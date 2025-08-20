নিউইয়র্ক, 20 অগস্ট: পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নারীদের উপর 1971 সাল থেকেই যৌন নির্যাতন হয়ে আসছে ৷ স্থানীয় সময় মঙ্গলবার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করে এমনটাই জানালেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি এলদোস ম্যাথিউ পুন্নোস ৷
এদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে 'সংঘাত সম্পর্কিত যৌন নির্যাতন'-এর ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা পর্বের সূচনায় ভারতের হয়ে বক্তব্য় পেশ করেন ম্যাথিউ ৷ তিনি জানান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের উপর যৌন নির্যাতন আজও অব্যাহত পাকিস্তানে ৷ বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক । তাঁর কথায়, "1971 সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ নারীর উপর যৌন হেনস্তা চালিয়েছিল পাকিস্তানের সেনা ৷ জঘন্য অপরাধের সেই স্মৃতি লজ্জাজনক ৷ কিন্তু, অপরাধের সেই ধারা এখনও বজায় রয়েছে ৷"
রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পাকিস্তানের সমালোচনা করে এদিন 1971 সালে বাংলাদেশের নারীদের উপর পাক সেনার নির্যাতনের ঘটনার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করে ভারত ৷ ভারতীয় দূতের কথায়, "পাকিস্তানে মহিলাদের অপহরণ থেকে শুরু করে পাচার, বাল্যবিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, যৌন নির্যাতন, বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তনের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে ৷ একটি কিংবা দু'টি নয়, ধারাবাহিকভাবে এই সমস্ত অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ রিপোর্ট গিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনে ৷"
ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অভিযোগ, রক্ষণশীল দেশটির বিচার ব্যবস্থাও এই অত্যাচারের ঘটনাগুলিকে কার্যত বৈধতা দিয়েছে ! তিনি বলেন, "বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট, সে দেশের বিচার ব্যবস্থাও এই সমস্ত জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয় না ৷ শুধু তাই নয় ৷ মজার বিষয়টি হল, বর্তমানে সেই সমস্ত অপরাধীরা ন্যায়ের ধারক ও বাহকের ছদ্মবেশে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷" এই সমস্ত জঘন্য অপরাধ সমগ্র সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে ৷ ফলে, অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া উচিত ৷
পুন্নোসের মতে, গুরুতর এই সমস্যা সমাধানের জন্য নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়াতে হবে ৷ অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে ৷ তিনি বলেন, "অপরাধ বন্ধ করতে এবং নির্যাতিতাদের সাহায্যের জন্য এখটি বহুমুখী পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ৷ অপরাধের বিচার এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ৷ "
2019 সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের 2467 নম্বর প্রস্তাবটির কথা উল্লেখ করেন ম্যাথিউ ৷ এই প্রস্তাবটি নির্যাতিতাদের ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ আশ্রয় ও আইনি সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের জীবনে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ এই বিষয়টির উল্লেখ করে পুন্নোস জানান, মহাসচিবের তহবিলে সাহায্য করে সমস্যা সমাধানে প্রথম এগিয়ে এসেছে ভারত ৷ তিনি বলেন, "নির্যাতিতাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই তহবিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ৷ তহবিলের পরিধি আগামিদিনে আরও বাড়ানো উচিত ৷ এই তহবিলে সাহায্যের জন্য ভারত সবার আগে এগিয়ে এসেছিল ৷"
পুন্নোস আরও জানান, ভারত যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলির মোকাবিলায় একটি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত পুলিশ ইউনিট গঠন করেছে ৷ তাঁদের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েনও করা হচ্ছে । তিনি বলেন, "প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে 2007 সালে ভারত লিবেরিয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মিশনে সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত পুলিশের একটি ইউনিট মোতায়েন করে ৷ সেই সঙ্গে দিল্লিতে অবস্থিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷"