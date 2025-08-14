ETV Bharat / international

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়াকে 'গুরুতর পরিণতি'র হুমকি ট্রাম্পের, অপেক্ষা পুতিনের জবাবের - TRUMP WARNS PUTIN

বুধবার কেনেডি সেন্টারে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প এ কথা বলেন। এখানে গত ছয় মাসে পাঁচটি যুদ্ধ বন্ধ করার দাবিও করেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (ছবি: এএফপি)
By ANI

August 14, 2025

ওয়াশিংটন ডিসি, 14 অগস্ট: শুক্রবার, আলাস্কায় তাদের বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সতর্ক করে বলেন, 'খুব গুরুতর পরিণতি' ভোগ করতে হবে যদি রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি না হয়। বুধবার কেনেডি সেন্টারে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প এ কথা বলেন।

15 অগস্ট আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজের এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন জয়েন্ট বেসে ইউক্রেন যুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে উভয় নেতার। শুক্রবারের এই শীর্ষ সম্মেলনটি চার বছরেরও বেশি সময় পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার নেতাদের মধ্যে প্রথম সরাসরি বৈঠক হতে চলেছে। যদি প্রথম বৈঠকটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে শীঘ্রই দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে, যেখানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

ট্রাম্প বলেন, "যদি প্রথম বৈঠকটি ঠিকঠাক হয়, তাহলে আমরা দ্রুত দ্বিতীয় বৈঠক করব। আমি এটি প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে করতে চাই। যদি তারা আমাকে সেখানে রাখতে চান, তাহলে প্রেসিডেন্ট পুতিন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং আমার মধ্যে দ্রুত দ্বিতীয় বৈঠক করব...। সবসময়ই এমনই হতো। আমি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা করতাম এবং তার পরে, আমি নেতাদের এবং প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে ফোন করতাম। আমি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে ফোন করব, তারপর আমি, সম্ভবত সেই হিসাবে বাকি নেতাদের ফোন করব। আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, যা প্রথমটির চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হবে। কারণ, প্রথমটি হল যেখানে আমি জানতে যাচ্ছি আমরা কোথায় আছি এবং আমরা কী করছি।" ট্রাম্প, পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

ট্রাম্প বলেন, "দ্বিতীয় কোনও বৈঠক নাও হতে পারে। কারণ, যদি আমি মনে করি যে আমাদের যে উত্তরগুলি জানা উচিত তা না পেয়ে এটি করা উপযুক্ত নয়, তবে আমরা দ্বিতীয় বৈঠক করব না। গত ছয় মাসে আমি পাঁচটি যুদ্ধ বন্ধ করেছি। তার উপরে, আমরা ইরানের পারমাণবিক ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।"

ক্রেমলিন যুদ্ধবিরতির জন্য বেশ কয়েকটি শর্ত তুলে ধরেছে, যার মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনের সঙ্গে বিদেশী সামরিক সাহায্য এবং গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি সম্পূর্ণ বন্ধ করা। সেগুলি না মানলে যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটবে না রাশিয়া।

