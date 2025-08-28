ETV Bharat / international

ইউক্রেনে হানাহানি আসলে 'মোদির যুদ্ধ' ! বিচিত্র দাবি ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টার

হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে 'মোদির যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কথা উল্লেখ করেন।

Peter Navarro
হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো (ছবি: এপি)
ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2025

নয়াদিল্লি, 28 অগস্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর 50 শতাংশ বিশাল শুল্ক আরোপের কয়েক ঘণ্টা পর, হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে 'মোদির যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। নাভারো দাবি করেন, রাশিয়া থেকে ভারতের সস্তায় তেল কেনা মস্কোর সামরিক আগ্রাসনকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। তিনি ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে ঘোষণা করেন, যদি নয়াদিল্লি রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমেরিকা ভারতের উপর আরোপিত শুল্ক 25 শতাংশ কমাতে পারে।

ব্লুমবার্গ টেলিভিশনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেন, "এটি মোদির যুদ্ধ। কারণ, শান্তির উপায় নয়াদিল্লিতেই রয়েছে।" নাভারো রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর ব্যাখ্যা, ভারতের থেকে তেলের বিনিময়ে পাওয়া অর্থ মস্কো তাদের যুদ্ধে ব্যয় করছে। ভারত অবশ্য রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনে তার দেশের জনগণকে মুদ্রাস্ফীতি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে এবং আর্থিক উন্নয়নের গতি বাড়াতে চাইছে। কিন্তু আমেরিকা এটিকে রাশিয়াকে সাহায্য করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখছে।

বুধবার ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, যা এই মাসের শুরুতে আরোপিত 25 শতাংশ শুল্কের দ্বিগুণ। এই শুল্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া 55 শতাংশেরও বেশি ভারতীয় পণ্যের উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম রফতানি বাজার এবং এই শুল্ক বস্ত্র ও গয়নার মতো শ্রমঘন শিল্পগুলিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তবে, ইলেকট্রনিক্স এবং ওষুধের মতো কিছু প্রয়োজনীয় পণ্যকে আপাতত এই শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

হোয়াইট হাউজের বাণিজ্য উপদেষ্টা নাভারো দাবি করেছেন, রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কারণে আমেরিকাও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি বলেন, "ভারতের উচ্চ শুল্কের কারণে মার্কিন চাকরি, কারখানা এবং আয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর পাশাপাশি, মার্কিন করদাতাদের ইউক্রেনকে সাহায্য করার জন্য আরও বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে। কারণ, ভারত রাশিয়ার যুদ্ধে অর্থের জোগান দিচ্ছে।"

দিল্লিকে নাভারোর বার্তা, যদি তারা রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমেরিকা অবিলম্বে তাদের 50 শতাংশ শুল্ক কমিয়ে 25 শতাংশ করতে পারে। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে "অহংকার" করার অভিযোগ করে বলেন, "ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, তাদের তেমনই আচরণ করা উচিত।"

কিন্তু ভারত তার অবস্থানে অনড় রয়েছে। দিল্লি জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে সস্তা তেল কেনা তাদের জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন, যাতে দেশের তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সাধারণ মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যায়। দিল্লি মার্কিন শুল্ককে "অন্যায্য" বলে অভিহিত করে বলেছে যে, ভারত তাদের সার্বভৌমত্বে যেকোনও দেশ থেকে তেল কিনতে পারে।

