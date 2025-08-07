মস্কো ও ওয়াশিংটন, 7 অগস্ট: খুব শীঘ্রই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ বৃহস্পতিবার তিনি নিজে এই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন ৷ হয়তো আগামী সপ্তাহে আরব আমির শাহিতে সাক্ষাৎ হবে বিশ্বের অন্যতম দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতার ৷
এদিকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামাতে হবে নয়তো আরও বেশি নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হবে রাশিয়াকে ৷ এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এর জন্য রাশিয়াকে যে সময় ধার্য করেছিলেন তিনি, তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে শুক্রবার ৷ তার আগেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করায় সম্মতি জানালেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ এরই মধ্যে রাশিয়ায় পৌঁছেছেন মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ৷ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে ৷
পুতিনের বিদেশ মন্ত্রকের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ আগেই এরকম একটি বৈঠকের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ৷ তবে এই বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি থাকবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি ৷ হোয়াইট হাউজ সূত্রে খবর, এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কোনও সমস্যা ছিল না ৷ কিন্তু উশাকভের বক্তব্য, "সবার আগে আমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে ৷ আমরা সেদিকে খেয়াল রাখছি ৷ এই বৈঠকটি সফল ও প্রলপ্রসূ হোক, এটাই এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷"
এরই মধ্যে রাশিয়ায় আরব আমির শাহির প্রেসিডেন্ট মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহইয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ৷ এরপর ক্রেমলিন জানায়, প্রেসিডেন্ট পুতিন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়েছেন ৷ হোয়াইট হাউজের তরফে অবশ্য এনিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷ 2021 সালের পর এই প্রথম আমেরিকা-রাশিয়া বৈঠক হতে চলেছে ৷ এর আগে জেনেভায় আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাক্ষাৎ হয়েছিল ৷
দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে থেকেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর কথা বলে আসছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি বারবার রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু কোনও বারই তা ফলপ্রসূ হয়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল ৷ উশাকভ জানান, এই ধরনের বৈঠকের দিনক্ষণ ঠিক করতে সময় লাগে ৷ ঠিক কোন দিন দুই রাষ্ট্রনেতার সাক্ষাৎ হবে, তা নির্দিষ্ট করে জানাতে পারেননি তিনি ৷ আগামী সপ্তাহেই যাতে এই বৈঠক হয়, সেদিকে লক্ষ রাখছে ক্রেমলিন ৷ দিন ঠিক হলে সাক্ষাতের স্থান নিয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে ৷