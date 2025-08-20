ঢাকা, 20 অগস্ট: আগামী বছরের ফ্রেবুয়ারি মাসে নির্বাচন করতে অনড় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ দেশের মানুষের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা রক্ষা করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ৷ বুধবার উপদেষ্টা পর্ষদের বৈঠক শেষে এমনটাই জানালেন দেশের আইনি উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ৷ সরকারি সংবাদসংস্থা বিএসএস-কে তিনি বলেন, "নির্বাচন আয়োজনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি ৷ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতির কাজ চলছে ৷ আগেই বলা হয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে ৷ সেই সিদ্ধান্তে আমরা এখনও অনড় ৷"
2024 সালের অগস্ট মাসে অন্তর্বর্তী সরকার তৈরির পর থেকেই নির্বাচনের দিন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ নির্বাচন কবে হতে পারে এই প্রশ্নে সর্বসম্মতিক্রমে কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় একসময় প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস ৷ পরে অবশ্য নিজের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন ৷ জানা যায় ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট হতে পারে ৷ তিনি নিজেও এ কথা ঘোষণা করেন ৷ তবে এরপরও জল্পনা থামেনি ৷ সম্প্রতি দেশের নয়া গঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপির নেতারা বলতে শুরু করেন ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে না ৷ তাঁদের দাবি, নির্বাচনী ব্যবস্থায় যে ধরনের সংস্কার দরকার ছিল সেগুলি এখনও করা হয়নি ৷ এমতাবস্থায় ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন অসম্ভব ৷
এমনই আবহে নির্বাচনের দিন নিয়ে আসিফকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা ৷ এনসিপির নেতাদের দাবি খারিজ করে দেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "অতীতেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনের দিন নিয়ে এভাবেই অনেকে অনেক মন্তব্য করতেন ৷ এখনও সেটাই হচ্ছে ৷ বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনের দিন-তারিখ নিয়ে নিজেদের মতো করে কথা বলবে সেটা তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ৷ কিন্তু নির্বাচন আয়োজনের ভার শেষমেশ প্রশাসনের ৷ এখানে কোনও রাজনৈতিক দলেরই কোনও বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে না ৷ আর সেখান থেকেই আমরা বলছি, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হবে ৷ "
এ মাসের শুরুর দিকে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছিলেন, দেশের 13তম নির্বাচন হবে ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ একথার উল্লেখ করে আসিফ বলেন, ইউনূস গোটা পৃথিবীর কাছে এক বন্দিত চরিত্র ৷ তিনি যা বলেছেন তা থেকে সরে আসার কোনও কারণ নেই ৷