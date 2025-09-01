তিয়ানজিন, 1 সেপ্টেম্বর: পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবরা চার বছরের বেশি সময় ধরে বিরোধ ছিল দুই দেশের সেনার মধ্যে ৷ বহু 'কাঠখড় পোড়ানো'র পর 2024 সালের অক্টোবর মাসে সেই অচলাবস্থা কেটেছে ৷ এই আবহে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ভারত-চিন সম্পর্কের প্রধান 'বিমা পলিশি' ৷ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার সেকথা জানালেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷
সাত বছরের ব্যবধানের পর শনিবার চিনের তিয়ানজিন বিমানবন্দরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী ৷ এসসিও বৈঠকের আগে রবিবার চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সারেন তিনি ৷ বহু চর্চিত সেই বৈঠকে উঠে আসে সীমান্তপার বাণিজ্য, দুই দেশের বিমান পরিষেবা এবং সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ৷ আক্ষরিক অর্থে পূর্ব লাদাখে সামরিক সংঘাতের জেরে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে ভাটা পড়ে গিয়েছিল, এদিন সেই সম্পর্কের উন্নতিতেই আলোচনা করেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷
বৈঠকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বারবার দাবি করেন, সীমান্ত সমস্যা সামগ্রিক চিন-ভারত সম্পর্কের মাপদণ্ড হতে পারে না ৷ আর সেখানেই আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি স্পষ্ট জানান, সীমান্তে শান্তি বজায় থাকলেই দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত হয়ে উঠবে ৷ এদিন মোদি-জিনপিং বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী জানান, বেজিংয়ের সঙ্গে সামগ্রিক সম্পর্ক ভালো করতে নয়াদিল্লি বরাবর এই শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে ৷
বিদেশ সচিব বলেন, "প্রথম থেকেই আমরা বলছি, সীমান্তে অচলাবস্থা দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে ৷ আর ঠিক এই কারণেই সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখা 'বিমা পলিশি'র মতোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এদিনের বৈঠকে সেই একই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভবিষ্যতেও আমদের অবস্থান একই থাকবে ৷"
তিনি আরও জানান, সীমান্ত সমস্যা সমাধান এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য কী কী করা উচিত, সেই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷ সেই সঙ্গে, পূর্ব লাদাখের সমস্য়া সমাধান থেকেও নোট তৈরি করেছেন তাঁরা ৷ বিদেশ সচিব বলেন, "আগামী দিনেও যাতে এই শান্তি বজায় রেখে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়েই জোর দিয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা ৷"