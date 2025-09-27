পাকিস্তান যুদ্ধ থামাতে কাকুতি-মিনতি করেছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘে কড়া আক্রমণ ভারতের
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে কৃতিত্ব দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ৷ তাঁকে তুলোধনা করলেন ভারতের প্রতিনিধি পেটাল গেহলট ৷
Published : September 27, 2025 at 4:08 PM IST
নিউইয়র্ক, 27 সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক মঞ্চে পড়শি পাকিস্তানকে কড়া আক্রমণ করল ভারত ৷ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিনিধি সাফ জানান, মে মাসে অপারেশন সিঁদুর চলার সময় সংঘর্ষবিরতি চেয়ে প্রতিবেশী দেশের সামরিক কর্তৃপক্ষ কাকুতি-মিনতি জানিয়েছিল ৷
রাষ্ট্রসঙ্ঘে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পাক প্রধানমন্ত্রী দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতিতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পকে কৃতিত্ব দেন ৷ এরপর ভারতের পার্মানেন্ট মিশনে-র ফার্স্ট সেক্রেটারি পেটাল গেহলট তাঁর বক্তৃতায় পাকিস্তানকে কার্যত বেআব্রু করে দেন ৷
স্থানীয় সময় শুক্রবার রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাইট অফ রিপ্লাই-এ ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি পেটাল বলেন, "পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সকালে কীভাবে আজগুবি নাটক করেছেন, এই সভা তার সাক্ষী থেকেছে ৷ তিনি আরও একবার সন্ত্রাসবাদকে গৌরবান্বিত করেছেন, যা তাদের বিদেশ নীতির কেন্দ্রবিন্দু ৷" তিনি পরিষ্কার জানান, নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে তৃতীয় কোনও দেশের মধ্যস্ততা করার প্রশ্নই ওঠে না ৷ এটাই ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থান ৷
এদিন শেহবাজ শরিফ ভারতের সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করেন ৷ এর প্রেক্ষিতে পেটাল বলেন, "পাক প্রধানমন্ত্রী ভারতের সঙ্গে শান্তির আলোচনা চেয়েছেন ৷ যদি তিনি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন, তাহলে রাস্তা পরিষ্কারই আছে ৷ অবিলম্বে পাকিস্তানকে সব জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে ৷ পাশাপাশি পাকিস্তানের ওয়ান্টেড জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে ৷ আর সন্ত্রাসবাদের কথা উঠলে, আমরা পরিষ্কার করে বলছি, জঙ্গি এবং তাদের যাঁরা মদত জোগাচ্ছেন , দুই পক্ষের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই ৷ পারমাণবিক হুমকির আড়ালে সন্ত্রাসবাদের অনুশীলন আমরা সহ্য করব না ৷ ভারত এই ধরনের হুমকির সামনে মাথা নত করবে না ৷ বিশ্বের দরবারে ভারতের সাফ বার্তা, সন্ত্রাসবাদের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি ৷"
শরিফ এদিন জানান, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সব বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে সার্বিক ও ফলদায়ী আলোচনা চায় ৷ কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তিনি নয়াদিল্লির কড়া সমালোচনাও করেন ৷ পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "তাঁর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ এশিয়ায় কোনও যুদ্ধ বাধেনি ৷ বিশ্বে আমাদের অংশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ট্রাম্পের দুর্দান্ত অবদানের জন্য পাকিস্তান তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে ৷ আমরা এটুকু করতে পারি ৷ তিনি সত্যিই শান্তি চান ৷"