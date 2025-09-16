দোহায় ইজরায়েলি হামলায় উদ্বিগ্ন ভারত: রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচি

দোহায় ইজরায়েলি হামলায় উদ্বিগ্ন ভারত: রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচি
সম্প্রতি হামাসের শীর্ষ নেতাদের হত্যার কারণে কাতারের দোহায় আক্রমণ করে ইজরায়েল ৷ জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করল ভারত ৷
Published : September 16, 2025 at 10:13 PM IST
জেনেভা, 16 সেপ্টেম্বর: ইজরায়েলের হামলার কড়া সমালোচনা করল ভারত ৷ সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচি এই আক্রমণ নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন ৷
ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের মাঝে হঠাৎ গত 9 সেপ্টেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা ৷ হামাস গোষ্ঠীকে অপহৃতদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতেই এই হামলা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ কিন্তু এর ফলে আমেরিকার বন্ধু দেহ কাতার চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে ৷ এই সময় কাতারের পাশে দাঁড়ায় সৌদি আরব, আরব আমির শাহী ৷
এদিকে হামাস একটি বিবৃতিতে জানায়, তাদের শীর্ষ নেতারা এই হামলা থেকে কোনওভাবে প্রাণে বেঁচেছেন ৷ কিন্তু নিচু স্তরের পাঁচ জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে গাজায় হামাসের নেতা খালিল আল-হায়ার পুত্র রয়েছেন ৷ এছাড়া আল-হায়ার কার্যালয়ের প্রধান ও তিনজন দেহরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে ৷
VIDEO | Geneva (Switzerland): India's Permanent Representative to the United Nations in Geneva, Ambassador Arindam Bagchi on the Israel attack on Qatar says, “India is deeply concerned about the recent attacks in Doha, and their impact on the security situation in the region. We… pic.twitter.com/JwyhqqqCbq— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2025
জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় এই ঘটনার সমালোচনা করে আরব দেশগুলি ৷ সেখানে ভারতের তরফে রাষ্ট্রদূত অরিন্দম বাগচি বলেন, "দোহায় সাম্প্রতিক হামলা এবং ওই অঞ্চলের নিরাপত্তার উপর তার প্রভাব নিয়ে ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ৷ কাতারের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের কড়া নিন্দা করছি আমরা ৷ এই ধরনের কাজকর্মের ফলে এলাকার শান্তি, স্থিরতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় ৷ পাশাপাশি সারা বিশ্বেরও ৷"
ভারতের তরফে তিনি বলেন, "ভারতের দৃঢ় বিশ্বাস, আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে উপায়ের সন্ধান করা যায় ৷ যে কোনও ধরনের প্ররোচনামূলক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলা উচিত ৷ যে কোনও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে শ্রদ্ধা করা উচিত ৷ আমরা জোর দিয়ে আর্জি জানাচ্ছি, এলাকার শান্তি ও সুরক্ষার সঙ্গে আপস না-করে কূটনৈতিক পথে ফিরে আসা প্রয়োজন ৷ ভারত শান্তি ও স্থিরতাকে দৃঢ় সমর্থন করে এবং যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ৷ আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাব, শান্তি রক্ষা ও আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ কাতারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ৷ তাই ভারত আবারও কাতার ও তার বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করছে ৷"
এর আগে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় শান্তিপূর্ণ পথে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন- দুই রাষ্ট্রের সমাধানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ভারত ৷ এই সভায় ভারত-সহ আরও 141টি দেশ প্যালেস্তাইনকে সমর্থন করেছে ৷ তারা 'নিউ ইয়র্ক ডিক্লারেশন'-কে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতের দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের তীব্র বিরোধিতা করছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷