রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে জটিল গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তিন বিজ্ঞানী

রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার জন্য তিন বিজ্ঞানী চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন ৷ এঁদের মধ্যে দু'জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও একজন জাপানের ৷

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন বিজ্ঞানী (ছবি: নোবেল কর্তৃপক্ষের এক্স হ্যান্ডেল)
By PTI

Published : October 6, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
সোলনা (সুইডেন), 6 অক্টোবর: চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হল সোমবার ৷ 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' নিয়ে গবেষণার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পেলেন মেরি ই ব্রুনকো, ফ্রেড রামডেল এবং শিমন সাকাগুচি ৷ সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের তরফে আমেরিকার সিয়াটেলে ইনস্টিটউট অফ সিস্টেমস বায়োলজির বিজ্ঞানী মেরি ই ব্রুনকো, সান ফ্রান্সিসকোর সোনোমা বায়োথেরাপিউটিক্স সংস্থার বিজ্ঞানী ফ্রেড রামসডেল এবং জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী শিমন সাকাগুচিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷

মানুষের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রতিদিন হাজার হাজার ভিন্ন রকমের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, মাইক্রোবসের হাত থেকে রক্ষা করে ৷ রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা না-থাকলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না ৷ একজনের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে শনাক্ত করে ৷ তারা যে দেহকোষের থেকে আলাদা সেটা বুঝতে পারে ৷ জীবাণুগুলি কোনও আলাদা উর্দি পরে থাকে না ৷ কিন্তু তাদের একেকজনকে দেখতে একেক রকমের ৷ অনেক জীবাণু ছদ্মবেশ ধরে এবং তাদের দেখতে অনেকটা মানুষের দেহকোষের মতোই হয় ৷ এই অবস্থায় শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কীভাবে বুঝতে পারে যে কাকে আক্রমণ করতে হবে এবং কাকেই বা সুরক্ষা দিতে হবে ৷ আমাদের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা আমাদের শরীরকেই ঘন ঘন আক্রমণ করে না কেন ?

দীর্ঘ সময় ধরে গবেষকরা বিশ্বাস করে এসেছেন যে, তাঁরা এইসব প্রশ্নের উত্তর জানেন ৷ সেন্ট্রাল ইমিউন টলারেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ৷ কিন্তু তাঁরা যা ভেবেছিলেন, তার থেকে এই রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা আরও বেশি জটিল ৷ এই তিন বিজ্ঞানী এই রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন ৷

