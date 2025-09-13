ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দুই পৃথক রাষ্ট্রের সমর্থনে ভারত, বিরুদ্ধে ভোট আমেরিকার

ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দুই পৃথক রাষ্ট্রের সমর্থনে ভারত, বিরুদ্ধে ভোট আমেরিকার
দুই দেশের সংঘাত বন্ধে দীর্ঘস্থায়ী সমাধান ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ৷ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত ৷ বিরুদ্ধে আমেরিকা ৷
Published : September 13, 2025 at 7:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 সেপ্টেম্বর: শান্তিপূর্ণ পথে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন- দুই রাষ্ট্রের সমাধান হোক ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের পক্ষে সমর্থন করল ভারত ৷ এই সভায় ভারত-সহ আরও 141টি দেশ প্যালেস্তাইনকে সমর্থন করেছে ৷ তারা 'নিউ ইয়র্ক ডিক্লারেশন'-কে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাতের দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের তীব্র বিরোধিতা করছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷
80 বছরের পুরনো সংঘাতের অবসানের জন্য পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ৷ এদিন সাধারণ সভায় ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন দুই রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাবটি পেশ করে ফ্রান্স ও সৌদি আরব ৷ 193 সদস্যের রাষ্ট্রসঙ্ঘে 142টি দেশ ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সমাধানের পক্ষে ভোট দিয়েছে ৷ 10টি দেশ বিপক্ষে এবং 12টি দেশ ভোটদানে বিরত থেকেছে ৷ দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের বিরুদ্ধে ভোট ছিল- আর্জেন্তিনা, হাঙ্গেরি, ইজরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ গত জুলাই মাসের শেষ দিকে এই বিষয়ে উচ্চস্তরীয় বৈঠক হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর কার্যালয়ে ৷ সেখানে এই ঘোষণা গৃহীত হয় ৷
#BREAKING— UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2025
UN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution
Voting result
In favor: 142
Against: 10
Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL
ঘোষণাপত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রনেতারা জানান, "গাজায় যুদ্ধ শেষ করতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে রাজি ৷ দুই রাষ্ট্রের সমাধান কার্যকর করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী সমঝোতায় পৌঁছনোই লক্ষ ৷ এর পাশাপাশি প্যালেস্তাইনি, ইজরায়েলি ও ওই এলাকার সব মানুষের জন্য একটা উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে ৷"
এই ঘোষণার পাশাপাশি ইজরায়েলকে বার্তা দেওয়া হয়, "অবিলম্বে প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধে হিংসা ও প্ররোচনা বন্ধ করতে হবে ৷ এর সঙ্গে পূর্ব জেরুজালেম-সহ অধিকৃত প্যালেস্তাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে জমি দখল, হিংসার কাজকর্ম থামাতে হবে ৷ সব মিলিয়ে প্যালেস্তাইনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে ৷" এই ঘোষণাপত্রে বিশ্বের দেশগুলির কাছে প্যালেস্তাইনকে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি তুলে ধরা হয় ৷
2023 সালের 7 অক্টোবর ইহুদিদের পবিত্র সাবাথের ভোরে ইজরায়েলের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় হামাস গোষ্ঠী ৷ বহু বিদেশি নাগরিককে অপহরণ করা হয় ৷ এরপরই ইজরায়েল যুদ্ধের ডাক দেয় ৷ বরাবরই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পাশে থেকেছে আমেরিকা ৷ সেই থেকে যুদ্ধ চলছে গাজায় ৷ সেখানে অনাহারে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে শিশুরাও ৷ এর মধ্যে গাজায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা ৷