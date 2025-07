ETV Bharat / international

বালির পথে ডুবে গেল ফেরি, নিখোঁজ বহু - HORRIFIC BOAT ACCIDENT

বালির পথে ডুবে গেল ফেরি ( ছবি : এপি )

By AFP Published : July 3, 2025 at 8:36 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 9:11 AM IST 2 Min Read

ডানপাসার (ইন্দোনেশিয়া), 3 জুলাই: পর্যটকদের নিয়ে তলিয়ে গেল ফেরি ৷ সূত্রের খবর ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের একটি জনপ্রিয় পর্যটনস্থলের দিকে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ সে সময় 53 জন যাত্রীর পাশাপাশি 12 জন কর্মীও ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ উদ্ধার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ আপাতত 23 উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ কমপক্ষে চারজনের মৃত্যুরও আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এখনও বাকি 38 জনের খোঁজ চলছে ৷ স্থানীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে এই ঘটনাটি ঘটে ৷ যাত্রীরা জাভা থেকে রওনা দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল ৷ তার আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ফেরিটি তলিয়ে যায় ৷ ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ মনে করা হচ্ছে জলের স্রোত বেশি থাকাতেই এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ অন্য সম্ভাবনাগুলিকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে না ৷ ফেরিতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে , উদ্ধারের কাজ শেষ হলে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হবে ৷

স্থানীয় বানুয়াঙ্গি পুলিশের প্রধান রাম সামতমা পুত্রা জানিয়েছেন, উদ্ধারের সময় অনেক যাত্রীই অচেতন ছিলেন ৷ তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ ছোট বড় মিলিয়ে মোট 9টি নৌকো তল্লাশির কাজ শুরু করেছে ৷ উদ্ধারকারীদের একাংশ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন 2 ফুটেরও বেশি উঁচু ঢেউ থাকায় উদ্ধারের কাজে সমস্যা হচ্ছে ৷ জলের স্রোত বেশি থাকায় যাত্রীরা দূরে ভেসে গিয়ে থাকতে পারেন এমন আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে ৷



ইন্দোনেশিয়ার এক দ্বীপ থেকে অন্যত্র যেতে প্রধান ভরসা ফেরি ৷ বিভিন্ন দিকে থাকা কমবেশি 17 হাজার দ্বীপে যেতে পর্যটকরা এই ফেরির সাহায্য নিয়ে থাকেন ৷ সুরক্ষার দিকটাও মাথায় রাখা হয় ৷ যাত্রীদের কড়া নিয়ম মানতে হয় ৷ কর্মীরা যাত্রীদের সমস্ত নিয়ম ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কি না এবং সেগুলি ঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তাও প্রশাসনের তরফে খতিয়ে দেখা হয় ৷ এক্ষেত্রে কোথায় সমস্যা ছিল তা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ ওখা সাগর দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, 425 কোটি টাকার মাদক-সহ বাজেয়াপ্ত ইরানি নৌকো

ডানপাসার (ইন্দোনেশিয়া), 3 জুলাই: পর্যটকদের নিয়ে তলিয়ে গেল ফেরি ৷ সূত্রের খবর ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের একটি জনপ্রিয় পর্যটনস্থলের দিকে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ সে সময় 53 জন যাত্রীর পাশাপাশি 12 জন কর্মীও ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ উদ্ধার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ৷ আপাতত 23 উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ কমপক্ষে চারজনের মৃত্যুরও আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এখনও বাকি 38 জনের খোঁজ চলছে ৷ স্থানীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে এই ঘটনাটি ঘটে ৷ যাত্রীরা জাভা থেকে রওনা দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছিল ৷ তার আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ফেরিটি তলিয়ে যায় ৷ ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ মনে করা হচ্ছে জলের স্রোত বেশি থাকাতেই এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ অন্য সম্ভাবনাগুলিকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে না ৷ ফেরিতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে , উদ্ধারের কাজ শেষ হলে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হবে ৷ স্থানীয় বানুয়াঙ্গি পুলিশের প্রধান রাম সামতমা পুত্রা জানিয়েছেন, উদ্ধারের সময় অনেক যাত্রীই অচেতন ছিলেন ৷ তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ ছোট বড় মিলিয়ে মোট 9টি নৌকো তল্লাশির কাজ শুরু করেছে ৷ উদ্ধারকারীদের একাংশ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন 2 ফুটেরও বেশি উঁচু ঢেউ থাকায় উদ্ধারের কাজে সমস্যা হচ্ছে ৷ জলের স্রোত বেশি থাকায় যাত্রীরা দূরে ভেসে গিয়ে থাকতে পারেন এমন আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে ৷



ইন্দোনেশিয়ার এক দ্বীপ থেকে অন্যত্র যেতে প্রধান ভরসা ফেরি ৷ বিভিন্ন দিকে থাকা কমবেশি 17 হাজার দ্বীপে যেতে পর্যটকরা এই ফেরির সাহায্য নিয়ে থাকেন ৷ সুরক্ষার দিকটাও মাথায় রাখা হয় ৷ যাত্রীদের কড়া নিয়ম মানতে হয় ৷ কর্মীরা যাত্রীদের সমস্ত নিয়ম ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কি না এবং সেগুলি ঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তাও প্রশাসনের তরফে খতিয়ে দেখা হয় ৷ এক্ষেত্রে কোথায় সমস্যা ছিল তা জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ ওখা সাগর দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, 425 কোটি টাকার মাদক-সহ বাজেয়াপ্ত ইরানি নৌকো

Last Updated : July 3, 2025 at 9:11 AM IST