হামলা চালায়। সেখানে দু’জনের মৃত্যু হয়। এই হামলায় বেশ কয়েক জন আহত হন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গুলি চালানোর সময় এই স্কুলের শিশুরা সকালের প্রার্থনায় অংশ নিচ্ছিল। এই স্কুলটি ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মিনিয়াপোলিসের দক্ষিণ-পূর্ব আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। যে ক্যাথলিক স্কুলে গুলি চালানো হয়েছে, সেখানে প্রি-স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুরা পড়াশোনা করে। এখানে প্রায় 395 জন শিশু পঠনপাঠন করে।

মিনিয়াপোলিস শহর প্রশাসন জানিয়েছে যে, অ্যানানসিয়েশন ক্যাথলিক স্কুলে গুলি চালানোর পর আক্রমণকারী খতম হয়েছে। বাসিন্দাদের জন্য আর কোনও "সক্রিয় হুমকি" নেই। শিশু ট্রমা হাসপাতাল চিলড্রেনস মিনেসোটা জানিয়েছে যে, বেশ কয়েকটি শিশুকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। একই সঙ্গে, হেনেপিন হেলথকেয়ারও (এটি মিনেসোটার বৃহত্তম জরুরি বিভাগ) গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

মিনিয়াপলিস পুলিশ জানিয়েছে, চার্চে হামলা চালানোর পরে ওই বন্দুকবাজ নিজেকেই গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। ঘটনার পরপরই পুলিশ, এফবিআই, অন্যান্য ফেডারেল সংস্থা এবং অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

এদিকে, ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন, "মিনেসোটার মিনিয়াপলিসে মর্মান্তিক গুলিবর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হয়েছে। এফবিআই সক্রিয় হয়েছে এবং তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। হোয়াইট হাউস এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।"

