যুদ্ধের 2 বছর, মিশরে আলোচনায় ইজরায়েল-হামাস; কবে ফিরবে শান্তি?

যুদ্ধের 2 বছর, মিশরে আলোচনায় ইজরায়েল-হামাস; কবে ফিরবে শান্তি?
যুদ্ধবন্দিদের ফেরানোর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ তবে হামাসের দাবি মৃত বন্দিদের দেহ খুঁজতে সময় লাগবে ৷
Published : October 7, 2025 at 11:16 AM IST
কায়রো, 7 অক্টোবর: ইজরায়েল-গাজা যুদ্ধের 2 বছর ৷ দীর্ঘ 24 মাসের যুদ্ধে কার্যত বিপর্যস্ত গাজা ৷ ঘরছাড়া বহু মানুষ ৷ অনাহার ও অপুষ্টিতে ক্রমশ বেড়েছে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ৷ যুদ্ধে ইতি টানতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার আওতায় স্থানীয় সময় সোমবার মিশরের একটি রিসর্টে আলোচনা সারলেন ইজরায়েল ও হামাসের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ টানা কয়েক ঘণ্টার বৈঠকে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
দীর্ঘ 2 বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রধানরা ৷ গাজায় শান্তি ফেরাতে এর আগেও একাধিকবার আলোচনায় বসেছে ইজরায়েল-হামাস ৷ কিন্তু কোনও সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি ৷ এই আবহে গত সপ্তাহে একটি শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ প্রস্তাবে ইজরায়েলের তরফে সম্মতি পাওয়া গেলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি হামাসের তরফে ৷ অবশেষে ট্রাম্প স্পষ্ট জানান, প্রস্তাবে দ্রুত উত্তর না-দিলে হামাসকে তার ফল ভুগতে হবে ৷ সময়ও বেধে দেন ট্রাম্প ৷ অবশ্য,সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই হামাস জানায় যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিতে তারা রাজি ৷ তবে, পরিকল্পনার বাকি শর্তগুলি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে ৷
এরপরই মিশরে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয় ৷ মধ্যস্থতাকারী দেশ মিশরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এদিনের আলোচনা ইতিবাচক ৷ যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণা-সহ প্রথম পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি শর্তেই রাজি হয়েছে দুই পক্ষ ৷ তবে আগামিদিনে গাজার প্রশাসনিক দায়িত্ব কে নেবে ? আদৌ হামাস অস্ত্র ত্যাগ করবে কি না? সেই নিয়ে এখনও আলোচনা বাকি ৷ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেল থেকে ফের আলোচনা শুরু হবে বলে জানান মিশরের ওই আধিকারিক ৷
মিশরের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এদিনের আলোচনায় ইজরায়েলের তরফে উপস্থিত ছিলেন শীর্ষ মধ্যস্থতাকারী রন ডার্মার এবং হামাসের তরফে এসেছিলেন খলিল আল হায়া ৷ আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে শান্তি আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাই জেয়ার্ড কুশনের ৷ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবারের বৈঠকে একজন বৈদেশিক নীতি বিশেষজ্ঞও থাকবেন ৷
শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে জীবিত যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির দাবি করেছে ইজরায়েল ৷ মৃতদের দেহ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও উঠেছে ৷ সেই সঙ্গে, হামাসকে অস্ত্র ত্যাগেরও আবেদন জানিয়েছে তারা ৷ এদিনের বৈঠকে ইজরায়েলিদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানায় হামাস ৷ যুদ্ধবিরতির জন্য ইজরায়েলি সেনার আংশিক প্রত্যাহার নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে ৷ দীর্ঘক্ষণ ধরে চর্চার পর উভয় বিষয়েই সম্মতি জানিয়েছে দুই পক্ষ ৷
উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, আগামী 3 দিনের মধ্যে বাকি 48 জন বন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস ৷ অবশ্য়, তাঁদের মধ্যে মাত্র 20 জন বেঁচে রয়েছেন বলে অনুমান ৷ গাজার ক্ষমতার পাশাপাশি অস্ত্রও ত্যাগ করতে হবে তাদের ৷ বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে হামাসের তরফে সবুজ সংকেত পাওয়া গেলেও বাকি শর্তটি নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি ৷ তবে, মিশরের এই আলোচনার ফলে গাজায় দ্রুত শান্তি ফিরবে বলে আশা আন্তর্জাতিক মহলের ৷