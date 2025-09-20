হংকংয়ের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় মিলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা ! ওজন 450 কেজি

হংকংয়ের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় মিলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা ! ওজন 450 কেজি
হংকং, 20 সেপ্টেম্বর: ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ চলাকালীন মিলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিশাল আকারের মার্কিন বোমা । হংকংয়ের কোয়ারি বে শহরেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। শ্রমিকরা এখানে একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য কাজ করছিলেন। এই সময়, তারা একটি গভীর গর্তে অদ্ভুত কিছু দেখতে পান। কিন্তু তারা সেটিকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেননি । পুলিশের বিস্ফোরক অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল ব্যুরোর একটি দল এটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি ঐতিহাসিক বোমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে । যদিও, এটি নজরে পড়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে যে, বোমাটি দৈর্ঘ্যে 1.5 মিটার (প্রায় 5 ফুট) এবং ওজনে প্রায় 1000 পাউন্ড বা প্রায় 450 কিলোগ্রাম) ছিল। হংকং দ্বীপের পশ্চিম দিকে একটি ব্যস্ত আবাসিক এবং ব্যবসায়িক জেলা কোয়ারি বে-তে নির্মাণ শ্রমিকরা এটি আবিষ্কার করেন। যদি এই ভূগর্ভস্থ বোমাটি বিস্ফোরিত হতো, তাহলে এটি পুরো শহরকেধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারত।
বোমাটির খোঁজ মেলার পরপরই এই এলাকাটি থেকে এখানকার বাসিন্দাদের নিরাপদে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করা হয়। কোয়ারি বে শহরের 18টি বহুতলের 1900 পরিবারের প্রায় 6000 মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুর থেকে রাত 11টার মধ্যে পুরো এলাকাটি খালি করে দেওয়া হয়।
এলাকা খালি করার পর বোমাটি নিষ্ক্রিয়করণ কাজ শুরু করা হয়। কোয়ারি বে শহরে এখনও বোমা নিষ্ক্রিয়করণের কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকায় একটি ক্যাটাগরি 3 টাইফুন সংকেত জারি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বোমার খোল কেটে ভেতরে থাকা বিস্ফোরক নিরাপদে পুড়িয়ে ফেলা শুরু করেছেন এবং এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেই সম্পূর্ণ বিপদ এড়ানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, বোমা নিষ্ক্রিয়করণের কাজ শেষ হওয়ার পরেই সমস্ত বাসিন্দা নিরাপদে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবেন। আপাতত, লোকজনকে এলাকা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।
বোমা নিষ্ক্রিয়করণের কাজ শুরু আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় পুলিশ কর্তা অ্যান্ডি চ্যান টিন-চু বলেন, "আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বোমা। এটি নিষ্ক্রিয়করণের সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চ ঝুঁকির কারণে প্রায় 1900 পরিবারকে দ্রুত এলাকা খালি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।"
বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার অভিযান শুক্রবার গভীর রাতে শুরু হয়েছিল এবং শনিবার সকাল সাড়ে 11টা পর্যন্ত চলে। অভিযানে কেউ আহত হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।
হংকংয়ে মাঝে মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশিষ্ট বোমা আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হংকং শহর জাপানের বাহিনীর দখলে ছিল। সেই সময় এটি জাপানের সামরিক বাহিনী এবং জাহাজ চলাচলের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য মিত্র বাহিনীর সঙ্গে, জাপানের সরবরাহ লাইন এবং পরিকাঠামো ব্যাহত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হংকংয়ে একাধিকবার বোমারু বিমান নিয়ে হামলা চালায়। তাই এখনও মাঝে মাঝে এই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন মার্কিন বোমার হদিস মেলে।