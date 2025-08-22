ETV Bharat / international

'শুল্ক আরোপে ভারত মহারাজ', শুল্ক যুদ্ধের আবহে খোঁচা হোয়াইট হাউসের - INDIA IS MAHARAJ IN TARIFFS

ভারত ও আমেরিকার শুল্ক যুদ্ধ ঘিরে বিস্তর তরজা হয়েছে ৷ এবার শুল্ক আরোপের প্রশ্নে ভারতকে মহারাজা বলে কটাক্ষ করল ট্রাম্প প্রশাসন ৷

রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে খোঁচা হোয়াইট হাউসের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 11:15 AM IST

নয়াদিল্লি, 22 অগস্ট: ভারত-রাশিয়া-চিন কাছাকাছি চলে আসছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ এমনই আবহে আরও একবার দিল্লির তীব্র সমালোচনা করল আমেরিকা ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ভারত শুল্কের 'মহারাজ' ৷ আদতে ভারত রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ব্যবহার করে মুনাফা করার পরিকল্পনা চালাচ্ছে বলেও দাবি ট্রাম্প প্রশাসনের।

হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো দিল্লির তীব্র সমালোচনা করে এমনই একগুচ্ছ অভিযোগ করেছেন। রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের সমালোচনা করেছে আমেরিকা ৷ সমালোচনার জবাবে পাল্টা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, "আমেরিকা নিজেই দিল্লিকে রাশিয়ার তেল কিনে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছে।"

শুধু রাশিয়া নয়, হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টার দাবি, ভারত চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গেও সহযোগিতা করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশ করার পর দিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে ৷ এর মধ্যে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করার বিষয়টিও রয়েছে।

নাভারো বলেন, "2022 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে ৷ তার আগে, ভারত রাশিয়া থেকে কার্যত কোনও তেল কেনেনি ৷ রাশিয়ার তেল তাদের চাহিদার প্রায় এক শতাংশ ছিল। এখন এটা 35 শতাংশে পৌঁছেছে ৷" রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল সংগ্রহের জন্য ভারতের সমালোচনা করে ফিনান্সিয়াল টাইমসে একটি প্রতিবেদন লেখার তিনদিন পর নতুন করে আক্রমণ শানালেন নাভারো।

তিনি বলেন, "জ্বালানির চাহিদা মেটাতে ভারতের রাশিয়ার তেলের প্রয়োজন ৷ এই দাবির কোনও যুক্তি নেই। তারা নিম্নমানের রাশিয়ান তেল পায় এবং তা থেকে পরিশোধিত পণ্য তৈরি করে ৷ সে সব তারা ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চড়া দামে বিক্রি করে ৷ ভারতের পরিশোধন শিল্পের দিক থেকে বিষয়টি লাভজনক।" তিনি আরও বলেন, "ভারত শুল্কের ক্ষেত্রে মহারাজ। আর সেই কারণে আমাদের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে ৷ এর ফলে আমেরিকার কর্মী থেকে শুরু করে ব্যবসার ক্ষতি হয় ৷"

একানেই থেমে থাকেননি নাভারে ৷ তিনি আরও দাবি করেছেন, "ভারত আমাদের থেকে যে অর্থ পায়, তা তারা রাশিয়ার তেল কিনতে ব্যবহার করে ৷ ওই তেল পরে প্রক্রিয়াজাত করা হয় ৷ অন্যদিকে, ভারতের দেওয়া টাকা থেকে রাশিয়া অস্ত্র তৈরি করে ৷ ইউক্রেনের নাগরিকদের হত্যা করার জন্য অর্থ ব্যবহার করে ৷ আর তার ফলে করদাতাদের অর্থে ইউক্রেনকে আরও বেশি করে সাহায্য করতে হয় আমেরিকাকে ৷ সরবরাহ করতে হয় সামরিক সরঞ্জাম। অথচ রক্তপাতের ঘটনায় ভারত নিজের ভূমিকার কথা স্বীকার করতে চায় না ৷"

