'নরম হওয়ার দিন শেষ', ডালাসে ভারতীয় খুনের ঘটনায় অবৈধ অবিভাসী প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিং মেশিন নিয়ে বচসার জেরে আমেরিকার টেক্সাসে স্ত্রী ও ছেলের সামনে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় ৷

INDIAN MOTEL MANAGER BEHEADED IN US
ওভাল অফিসের এক অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প (ফাইন চিত্র, এপি)
By PTI

Published : September 15, 2025 at 11:57 AM IST

3 Min Read
হিউস্টন, 15 সেপ্টেম্বর: পরিবারের সামনে ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে গলা কেটে হত্যা ৷ টেক্সাসে ডালাসের নৃশংস সেই হত্যার ঘটনায় এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷

তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের নমনীয় নীতিকে দায়ি করে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশাল'এর পেজে ট্রাম্প লেখেন, "আক্রমণকারীকে আগেই দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত ছিল ৷ তবে এই সমস্ত অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি নরম হওয়ার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে ৷"

গত 10 সেপ্টেম্বর ওয়াশিং মেশিন নিয়ে বচসার জেরে চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইয়া (50)-এর মাথা কেটে হত্যা করে ইয়রদানিস কোবোস মার্টিনেজ নামে এক ব্যক্তি ৷ চন্দ্রমৌলি ওরফে বব মূলত কর্ণাটকের বাসিন্দা ৷ ডালাসে একটি মোটেলের ম্যানেজার ছিলেন তিনি ৷ স্ত্রী ও 18 বছরের ছেলেকে নিয়ে সেই মোটেলেই থাকতেন ৷ 10 তারিখ পরিবারের সামনেই তাঁকে হত্যা করে কিউবার নাগরিক ইয়রদানিস ৷ নৃশংস এই হত্যার ঘটনায় আমেরিকার ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷

তবে, দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সোশাল মিডিয়ার পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, "টেক্সাসের ডালাসে চন্দ্র নাগামাল্লাইয়ার হত্যার ঘটনার সম্পর্কে আমি অবগত। কিউবার এক অবৈধ অভিবাসী চন্দ্রকে তাঁক স্ত্রী ও ছেলের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর আগেও শিশুর যৌন নির্যাতন-সহ একাধিক অপরাধের জন্য গ্রেফতার হয়েছিল অভিযুক্ত ৷ কিন্তু, অযোগ্য জো বাইডেন সরকারের সময় তাকে আমাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷ কারণ, কিউবা তাদের দেশে এমন অপরাধীকে রাখতে চায়নি ।"

ট্রাম্প আরও লেখেন, "তবে এবার নিশ্চিত থাকুন, আমার তত্ত্বাবধানে এই অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি নরম আচরণ করা আর হবে না ৷ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটরি ক্রিস্টি নোয়েম, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি, টম হোমান-সহ আমার প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা দেশকে আবার সুরক্ষিত করে তোলার জন্য অবিশ্বাস্য কাজ করছেন ৷ অপরাধীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ তার বিরুদ্ধে আইনের সর্বোচ্চ পরিসরে পদক্ষেপ করা হবে ৷ তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হবে ৷"

মার্কিন অভিবাসন দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এর আগেও একবার অভিযুক্ত ইয়রদানিসকে আটক করা হয় ৷ তার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ কিন্তু, কিউবা তাকে ফেরত নিতে না-চাওয়ায় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ছেড়ে দেয় মার্কিন প্রশাসন ৷

এদিকে, 13 সেপ্টেম্বর মৃত চন্দ্রমৌলির শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় ৷ পরিবার ও ঘনিষ্ঠ পরিজনদের উপস্থিতিতে টেক্সাসের ফ্লাওয়ার মাইন্ডে তাঁর শেষকৃত্য করা হয় ৷ তাঁর পরিবারকে সাহায্য়ের জন্য একটি তহবিলে 321, 326 মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয় । তবে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় আমেরিকার অভিবাসন নীতি নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷

