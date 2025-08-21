জেরুজালেম, 21 অগস্ট: গাজা শহর দখলের জন্য ইজরায়েল তাদের সামরিক অভিযান শুরু করেছে। ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর (আইডিএফ) মুখপাত্র এফি ডিফ্রিন বুধবার বলেছেন যে আইডিএফ গাজা শহরে আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ শুরু করেছে। ইজরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা কয়েকদিন আগে গাজা দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। তবে এটিকে দখল বলা হচ্ছে না ইজরায়েলের তরফে।
পশ্চিমা ও আরব দেশগুলি ইজরায়েলের এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং বলেছে যে, এটি মানবিক সংকট আরও বাড়িয়ে তুলবে। একই সঙ্গে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন যে, তাঁর লক্ষ্য গাজা দখল করা নয়, বরং হামাসের নিয়ন্ত্রণ থেকে এটিকে মুক্ত করা।
60000 রিজার্ভ সেনা ডাকার প্রস্তুতি
অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইজরায়েলের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেন, "আমাদের বাহিনী ইতিমধ্যেই শহরের উপকণ্ঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।" তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন যে এই সপ্তাহে প্রায় 60000 রিজার্ভ সেনাকে নিয়োগপত্র পাঠানো হচ্ছে।
ডিফ্রিন তার বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন যে আইডিএফ গাজার সাধারণ নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সাহায্য ও চিকিৎসা পরিষেবার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দেওয়ার জন্য কাজ করছে। ডিফ্রিন বলেন, ইজরায়েলের সেনারা খান ইউনিসে আইডিএফ চেকপয়েন্টে 15 জনেরও বেশি জঙ্গির আক্রমণ বানচাল করে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সেনাবাহিনী ঘটনার কারণ তদন্ত করছে।
এক কোটিরও কম জনসংখ্যার একটি দেশের জন্য এত বেশি সংখ্যক রিজার্ভ সেনা মোতায়েন করা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতির জন্য একত্রিত হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরেই এটি ঘটেছে। এটি এমন এক সময়ে ঘটছে যখন বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্র ইজরায়েল এবং হামাসকে 22 মাস ধরে চলা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাজি করানোর জন্য লড়াই করছেন। আন্তর্জাতিক নেতারা এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি সতর্ক করে দিয়েছে যে, গাজা উপত্যকায় সামরিক অভিযান সেখানকার মানবিক সংকটকে আরও গভীর করে তুলতে পারে। গাজার প্রায় 20 লক্ষ বাসিন্দার বেশিরভাগই বর্তমানে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এলাকাগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং জনসংখ্যার অধিকাংশই অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।