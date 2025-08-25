ETV Bharat / international

ফুঁসছে তাওয়াই নদী ! পাকিস্তানকে সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে সতর্ক করল ভারত - INDIA WARNS PAKISTAN ABOUT FLOOD

ভারত তার মানবিক দায়িত্ব পালন করে তাওয়াই নদীতে সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে।

Flood Alert In Tawi River
ফুঁসছে তাওয়াই নদীর জল (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : August 25, 2025 at 6:24 PM IST

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, 25 অগস্ট: অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ভারত তার মানবিক দায়িত্ব পালন করেছে এবং সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে। তাওয়াই নদীতে সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পাকিস্তানকে অবহিত করা হয়েছে। যদিও এই খবরটি সরকারি সূত্রে নিশ্চিত করা হয়নি।

সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে যে, ভারত সোমবার তাওয়াই নদীতে সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পাকিস্তানকে জরুরি তথ্য দিয়েছে। পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর সিন্ধু জল চুক্তি (IWT) স্থগিত করা সত্ত্বেও, ভারত তাওয়াই নদীতে সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে।

সরকারি সূত্রের উল্লেখ করে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবদনে জানানো হয়েছে যে, সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে তথ্য জানানোর জন্য ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তবে ভারত বা পাকিস্তান কেউই সরকারিভাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। সাধারণত এই ধরনের তথ্য সিন্ধু জল কমিশনারের মাধ্যমে ভাগ করা হয়।

সরকারি সূত্রের উল্লেখ করে দ্য নিউজ দাবি করেছে যে, ভারত তাওয়াই নদীতে সম্ভাব্য বড় বন্যা সম্পর্কে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে। রবিবার ইসলামাবাদে ভারতীয় হাই কমিশন এই সতর্কতা জারি করেছে। মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের পর এটিই দুই দেশের মধ্যে প্রথম বড় ধরনের যোগাযোগ।

জম্মু ও কাশ্মীরের অনেক এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। জলশক্তি মন্ত্রী রবিবার সমস্ত প্রধান নদীর জলস্তর পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঝিলাম, রাভি, তাওয়াই এবং তাদের উপনদীগুলির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের অনেক এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, বন্যা এবং ভূমিধসের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) 30 অগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তানের বেশিরভাগ অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে। পাকিস্তানে 26 জুন থেকে 20 অগস্ট পর্যন্ত অতিবৃষ্টির ফলে যেখানে গত শনিবার পর্যন্ত 788 জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের মানুষকে আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে তাওয়াই নদীতে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতির সম্পর্কে সতর্ক করল ভারত।

