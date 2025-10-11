শান্তি পরিকল্পনায় সহমত ইজরায়েল-গাজা, ঘরে ফিরছেন প্যালেস্টাইনের নাগরিকরা

শান্তি পরিকল্পনায় সহমত ইজরায়েল-গাজা, ঘরে ফিরছেন প্যালেস্টাইনের নাগরিকরা
মার্চ মাসে যুদ্ধবিরতি বাতিল করে দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ সেই সময় তিনি স্পষ্ট জানান, হামাসরা অস্ত্র না-ত্যাগ করলে হামলা চালাবে ইজরায়েল সেনা ৷
Published : October 11, 2025 at 1:47 PM IST
ওয়াদি (গাজা), 11 অক্টোবর: অবশেষে ফিরল শান্তি ! দীর্ঘ 2 বছর পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'গাজা শান্তি চুক্তির' প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে ইজরায়েল এবং হামাস ৷ চুক্তি স্বাক্ষরের পরই শুক্রবার ধ্বংসপ্রায় উত্তর গাজার ঘরে ফিরলেন প্যালেস্টাইনের প্রায় 10 হাজার নাগরিক ৷ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
দীর্ঘ 24 মাসের যুদ্ধে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দ্বীপরাষ্ট্র গাজা ৷ আন্তর্জাতিক মহলের একাধিক চেষ্টার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি ৷ বরং, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির আরও খারাপ হয়েছে ৷ দ্বিতীয়বার মসনদে আসার পর থেকেই ইজরায়েল ও হামাস প্রসঙ্গে একাধিক পদক্ষেপ করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ গত মাসে 20 শর্তের গাজা শান্তি চুক্তি ঘোষণা করেন তিনি ৷ কয়েকদিন আগে মিশরে এই নিয়ে আলোচনায় বসেন ইজরায়েল, হামাস, আমেরিকা এবং তুর্কির প্রতিনিধিরা ৷ দীর্ঘ আলোচনার পর শান্তি চুক্তির প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করে ইজরায়েল এবং হামাস ৷
কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠছে, গাজায় এবার কে ক্ষমতা দখল করবে? হামাস কি আদৌ অস্ত্র ত্যাগ করবে? ইতিমধ্যেই গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে শুরু করেছে ইজরায়েল ৷ এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে যুদ্ধবিরতি একতরফাভাবে বাতিল করে দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ সেই সময় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, হামাসের তরফে অস্ত্র ত্যাগ না-করা পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যাবে ইজরায়েলি সেনা ৷ এদিকে, প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সহমত হলেও অস্ত্র ত্যাগের বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা দেয়নি হামাস ৷ ফলে বিষয়টি নিয়ে এখনও প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে ৷
তবে, ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির ফলে দুই বছর ধরে চলা বিধ্বংসী যুদ্ধ থেকে যে খানিক নিস্তার পেলেন দুই দেশের সাধারণ মানুষ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ গাজার তরফে পরিসংখ্যান বলছে, 24 মাসের এই যুদ্ধে প্যালেস্টাইনের প্রায় 10 হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং 90 শতাংশ গাজার বাসিন্দা ঘর ছাড়া ৷ একসময় যেখানে বাড়ি ছিল সেখানে ফিরে এসে খালি মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখেছেন না তাঁরা ৷
দুই দেশের সেনা জানিয়েছে, শুক্রবার থেকেই যুদ্ধবিরতি কার্যকরি হয়ে গিয়েছে ৷ সোমবারের মধ্যে 48 জনের মধ্যে 20 জন বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে ৷ উল্লেখ্য 48 জনের মধ্যে বাকি 28 জনের মৃত হয়েছে বলে অনুমান করছে ইজরায়েল ৷ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্যালেস্টাইনের তরফে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই গাজায় হামলা বন্ধ করে দিয়েছে ইজরায়েল ৷
শুক্রবার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বক্তব্যে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানান, পরবর্তী পর্যায়ে হামাস অস্ত্র ত্যাগ করবে এবং গাজায় সেনা প্রত্যাহার করা শুরু হবে ৷ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সহজভাবে এই দুই শর্ত পূরণ হলে খুব ভালো ৷ আর তা না-হলে কঠিন পদক্ষেপ করা হবে ৷" ইজরায়েলি সেনা জানিয়েছে, আপাতত গাজার প্রায় 50 শতাংশ এলাকায় থেকে প্রতিরক্ষামূলক অভিযান তারা চালিয়ে যাবে ৷ এই অংশটি এখনও তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷
উল্লেখ্য চুক্তি অনুযায়ী, অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে প্রায় 2 হাজার প্যালেস্তিনীয়কে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ইজরায়েল ৷ অবশ্য শুক্রবার ইজরায়েল যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে প্যালেস্তাইনের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা মারওয়ান বারঘৌতির নাম ছিল না । ইজরায়েল তাঁকে এবং বাকি উল্লেখযোগ্য বন্দিদের সন্ত্রাসী হিসাবে গণ্য করে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ।
হামাসের এক শীর্ষ কর্তা এবং প্রধান মধ্যস্থতাকারী খলিল আল-হাইয়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানান, ইজরায়েলের কারাগারে বন্দি সকল নারী ও শিশুকে মুক্তি দেওয়া হবে ৷ মিশরের 2 কূটনীতিক এবং হামাসের এক আধিকারিক জানান, সোমবার থেকে বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার কাজ শুরু হবে ৷ তবে অপর এক কূটনীতিক জানান রবিবার রাত থেকেই বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে ৷