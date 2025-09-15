'নরম হওয়ার দিন শেষ', ডালাসে ভারতীয় খুনের ঘটনায় অবৈধ অবিভাসী প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

'নরম হওয়ার দিন শেষ', ডালাসে ভারতীয় খুনের ঘটনায় অবৈধ অবিভাসী প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
ওয়াশিং মেশিন নিয়ে বচসার জেরে আমেরিকার টেক্সাসে স্ত্রী ও ছেলের সামনে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় ৷
By PTI
Published : September 15, 2025 at 11:57 AM IST
হিউস্টন, 15 সেপ্টেম্বর: পরিবারের সামনে ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে গলা কেটে হত্যা ৷ টেক্সাসে ডালাসের নৃশংস সেই হত্যার ঘটনায় এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে ইঙ্গিত দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷
তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের নমনীয় নীতিকে দায়ি করে সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশাল'এর পেজে ট্রাম্প লেখেন, "আক্রমণকারীকে আগেই দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত ছিল ৷ তবে এই সমস্ত অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি নরম হওয়ার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে ৷"
গত 10 সেপ্টেম্বর ওয়াশিং মেশিন নিয়ে বচসার জেরে চন্দ্রমৌলি নাগামাল্লাইয়া (50)-এর মাথা কেটে হত্যা করে ইয়রদানিস কোবোস মার্টিনেজ নামে এক ব্যক্তি ৷ চন্দ্রমৌলি ওরফে বব মূলত কর্ণাটকের বাসিন্দা ৷ ডালাসে একটি মোটেলের ম্যানেজার ছিলেন তিনি ৷ স্ত্রী ও 18 বছরের ছেলেকে নিয়ে সেই মোটেলেই থাকতেন ৷ 10 তারিখ পরিবারের সামনেই তাঁকে হত্যা করে কিউবার নাগরিক ইয়রদানিস ৷ নৃশংস এই হত্যার ঘটনায় আমেরিকার ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
I am aware of the terrible reports regarding the murder of Chandra Nagamallaiah, a well respected person in Dallas, Texas, who was brutally beheaded, in front of his wife and son, by an ILLEGAL ALIEN from Cuba who should have never been in our Country. This individual was…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2025
তবে, দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সোশাল মিডিয়ার পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, "টেক্সাসের ডালাসে চন্দ্র নাগামাল্লাইয়ার হত্যার ঘটনার সম্পর্কে আমি অবগত। কিউবার এক অবৈধ অভিবাসী চন্দ্রকে তাঁক স্ত্রী ও ছেলের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর আগেও শিশুর যৌন নির্যাতন-সহ একাধিক অপরাধের জন্য গ্রেফতার হয়েছিল অভিযুক্ত ৷ কিন্তু, অযোগ্য জো বাইডেন সরকারের সময় তাকে আমাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷ কারণ, কিউবা তাদের দেশে এমন অপরাধীকে রাখতে চায়নি ।"
ট্রাম্প আরও লেখেন, "তবে এবার নিশ্চিত থাকুন, আমার তত্ত্বাবধানে এই অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি নরম আচরণ করা আর হবে না ৷ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটরি ক্রিস্টি নোয়েম, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি, টম হোমান-সহ আমার প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা দেশকে আবার সুরক্ষিত করে তোলার জন্য অবিশ্বাস্য কাজ করছেন ৷ অপরাধীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ তার বিরুদ্ধে আইনের সর্বোচ্চ পরিসরে পদক্ষেপ করা হবে ৷ তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হবে ৷"
মার্কিন অভিবাসন দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এর আগেও একবার অভিযুক্ত ইয়রদানিসকে আটক করা হয় ৷ তার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ কিন্তু, কিউবা তাকে ফেরত নিতে না-চাওয়ায় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ছেড়ে দেয় মার্কিন প্রশাসন ৷
এদিকে, 13 সেপ্টেম্বর মৃত চন্দ্রমৌলির শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় ৷ পরিবার ও ঘনিষ্ঠ পরিজনদের উপস্থিতিতে টেক্সাসের ফ্লাওয়ার মাইন্ডে তাঁর শেষকৃত্য করা হয় ৷ তাঁর পরিবারকে সাহায্য়ের জন্য একটি তহবিলে 321, 326 মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয় । তবে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় আমেরিকার অভিবাসন নীতি নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷