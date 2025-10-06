রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে জটিল গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী

রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে জটিল গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী
রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার জন্য তিন বিজ্ঞানী চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন ৷ এঁদের মধ্যে দু'জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও একজন জাপানের ৷
সোলনা (সুইডেন), 6 অক্টোবর: চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হল সোমবার ৷ 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' নিয়ে গবেষণার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন মেরি ই ব্রুনকো, ফ্রেড রামডেল এবং শিমন সাকাগুচি ৷ সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের তরফে আমেরিকার সিয়াটেলে ইনস্টিটউট অফ সিস্টেমস বায়োলজির বিজ্ঞানী মেরি ই ব্রুনকো, সান ফ্রান্সিসকোর সোনোমা বায়োথেরাপিউটিক্স সংস্থার বিজ্ঞানী ফ্রেড রামসডেল এবং জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী শিমন সাকাগুচিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷
মানুষের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রতিদিন হাজার হাজার ভিন্ন রকমের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোবসের হাত থেকে রক্ষা করে ৷ রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা না-থাকলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না ৷ একজনের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে শনাক্ত করে ৷ তারা যে দেহকোষের থেকে আলাদা সেটা বুঝতে পারে ৷ জীবাণুগুলি কোনও আলাদা উর্দি পরে থাকে না ৷ কিন্তু তাদের একেকজনকে দেখতে একেক রকমের ৷ অনেক জীবাণু ছদ্মবেশ ধরে এবং তাদের দেখতে অনেকটা মানুষের দেহকোষের মতোই হয় ৷ এই অবস্থায় শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কীভাবে বুঝতে পারে যে কাকে আক্রমণ করতে হবে এবং কাকেই বা সুরক্ষা দিতে হবে ৷ আমাদের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা আমাদের শরীরকেই ঘন ঘন আক্রমণ করে না কেন ?
দীর্ঘ সময় ধরে গবেষকরা বিশ্বাস করে এসেছেন যে, তাঁরা এইসব প্রশ্নের উত্তর জানেন ৷ সেন্ট্রাল ইমিউন টলারেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ৷ কিন্তু তাঁরা যা ভেবেছিলেন, তার থেকে এই রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা আরও বেশি জটিল ৷ এই তিন বিজ্ঞানী এই রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন ৷