প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া
বহুকাঙ্ক্ষিত শান্তিতে নোবেল পাননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ কিন্তু তাঁকে এই পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন সদ্য নোবেল প্রাপক ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাডো ৷
Published : October 10, 2025 at 8:44 PM IST
কারাকাস, 10 অক্টোবর: তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে শুক্রবার গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে ইজরায়েল ৷ এদিকে এদিনই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে ৷ কিন্তু বহুকাঙ্ক্ষিত এই পুরস্কারটি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতছাড়া হয়েছে ৷ পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী বিরোধী নেত্রী মারিয়া করিনা মাচাডো ৷ দেশের মানুষের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য দীর্ঘ লড়াইয়ের কারণে তাঁকে শান্তি পুরস্কারের জন্য বেছে নিয়েছে নরওয়ের নোবেল পুরস্কার কমিটি ৷ কিন্তু ভেনেজুয়েলার সমাজকর্মী মারিয়া তাঁর নোবেল পুরস্কারটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে উৎসর্গ করেছেন ৷
সোশাল মিডিয়ায় ভেনেজুয়েলার সমাজকর্মী লেখেন, "এই স্বীকৃতি ভেনেজুয়েলার সব নাগরিকের জন্য, তাঁদের সংগ্রামের জন্য ৷ এটা আমাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে উৎসাহ জোগাবে ৷ আমরা জয়ের দোরগোড়ায় রয়েছি ৷ আজ সবচেয়ে বেশি করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথা মনে পড়ছে ৷ আমেরিকার মানুষ, লাতিন আমেরিকার মানুষের কথা ৷ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জনের পথে তাঁরা আমাদের মিত্র ৷ পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের বন্ধু ৷ আমি এই পুরস্কার ভেনেজুয়েলার নিপীড়িত মানুষকে উৎসর্গ করছি এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকেও ৷ তিনি আমাদের কারণকে সবসময় সমর্থন করেছেন ৷"
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নোবেল পুরস্কার না দেওয়ায় হোয়াইট হাউজের কোপে পড়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কার কর্তৃপক্ষ ৷ প্রেসিডেন্টের সহকারী এবং হোয়াইট হাউজের কমিউনিকেশন-এর ডিরেক্টর নরওয়ে নোবেল কর্তৃপক্ষের কড়া সমালোচনা করে লিখেছেন, নোবেল কমিটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা শান্তির উপর রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেয় ৷ কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল না-পেলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তি স্থাপনের কাজ চালিয়ে যাবেন ৷
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
সোশাল মিডিয়ায় স্টিভেন জানিয়েছেন, "প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তি চুক্তি, যুদ্ধ শেষ করা এবং জীবন বাঁচানোর কাজ চালিয়ে যাবেন ৷ তাঁর হৃদয় মানব-দরদী ৷ তাঁর মতো কখনও কেউ হবেন না, যিনি শুধু ইচ্ছেশক্তির বলে পাহাড়কে সরিয়ে দিতে পারেন ৷ নোবেল কমিটি প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা শান্তির উপরে রাজনীতিকে জায়গা দিয়েছে ৷"
কেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নোবেল দেওয়া হল না ? যিনি বারবার একাধিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন ৷ এমনকী ভারত-পাকিস্তানের মধ্যেও ৷ যদিও ভারতের তরফে বারংবার এই দাবি নস্যাৎ করা হয়েছে ৷ এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং লোকসভায় দাঁড়িয়ে ট্রাম্পের নাম না নিয়ে বলেছেন, "বাইরের কোনও দেশ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতিতে নাক গলায়নি ৷"
VIDEO | When asked about US President Donald Trump’s repeated claim to be a peacemaker and deserving the Nobel Peace Prize, Jørgen Watne Frydnes, Chairman of the Nobel Peace Prize Committee, says, " in the long history of the nobel peace prize, this committee has seen all types of… pic.twitter.com/FN625y7IGG— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2025
নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্য়ান ইয়েরগেন ওয়াটনি ফ্রিডনেস এদিন নরওয়ের স্থানীয় সময় সকাল 11টা নাগাদ শান্তি পুরস্কার প্রাপকের নাম ঘোষণা করেন ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষ বলে, "নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাসে এই কমিটি প্রচার এবং মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণের সব ধরন দেখেছে ৷ 'শান্তি' বলতে মানুষ কী বোঝে, সে বিষয়ে আমরা প্রতি বছর মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার চিঠি পাই ৷ কমিটি যে ঘরে বসে, সেখানে সব নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের ছবি রয়েছে ৷ সাহস ও সততাতে পূর্ণ ৷ আমরা কাজের ভিত্তিতে এবং আলফ্রেড নোবেলের উইলের উপর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি ৷"
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নোবেল না-পাওয়া অবশ্য মেনে নিতে পারেননি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ পারেননি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও ৷