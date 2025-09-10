54 বছরে প্রথমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরঙ্কুশ জামাতের ছাত্র সংগঠন, হাত খালি খালেদা'র

54 বছরে প্রথমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরঙ্কুশ জামাতের ছাত্র সংগঠন, হাত খালি খালেদা'র
ভোটে কারচুপির অভিযোগে সরব বিএনপি থেকে শুরু করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সংগঠন ৷ যদিও ভোট প্রক্রিয়াকে আদর্শ বলে বর্ণনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
By PTI
Published : September 10, 2025 at 8:55 PM IST
ঢাকা, 10 সেপ্টেম্বর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বড় জয় পেল জামাত-ই-ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবির বা আইসিএস ৷ খাতাই খুলতে পারল না প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রশিবির বা জেসিবি ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়েছিল, তারাও নির্বাচনে দাগ কাটতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ৷ পরাজয়ের পর জামাত এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা দাবি করেছেন, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি করে তাঁদের হারানো হয়েছে ৷
12টি আসনের মধ্যে 9টিতে জিতেছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ৷ সহ-সভাপতি থেকে শুরু করে সাধারণ সম্পাদক থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে জয় পেয়েছেন জামাতের প্রার্থীরা ৷ সাহিত্য ও সংস্কৃতি, প্রকাশনা ও গবেষণা এবং সমাজসেবা সম্পাদকের পদে জিতেছেন নির্দলরা ৷ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, 1971 সালে বাংলাদেশ গঠনের পর থেকে এই প্রথম কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা দখল করল কোনও ইসলামিক ছাত্র সংগঠন ৷
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, আইসিএস প্রার্থী সাদিক কায়েম ৷ 14 হাজার 42টি ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হযেছন ৷ জেসিবি-র সহ-সভাপতি নির্বাচনের প্রার্থী মহম্মদ আব্দুল ইসলাম পেয়েছেন 5 হাজার 708টি ভোট ৷ 10 হাজার 794টি ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জেসি়ডি-র তনবীর বাড়ি ৷
ফলাফলে ছাত্রদের প্রকৃত মতামত প্রতিফলিত হয়নি বলে দাবি বিএনপি-র ছাত্র সংগঠনের ৷ জেসিডি-র অন্যতম নেতা তথা সহ-সভাপতি নির্বাচনের প্রার্থী মহম্মদ আব্দুল ইসলাম ফেসবুকে লেখেন, "মঙ্গলবার ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই আমরা আশঙ্কা করছিলাম নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে ৷ ভোটের ফল প্রকাশিত হতে আমাদের সেই আশঙ্কা সত্যি হল ৷ এই ফলাফল আমরা মানছি না ৷" বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্তন মুখপাত্র উমামা ফতেমাও মনে করেন, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে ৷ ফেসবুকে করা পোস্ট থেকে তিনি এই নির্বাচনী ফলাফল বয়কটেরও ডাক দেন ৷
তবে এই সমস্ত অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার মহম্মদ জসিমুদ্দিন ৷ তাঁর মতে, এই ভোট প্রক্রিয়াকে আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ৷ পাশাপাশি এই নির্বাচনের প্রভাব যে অন্যত্রও পড়বে সেই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন, "ইতিহাস বলছে, বাংলাদেশে সঙ্কট তৈরি হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তির পথ দেখায় ৷" দেশের নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি-র নেতা হাসনাত আবদুল্লাও মনে করেন, এই ফলাফলের প্রভাব বৃহত্তর সমাজেও পড়বে ৷