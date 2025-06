ETV Bharat / international

কানাডায় ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যু, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা - INDIAN STUDENT DIES IN CANADA

কানাডায় ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যু ( ইটিভি ভারত )

By PTI Published : June 20, 2025 at 8:56 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 9:07 AM IST 1 Min Read

অটোয়া, 20 জুন: কানাডায় ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যু ৷ ক্ল্য়াগারি বিশ্ববিদ্যাবলয়ের ওই ছাত্রীর নাম তনয়া ত্যাগি ৷ ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ৷ তবে ঠিক কেন ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে বিষয়টি জানিয়ে লেখা হয়েছে, "ক্ল্যাগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ ৷ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে দূতাবাস ৷ আমরা সন্তানহারা পরিবারের পাশে আছি ৷ তাদের সব ধরনের সাহায্য করতেও প্রস্তুত ৷"

সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার বিদেশে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা ৷ কখনও তাঁরা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন ৷ কখনও আবার তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ৷ চলতি বছরের মার্চ মাসে বছর কুড়ির এক পড়ুয়া নিখোঁজ হয়ে যান ৷ সুদীক্ষা কোনাকি নামে ওই ছাত্রী ভারতীয় নাগরিক তথা আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা ৷ পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পড়ুযা ডোমেনিকান রিপাবলিকে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন ৷ এরপর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ এখনও তাঁর সন্ধান চলছে ৷ স্থানীয় শেরিফের কার্যালয় এই অনুসন্ধানের কাজের তদারকি করছে ৷ তবে বেশ কয়েকমাস পেরিয়ে গেলেও ওই পড়ুয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে সুদীক্ষার সঙ্গে ছিলেন তাঁর 5 বান্ধবী ৷ তাঁরা ডোমেনিকান রিপাবলিকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন৷ এরই মধ্যে আচমকা এক ছাত্রী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেতে শুরু করেছে ৷ তদন্তকারীরা সুদীক্ষার বান্ধবীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন ৷ তবে এখনও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি ৷ বন্ধ কানাডার এসডিএস ভিসা! বিপাকে ভারত-সহ 14টি দেশের পড়ুয়ারা

অটোয়া, 20 জুন: কানাডায় ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যু ৷ ক্ল্য়াগারি বিশ্ববিদ্যাবলয়ের ওই ছাত্রীর নাম তনয়া ত্যাগি ৷ ভ্যাঙ্কুভারের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ৷ তবে ঠিক কেন ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে বিষয়টি জানিয়ে লেখা হয়েছে, "ক্ল্যাগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রীর মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ ৷ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে দূতাবাস ৷ আমরা সন্তানহারা পরিবারের পাশে আছি ৷ তাদের সব ধরনের সাহায্য করতেও প্রস্তুত ৷" সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার বিদেশে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা ৷ কখনও তাঁরা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন ৷ কখনও আবার তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ৷ চলতি বছরের মার্চ মাসে বছর কুড়ির এক পড়ুয়া নিখোঁজ হয়ে যান ৷ সুদীক্ষা কোনাকি নামে ওই ছাত্রী ভারতীয় নাগরিক তথা আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা ৷ পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই পড়ুযা ডোমেনিকান রিপাবলিকে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন ৷ এরপর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ এখনও তাঁর সন্ধান চলছে ৷ স্থানীয় শেরিফের কার্যালয় এই অনুসন্ধানের কাজের তদারকি করছে ৷ তবে বেশ কয়েকমাস পেরিয়ে গেলেও ওই পড়ুয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে সুদীক্ষার সঙ্গে ছিলেন তাঁর 5 বান্ধবী ৷ তাঁরা ডোমেনিকান রিপাবলিকে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন৷ এরই মধ্যে আচমকা এক ছাত্রী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেতে শুরু করেছে ৷ তদন্তকারীরা সুদীক্ষার বান্ধবীদের সঙ্গেও কথা বলেছেন ৷ তবে এখনও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি ৷ বন্ধ কানাডার এসডিএস ভিসা! বিপাকে ভারত-সহ 14টি দেশের পড়ুয়ারা

Last Updated : June 20, 2025 at 9:07 AM IST