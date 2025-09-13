ফের 7.4 মাত্রার তীব্র ভূমিকম্প রাশিয়ায়, সুনামির সতর্কতা জারি

ফের 7.4 মাত্রার তীব্র ভূমিকম্প রাশিয়ায়, সুনামির সতর্কতা জারি
এর আগে জুলাই মাসের রাশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনূভূত হয়েছিল ৷ তার জেরে সুনামি আছড়ে পডে়ছিল উপকূলে ৷
Published : September 13, 2025 at 12:55 PM IST
মস্কো, 13 সেপ্টেম্বর: দু'মাসের মাথায় ফের তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাশিয়া ৷ শনিবার রাশিয়ার সুদূর প্রাচ্যের কামচাটকা উপকূলে 7.4 মাত্রার ভূমিকম্প অনূভূত হয়েছে ৷ এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) ।
ইউএসজিএস অনুযায়ী, কামচাটকা অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র রাশিয়ার পেত্রোপ্যাভলভস্ক-কামচাটস্কি শহর থেকে 111 কিলোমিটার (69 মাইল) পূর্বে 39.5 কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে । এর আগে জরিপে ভূমিকম্প মাত্রা 7.5 বলে উল্লেখ করা হয়েছিল ৷ যদিও পরে তা কমিয়ে এনে 7.4 বলা হয়েছে ।
ভূমিকম্পের ফলে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে রাশিয়ায় ৷ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, রাশিয়ার কিছু উপকূলে এক মিটার (3.3 ফুট) পর্যন্ত বিপজ্জনক ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে । জাপান, হাওয়াই এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে 30 সেন্টিমিটারেরও কম ঢেউ দেখা দিতে পারে বলে জানানো হয়েছে সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তরফে ।
প্রসঙ্গত, এর আগে 20 জুলাইও শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাশিয়া ৷ সেই সময় রাশিয়ার কামচাটকা উপকূলে ভূমিকম্প অনূভূত হয় ৷ এটি রাশিয়ায় আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পগুলির মধ্যে একটি ছিল ৷ যার ফলে প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে চার মিটার উঁচু সুনামি সৃষ্টি হয় এবং হাওয়াই থেকে জাপানে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া শুরু হয় । 8.8 মাত্রার এই ভূমিকম্পটি 2011 সালের পর থেকে রাশিয়ায় সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প ছিল ৷ 2011 সালে জাপানে 9.1 মাত্রার ভূমিকম্পে হয়েছিল ৷ তার জেরে সৃষ্ট সুনামিতে 15 হাজারের এরও বেশি লোকের মৃত্যু হয় ।
এরপর ফের 10 দিনের মাথায় 30 জুলাই তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাশিয়া ৷ রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 8.7 ম্যাগনিটিউড ৷ ভূমিকম্পের প্রভাবে সুনামি আছড়ে পড়ে রাশিয়ার কুরলি দ্বীপপুঞ্জ এবং জাপানের হোক্কাইডোর উত্তরের দ্বীপপুঞ্জে ৷ হোক্কাইডোর পূর্ব উপকূলের নেমুরোতে প্রায় 30 সেন্টিমিটার (প্রায় 1 ফুট) উচ্চতার প্রথম সুনামি ঢেউ লক্ষ্য করা যায় । প্রথম সুনামির ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরে রাশিয়ার কুরিল দ্বীপপুঞ্জের প্রধান জনবসতি সেভেরো-কুরিলস্কের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে । তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
জুলাই মাসের ভূমিকম্পের ফলে জাপানের কর্তৃপক্ষ প্রায় 20 লক্ষ মানুষকে উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 2025 সাল শেষের আগে অঞ্চলজুড়ে সুনামির সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ।