প্রবল বৃষ্টিতে ধস-বন্যায় বিধ্বস্ত নেপাল, মৃত্যু 51 জনের; শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদির

প্রবল বৃষ্টিতে ধস-বন্যায় বিধ্বস্ত নেপাল, মৃত্যু 51 জনের; শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদির
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল ৷ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধস ও বন্যায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷
By PTI
Published : October 5, 2025 at 6:53 PM IST
কাঠমান্ডু, 5 অক্টোবর: প্রাকৃতি দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি বিপর্যস্ত নেপালও ৷ পড়শি দেশের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (এপিএফ) জানিয়েছে, গত দু'দিন ধরে রবিবার সকাল পর্যন্ত একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে দেশের কোথাও ধস, তো কোথাও বন্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত জনজীবন ৷ নেপালের পাঁচটি প্রদেশ- কোশি, মাধেস, বাগমতী, গন্ডকি এবং লুম্বিনিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সক্রিয় ছিল বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৷
পড়শি দেশের বিপর্যয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশাল মিডিয়ায় শোকবার্তা পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "প্রবল বৃষ্টির জেরে নেপালে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ এই ঘটনা বেদনার ৷ এই দুঃসময়ে আমরা নেপালের মানুষ এবং সরকারের পাশে রয়েছি ৷ প্রতিবেশী 'বন্ধু দেশ' হিসাবে আমরা যে কোনও রকম সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"
The loss of lives and damage caused by heavy rains in Nepal is distressing. We stand with the people and Government of Nepal in this difficult time. As a friendly neighbour and first responder, India remains committed to providing any assistance that may be required.— Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2025
এপিএফ-এর মুখপাত্র কালীদাস ধৌবাজি জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টিতে কোশি প্রদেশের ইলাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমে অন্তত 37 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে দেউমাই এবং মাইজোগমাই পুরনিগমের প্রতিটিতে 8 জন প্রাণ খুইয়েছেন ৷ ইলাম পুরসভা ও সান্দাকপুর গ্রামীণ পুরনিগমে 6 জন করে, সূর্যোদয় পুরসভা এলাকায় 5 জন, মাংগসেবাঙ্গে তিনজন এবং ফাকফোকথুম গ্রামে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ দেশের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (এনডিআরআরএমএ) সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য দিয়েছে ৷
প্রতিবেশী দেশটিতে ধসের দোসর বন্যাও ৷ দুই দুর্যোগের জেরে উদয়পুরে দু'জন এবং পঞ্চথারে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এছাড়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনায় রাউতাহাটে তিন জন এবং খোটাং জেলায় দু'জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ পঞ্চথার জেলায় ভারী বৃষ্টির জেরে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তার ফলে পথ দুর্ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
झापाको विभिन्न स्थानमा उद्दार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन । pic.twitter.com/KADvpgDLo0— Armed Police Force, Nepal (@APF_Nepal) October 5, 2025
এপিএফ-এর মুখপাত্র কালীদাস ধৌবাজি আরও জানান, রাসুওয়া জেলার লাংগটাং সংরক্ষিত এলাকায় নদীতে জলস্ফীতি হয়ে চারজন ভেসে গিয়েছেন ৷ তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ ইলাম, বরা ও কাঠমান্ডুতেও বন্যায় এক জন করে নিখোঁজ ৷ লাংগাং এলাকায় ট্রেকিং করতে গিয়েছিলেন 16 জনের একটি দল ৷ তাঁদের মধ্যে 4 জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ নেপালের সেনা, পুলিশ এবং এপিএফ একসঙ্গে উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে ৷
এখনও পর্যন্ত ইলাম জেলা থেকে 4 জনকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা রয়েছেন ৷ তাঁদের ধরন পুরসভার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী তিনদিন বৃষ্টি ও ধসের আশঙ্কায় শনিবার নেপাল কর্তৃপক্ষ কাঠমান্ডুতে এবং সেখান থেকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেছিল ৷ ইতিমধ্যে আবহাওয়ার সামান্য উন্নতি হওয়ায় কাঠমান্ডুতে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে নেপাল সরকার ৷
नेपाल नं.१५ गण काभ्रेको सुरक्षा फौजले जिल्ला काभ्रे धुलिखेल न.पा.- ९ पिपलबोटमा पहिरोबाट भत्किएको घरको सम्पूर्ण सामानहरु सुरक्षित स्थानमा सारेको छ । pic.twitter.com/RAVs1JzS7D— Armed Police Force, Nepal (@APF_Nepal) October 5, 2025
রবিবার রাজধানী কাঠমান্ডুতে বিগত দু'দিনের তুলনায় কম বৃষ্টি হয়েছে ৷ তাই জাতীয় সড়কগুলি পরিষ্কার করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এনডিআরআরএমএ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, "মনসুল কাউন্টার কম্যান্ড পোস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরি পরিষেবার যান এবং পণ্যবোঝাই ও যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া যানগুলি জাতীয় সড়কের মাঝখানে আটকে ছিল ৷ এবার তাদের যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হল ৷ কিন্তু রাস্তার অবস্থা খতিয়ে দেখে এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাতায়াত করার অনুরোধ করা হচ্ছে ৷"
বাগমতী ও পূর্ব রাপ্তি নদীতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ রবিবার প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশের মধ্যে চলাচলকারী বিমানের ওঠানামা বন্ধ রাখা হয় ৷