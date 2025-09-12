মার্কিন মুলুকে স্ত্রী-পুত্রের সামনেই ভারতীয় বংশোদ্ভূতের মুণ্ডচ্ছেদ
একটি ভাঙা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে তর্কাতর্কির মাঝে এক কিউবান সহকর্মী রাগের মাথায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তির উপর চড়াও হল ৷ এই ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসী ৷
হিউস্টন, 12 সেপ্টেম্বর: মার্কিন মুলুকে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে নৃশংস হত্যা ৷ ওই ব্যক্তি আমেরিকার টেক্সাসে একটি মোটেলের ম্যানেজার ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মোটেলের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে ৷ এর মধ্যে তাঁর উপর চড়াও হয় অভিযুক্ত কিউবান সহকর্মী ৷ তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সামনেই মোটেল ম্যানেজারের মুন্ডু কেটে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় অভিযুক্ত ৷
আমেরিকার স্থানীয় সময় বুধবার সকালে টেক্সাসের ডালাসে ডাউনটাউন স্যুটস মোটেল-এ এই ভয়ঙ্কর হত্যার ঘটনাটি ঘটেছে ৷ অভিযুক্ত খুনি ওই মোটেল মালিকের সহকর্মী ৷ অতীতে সে অপরাধজনক কাজকর্ম করেছে ৷ পুলিশের কাছে সেই রেকর্ড আছে ৷ আমেরিকায় সে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে রয়েছে ৷ পুলিশ তাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে ৷ দোষী সাব্যস্ত হলে তার ফাঁসির সাজা পর্যন্ত হতে পারে ৷
ডালাস পুলিশ দফতর জানিয়েছে, চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইয়া ভারতের কর্নাটক থেকে আমেরিকায় আসেন ৷ এদিন মোটেলের একটি ভাঙা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহকর্মী ইয়োডার্নিস কোবোস মার্টিনেজের সঙ্গে তর্ক শুরু হয় ৷ দু'জনের মধ্যে কথাবার্তার মাঝে নাগামাল্লাইয়া আরেকজনকে তাঁর নির্দেশ অনুবাদ করে মার্টিনেজকে জানাতে বলেন ৷ কিন্তু সরাসরি কিউবান সহকর্মীর সঙ্গে কোনও কথা বলেননি নাগামাল্লাইয়া ৷ এদিকে কিউবান কোবোস ভাবে যে, তাকে অবহেলা করা হচ্ছে ৷ এতেই চটে যায় সে ৷
পুলিশ আদালতে হলফনামায় জানিয়েছে, এই ঘটনার সিসিফুটেজে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কোবোস মার্টিনেজ নাগামাল্লাইয়ার উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় ৷ তখন প্রৌঢ় নাগামাল্লাইয়া মোটেলের কার্যালয়ের দিকে ছুটে পালিয়ে যান ৷ সেখানে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও 18 বছর বয়সি ছেলে ৷ তাঁরা কোবোসকে আটকানোর চেষ্টা করতে থাকেন ৷ কিন্তু সে তাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং নাগামাল্লাইয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ৷
এরপর তাঁর ফোন কেড়ে নেয় ৷ পকেট থেকে চাবির কার্ডটিও বের করে আবারও নাগামাল্লাইয়াকে আক্রমণ করে এবং তাঁর দেহ থেকে মুন্ডু আলাদা করে দেয় ৷ তাতেই ক্ষান্ত হয়নি মার্টিনেজ ৷ ছেলে-স্ত্রীর সামনে নাগামাল্লাইয়ার কাটা মুন্ডুতে দু'বার লাথি মারে সে ৷ সেটি হাতে তুলে আবর্জনা ফেলার বাক্সের ভিতরে ফেলে দেয় ৷ পুলিশের কথায়, এই অপরাধ অবিশ্বাস্য ৷ দোষী সাব্যস্ত হলে তার যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা অথবা মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে ৷
সরকারি তথ্য অনুযায়ী এর আগে দু'দুবার কোবোসকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ একবার ফ্লোরিডায় গাড়ি চুরির অপরাধে ৷ আরেকবার হিউস্টনে একটি শিশুর সঙ্গে অশালীন ব্যবহার ও তার উপর নির্যাতনের অভিযোগে ৷ কিন্তু প্রতিবারই সে ছাড়া পেয়ে যায় ৷ তার আমেরিকায় থাকার আবেদন ছাড়পত্র পায়নি ৷
আমেরিকার অভিবাসন দফতর (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট)-এর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চলতি বছরের প্রথম দিকে কোবোস ছাড়া পেয়েছিল ৷ সেই সময় কিউবায় পাঠানোর বিমান না-থাকায় সে আমেরিকাতে থেকে যায় ৷
হিউস্টনে ভারতের কনসাল জেনারেল ডিসি মঞ্জুনাথ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "আমরা শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ৷ তাঁদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছি ৷ অভিযুক্ত এখন ডালাস পুলিশের হেফাজতে রয়েছে ৷" তিনি সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "কনস্যুলেট থেকে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সব দিকে সাহায্য করা হচ্ছে ৷"
নাগামাল্লাইয়াকে 'বব' নামেই ডাকতেন তাঁর বন্ধু ও পরিচিতরা ৷ একজন ভালো স্বামী ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পিতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি ৷ তাঁর বন্ধুরা এই ঘটনায় হতবাক ৷ তাঁরা বলেন, "নৃশংস হামলায় ববের জীবন শেষ হয়ে গেল ৷ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের সামনেই এই অঘটন ঘটে ৷ তাঁরা ববকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন ৷ এই ঘটনা আমাদের কমিউনিটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে ৷" বন্ধু, আত্মীয় এবং কমিউনিটির গ্রুপগুলি নাগামাল্লাইয়ার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ রয়েছে সেবা আন্তর্জাতিক সংগঠনও ৷ নাগামাল্লাইয়ার বন্ধু তন্ময় প্যাটেল বিপর্যস্ত পরিবারটিকে সাহায্য করার জন্য 50 হাজার মার্কিন ডলার সংগ্রহ করেছেন ৷ এখনও ফান্ড সংগ্রহের কাজ চলছে ৷