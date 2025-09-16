ETV Bharat / international

দোহায় ইজরায়েলি হামলায় উদ্বিগ্ন ভারত: রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচি

সম্প্রতি হামাসের শীর্ষ নেতাদের হত্যার কারণে কাতারের দোহায় আক্রমণ করে ইজরায়েল ৷ জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করল ভারত ৷

United Nations in Geneva, Ambassador Arindam Bagchi
রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2025 at 10:13 PM IST

জেনেভা, 16 সেপ্টেম্বর: ইজরায়েলের হামলার কড়া সমালোচনা করল ভারত ৷ সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অরিন্দম বাগচি এই আক্রমণ নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন ৷

ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের মাঝে হঠাৎ গত 9 সেপ্টেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনা ৷ হামাস গোষ্ঠীকে অপহৃতদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতেই এই হামলা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ কিন্তু এর ফলে আমেরিকার বন্ধু দেহ কাতার চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে ৷ এই সময় কাতারের পাশে দাঁড়ায় সৌদি আরব, আরব আমির শাহী ৷

এদিকে হামাস একটি বিবৃতিতে জানায়, তাদের শীর্ষ নেতারা এই হামলা থেকে কোনওভাবে প্রাণে বেঁচেছেন ৷ কিন্তু নিচু স্তরের পাঁচ জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে গাজায় হামাসের নেতা খালিল আল-হায়ার পুত্র রয়েছেন ৷ এছাড়া আল-হায়ার কার্যালয়ের প্রধান ও তিনজন দেহরক্ষীর মৃত্যু হয়েছে ৷

জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় এই ঘটনার সমালোচনা করে আরব দেশগুলি ৷ সেখানে ভারতের তরফে রাষ্ট্রদূত অরিন্দম বাগচি বলেন, "দোহায় সাম্প্রতিক হামলা এবং ওই অঞ্চলের নিরাপত্তার উপর তার প্রভাব নিয়ে ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ৷ কাতারের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের কড়া নিন্দা করছি আমরা ৷ এই ধরনের কাজকর্মের ফলে এলাকার শান্তি, স্থিরতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় ৷ পাশাপাশি সারা বিশ্বেরও ৷"

ভারতের তরফে তিনি বলেন, "ভারতের দৃঢ় বিশ্বাস, আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে উপায়ের সন্ধান করা যায় ৷ যে কোনও ধরনের প্ররোচনামূলক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলা উচিত ৷ যে কোনও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে শ্রদ্ধা করা উচিত ৷ আমরা জোর দিয়ে আর্জি জানাচ্ছি, এলাকার শান্তি ও সুরক্ষার সঙ্গে আপস না-করে কূটনৈতিক পথে ফিরে আসা প্রয়োজন ৷ ভারত শান্তি ও স্থিরতাকে দৃঢ় সমর্থন করে এবং যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ৷ আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানাব, শান্তি রক্ষা ও আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ কাতারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ৷ তাই ভারত আবারও কাতার ও তার বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করছে ৷"

এর আগে নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় শান্তিপূর্ণ পথে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন- দুই রাষ্ট্রের সমাধানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ভারত ৷ এই সভায় ভারত-সহ আরও 141টি দেশ প্যালেস্তাইনকে সমর্থন করেছে ৷ তারা 'নিউ ইয়র্ক ডিক্লারেশন'-কে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতের দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের তীব্র বিরোধিতা করছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷

