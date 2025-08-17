ওয়াশিংটন, 17 অগস্ট: ভূগোল, সরকার ও আদর্শ ছাপিয়ে বিশ্বের সর্বত্র শিশুরা সবার আগে ৷ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে এই বার্তা দিলেন আমেরিকার ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ৷ শুক্রবার, স্থানীয় সময় 15 অগস্ট দুপুরে আলাস্কায় দুই প্রেসিডেন্টের সাক্ষাতের সময় পুতিনের হাতে স্ত্রী মেলানিয়ার লেখা চিঠিটি তুলে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে এই বৈঠক হলেও শেষমেশ কোনও সমাধানসূত্র বেরয়নি ৷ 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া ৷ সেই থেকে দুই দেশের যুদ্ধ এখনও চলছে ৷ এই যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দু'দেশের শিশু ও মহিলারা ৷
Our incredible First Lady @MELANIATRUMP shared this powerful, deeply moving letter with President Putin. She speaks from the heart of every American in calling for a world where children, regardless of where they are born, can live in peace. pic.twitter.com/Soqrv1euAm— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 16, 2025
2023 সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ ইউক্রেনের কয়েকটি জায়গা দখল করে সেখান থেকে শিশুদের অপহরণ করে রাশিয়ায় পাচার করার অপরাধ করেছেন পুতিন ৷ বিশ্বের 125টি দেশে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ৷
শিশুদের নিয়ে চিঠি লিখেছেন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প ৷ কিন্তু তিনি ইউক্রেনের কথা চিঠিতে কোথাও উল্লেখ করেননি ৷ রাশিয়ার সামরিক অভিযানের বিষয়েও কিছু বলেননি ৷ শনিবার চিঠিটি প্রকাশ করে ফক্স নিউজ ৷ এছাড়া অ্যাটর্নি জেনারেল পামেলা বন্ডিও চিঠিটি নিজের সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ৷
কী লিখেছেন মেলানিয়া ট্রাম্প ?
তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, "যুদ্ধের মধ্যে আটকে পড়া শিশুদের মুখে প্রাণোচ্ছল হাসি আপনি একাই ফিরিয়ে আনতে পারেন ৷ এই শিশুদের পবিত্রতা রক্ষা করা, শুধু রাশিয়ার সেবার থেকে অনেক বড়, মানবিকতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা ৷" ফার্স্ট লেডি আরও জানান, এই শিশুদের বাঁচাতে পুতিনের কলমের একটি আঁচড় যথেষ্ট ৷