ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য, নয়া নীতির পথে রাশিয়া

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য, নয়া নীতির পথে রাশিয়া
রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর শুল্কের হার বাড়িয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এবার এ প্রসঙ্গে ভারতের পাশে দাঁড়ালেন পুতিন ৷
মস্কো, 3 অক্টোবর: ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে ৷ 'বন্ধু' নরেন্দ্র মোদির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সরকারকে এমনই নির্দেশ দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ সেই সঙ্গে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে দিল্লি সফর নিয়েও আশাবাদী পুতিন ৷
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ রাশিয়ায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ভালদাই ফোরামের একটি সমাবেশে যোগ দেন তিনি ৷ বিশ্বের নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এই 'ভাল্দাই ডিস্কাশন ফোরাম'-এর সদস্য। ভারত-সহ মোট 140টি দেশের সঙ্গে এই ফোরামের যোগাযোগ রয়েছে ৷ সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় রুশ প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে জানান, রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে কখনও কোনও সমস্যা বা উত্তেজনা তৈরি হয়নি ৷ বরং, সর্বদা সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে দুই দেশের তরফে ৷ পাশাপাশি বর্ধিত মার্কিন শুল্ক ভারতকে যে সমস্যায় ফেলেছে সেটাও জানান পুতিন ৷
সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় থেকে ভারত-রাশিয়া 'বিশেষ' সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে ধরে এদিন পুতিন বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাশিয়া পাশে দাঁড়িয়েছিল ৷ আজও সেকথা সসম্মানের সঙ্গে মনে রেখেছে ভারত ৷ তারা যে এখনও বিষয়টি ভুলে যায়নি, সেটা ভেবে সত্যি খুব ভালো লাগে ৷" এরপরই ভারতের উপর মার্কিন শুল্কনীতির প্রভাব প্রসঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট জানান, মার্কিন শুল্কের কারণে ভারতের ক্রমশ ক্ষতি হচ্ছে ৷ তবে রাশিয়ার খনিজ তেল আমদানির মাধ্যমে সেই ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে, এই অবস্থান নেওয়ার ফলে ভারতের মর্যাদা আরও বাড়বে বলেও জানান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ।
পাশাপাশি, দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ভারত থেকে বেশি করে ওষুধ এবং কৃষিজাত পণ্য কেনার কথা ভাবছে রাশিয়া । এই প্রসঙ্গে পুতিন বলেন, "ভারত থেকে আরও বেশি পরিমাণে কৃষিজাত পণ্য কেনা যেতে পারে। ওষুধ এবং ওই ধরনের পণ্যের জন্যেও আমাদের দিক থেকে কিছু পদক্ষেপ করা হতে পারে ।"
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মস্কোর উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আমেরিকার সেই নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে নয়াদিল্লি ৷ সেই কারণে ভারতের উপর মোট 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ওয়াশিংটন ৷ তার জেরে আমেরিকায় ব্যবসা করতে সমস্যায় পড়েছে ভারত ৷ এমনই আবহে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে নতুন অবস্থান নেওয়ার কথা বললেন পুতিন ৷