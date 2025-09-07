জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা ইশিবার
Published : September 7, 2025 at 5:52 PM IST
টোকিও, 7 সেপ্টেম্বর: জুলাই মাসে সংসদীয় নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল ৷ তারপরও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ৷ নির্বাচনে হেরে যাওয়ার জেরে দলের মধ্যেই ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন ৷ কিন্তু দলের তরফ থেকে ক্রমবর্ধমান চাপে রবিবার জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন শিগেরু ইশিবা।
গত বছরই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইশিবা । তবে তাঁর কার্যকাল খুব একটা মসৃণ ছিল না । পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পর উচ্চকক্ষেও হারে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি । ফলে জাপানের শুরু হয় রাজনৈতিক টানাপড়েন ।
2024 সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইশিবা ৷ কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দলের মূলত ডানপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে ৷ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দলের অভ্যন্তরে বেশিরভাগ ডানপন্থীর প্রতিবাদেও দায়িত্ব ছাড়েননি ইশিবা ৷ তাঁর দাবি ছিল, জাপান যখন দেশের ভিতরে এবং বাইরে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন এই পদক্ষেপ আদতে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি করবে । লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সোমবার নেতৃত্ব নির্বাচনের পাশাপাশি ইশিবার বিরুদ্ধে ভার্চুয়ালি অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছিল ৷ যদিও সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার একদিন আগে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন ইশিবা।
গত মাসের শেষে জাপান সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সফর শেষে আগামী 10 বছরে ভারতে প্রায় 60 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিল জাপান ৷ 15তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে 29 অগস্ট টোকিয়ো পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার আমন্ত্রণেই জাপান সফরে গিয়েছিলেন মোদি ৷ সেখানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবার সঙ্গে 300 কিলোমিটার বুলেট ট্রেনে সফরও করেছিলেন মোদি ৷
ররিবার ইস্তফা দেওয়ার এক সাংবাদিক বৈঠকে ইশিবা জানান, তিনি নিজেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য দলের নেতৃত্বের ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করবেন ৷ সুতরাং দলকে সোমবার নতুন করে অনাস্থা আনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই । জুলাই মাসে, একটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় নির্বাচনে ইশিবার ক্ষমতাসীন জোট 248 আসনের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি ৷ ফলে তাঁর সরকারের স্থায়িত্বতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ৷ এই পরাজয়ের ফলে নিম্নকক্ষে পূর্ববর্তী নির্বাচনের পরাজয়ও হয় ৷ যেখানে দলীয় নেতৃত্বাধীন জোটও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। শনিবার জাপানের কৃষিমন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি এবং তাঁর পরামর্শদাতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগারের সঙ্গে বৈঠক করেন ইশিবা ৷ সেই বৈঠকের পরই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গিয়েছে ৷
ইশিবা জানান, জাপান যখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে চলেছে, তখন রাজনৈতিক শূন্যতা এড়াতেই তাঁর এই পদক্ষেপ ৷ তাঁর দাবি, নয়া মার্কিন শুল্ক নীতি এবং অর্থনীতির উপর এর প্রভাব, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার জেরে এক অস্থির পরিবেশ তৈরি হয়েছে দেশে । গত সপ্তাহে এলডিপি নির্বাচনের পরাজয়ের পর্যালোচনার পর থেকে, দলের সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করার কথা বলা হয়েছিল ৷ ইশিবার পদত্যাগের বিষয়টিও জোরদার হয়ে উঠেছিল । ইশিবা-বিরোধী হিসাবে পরিচিত রক্ষণশীল নেতা তারো আসো, ইশিবা মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন উপমন্ত্রী দ্রুত ভোটেরও অনুরোধ করেন ৷
রবিবার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নোরিহিসা তামুরা বলেন, "দলীয় বিভাজন থামিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল সোমবারের ভোটের আগে ইশিবার পদত্যাগ করা ৷ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরবর্তী সংসদীয় অধিবেশনে বিরোধী দলের সমর্থন অর্জনের উপায় খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজও করতে হবে দলকে ৷" ইশিবা দলীয় নেতার পদ থেকে পদত্যাগ করার পর, এলডিপি তাদের দলীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যা আগামী অক্টোবরের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হতে পারে । সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন কোইজুমি, পাশাপাশি অতিডানপন্থী প্রাক্তন অর্থনৈতিক সুরক্ষমন্ত্রী সানে তাকাইচি, প্রধান মন্ত্রিপরিষদ সচিব ইয়োশিমাসা হায়াশি, একজন মধ্যপন্থী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার অনুসারী।
সাম্প্রতিক সময়ে ইশিবা অবশ্য সফলভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জাপানের উপর আরোপিত শুল্ক হার 25% থেকে কমিয়ে 15% করতে পেরেছিলেন ৷ ইশিবা আরও জানিয়েছেন, তিনি তাঁর প্রধান বাণিজ্য আলোচক রিওসেই আকাজাওয়াকে ট্রাম্পের কাছে তাঁর চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন ৷ যেখানে তিনি জাপান-মার্কিন জোটের 'স্বর্ণযুগ' তৈরিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন এবং আমেরিকান নেতাকে জাপান সফরের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন ।