প্রধানমন্ত্রী মোদির 75তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছি, ব্রিটেন থেকে বার্তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

প্রধানমন্ত্রী মোদির 75তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছি, ব্রিটেন থেকে বার্তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রেসিডেন্টের ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গেও ৷ কিন্তু রাশিয়া থেকে তেল কেনায় তিনি পদক্ষেপ করেছেন ৷ আসলে পুতিন তাঁর বড় হতাশা ৷
Published : September 19, 2025 at 4:38 PM IST
লন্ডন, 19 সেপ্টেম্বর: ক্রমশ সুর নরম হচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৷ স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার লন্ডনে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, "ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমার কাছের ৷" রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, এখান থেকেই বোঝা যায় দুই রাষ্ট্রনেতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখনও যথেষ্ট মজবুত ৷ সম্প্রতি সস্ত্রীক ব্রিটেন সফরে গিয়েছেন আমেরিকার প্রথম নাগরিক ৷
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সেখানে স্টারমারের উপস্থিতিতে তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভালো ৷ সম্প্রতি 75তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর কথাও উল্লেখ করেন প্রেসিডেন্ট ৷ শুভেচ্ছায় সাড়া দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও একটি 'সুন্দর' বিবৃতি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প ৷ তাঁর কথায়, "আমি ভারতের খুব কাছের ৷ ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও খুব কাছের ৷ তাঁকে ফোনে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছি ৷"
Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the…— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2025
এদিকে রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগে ভারতের উপর 25 শতাংশ জরিমানা শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা নিয়ে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য রফতানিতে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছেন দেশের ব্যবসায়ীরা ৷ এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন চলছে ৷ দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা থমকে গিয়েছিল ৷
অবশ্য 31 অগস্ট ও 1 সেপ্টেম্বর চিনের তিয়ানজিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের একাধিক বৈঠকের পর আবহওয়ায় খানিক পরিবর্তন হয় ৷ ভারতের ব্যাপারে সুর নরম করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তারপর প্রধানমন্ত্রী মোদির 75 বছরের জন্মদিনের আগের দিন তাঁর শুভেচ্ছাবার্তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ৷
সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর শুল্ক চাপানোর পক্ষে সওয়াল করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি বলেন, "বিষয়টা খুব সহজ, যদি তেলের দাম কমে যায়, তাহলে পুতিনের কাছে কোনও উপায় থাকবে না ৷ তিনি যুদ্ধ শেষ করতে বাধ্য হবেন ৷" একই কারণে চিন ও ইউরোপিয় দেশগুলির উপরেও নিষেধাজ্ঞা চাপাতে হয়েছে বলে জানান আমেরিকার প্রথম নাগরিক ৷
প্রেসিডেন্টের দাবি, "এই মুহূর্তে চিন আমেরিকাকে বিরাট পরিমাণ শুল্ক দিচ্ছে ৷ কিন্তু আমি যাদের জন্য লড়ছি (ভারত), তারাই যখন রাশিয়া থেকে তেল কেনে, তখন অন্য কিছু করতে হয় ৷ সহজ বিষয়, তেলের দামটা কমে গেলে রাশিয়া একটা সমঝোতায় আসবে ৷ তেলের দাম কমছে ৷ আমরা কমিয়েছি ৷"
পুতিন তাঁর সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ বলেও উল্লেখ করেন ট্রাম্প ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা যাচ্ছে না ৷ এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আরও একবার ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর দাবি করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ৷
তিনি বলেন, "আমরা সাতটি সংঘাত থামিয়েছি ৷ এর মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমঝোতা হবে বলে ভাবাই যেত না অতীতে ৷ আমরা দু'টি পরমাণু শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করেছি ৷ সেটা পুরো ব্যবসায়িক কারণে ৷ আপনারা (ভারত ও পাকিস্তান) আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন ৷"
22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাবে 6 মে গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ এর পাল্টা জবাব দেয় পাকিস্তান ৷ 7 মে থেকে 10 মে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ চলতে থাকে ৷ 10 মে বিকেলে হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানান, ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ থামাতে সম্মত হয়েছে ৷
এরপর ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী সরকারের তরফে এই ঘোষণা করেন ৷ জানা যায়, দুই দেশের মিলিটারি অপারেশনের ডিরেক্টর জেনারেলরা সংঘর্ষ থামাতে সম্মত হয়েছেন ৷ কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন সময়ে বারবার দাবি করে চলেছেন, তিনিই ব্যবসার টোপ দিয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ থামিয়েছেন ৷ যদিও ভারত এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতিতে বিশ্বের তৃতীয় কোনও দেশ মধ্যস্থতা করেনি ৷ তবে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম উল্লেখ করেননি ৷