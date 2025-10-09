মহাপ্রলয়ের আতঙ্কের মাঝে শিল্পের শক্তিকে জাগিয়ে রাখে লেখনী, সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির সাহিত্যিক

মহাপ্রলয়ের আতঙ্কের মাঝে শিল্পের শক্তিকে জাগিয়ে রাখে লেখনী, সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির সাহিত্যিক
2025 সালে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন হাঙ্গেরির সাহিত্যিক লাজ়লো ক্রাসনাহোরকাই ৷ তিনি লেখক ও চিত্রনাট্যকার ৷ উত্তর-আধুনিকবাদের এই সাহিত্যিকের রচনা বর্তমান বিশ্বে প্রাসঙ্গিক ৷
Published : October 9, 2025 at 7:43 PM IST
স্টকহোম, 8 অক্টোবর: বিশ্বজুড়ে ধ্বংসের মাঝে শিল্পকে জাগিয়ে রাখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর মনোমুগ্ধকর রচনা ৷ 2025 সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য হাঙ্গেরির সাহিত্যিক লাজ়লো ক্রাসনাহোরকাইকে বেছে নিয়েছে সুইডিশ অ্যাকাডেমি ৷ বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় বিকেল 4.30 মিনিটে এই ঘোষণা করে নোবেল পুরস্কার কর্তৃপক্ষ ৷
71 বছর বয়সি হাঙ্গেরির সাহিত্যিক লাজ়লো ক্রাসনাহোরকাই পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন ৷ এছাড়াও তাঁর অসংখ্য লেখালিখি রয়েছে ৷ পেয়েছেন অজস্র পুরস্কারও ৷ হাঙ্গেরিয় ও জার্মান-সহ পাঁচটি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ৷ 2015 সালে তিনি আন্তর্জাতিক ম্যান বুকার প্রাইজ পেয়েছেন ৷ এবার আজীবনের সাহিত্য কর্মের জন্য নোবেল পেলেন ৷
1954 সালে দক্ষিণ-পূর্ব হাঙ্গেরির একটি ছোট মফস্স্বল গিউলায় তাঁর জন্ম ৷ ইহুদি পরিবারের সন্তান ৷ তাঁর বাবা দীর্ঘদিন ইহুদি পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন ৷ গিউলার গা ঘেঁষে রোমানিয়ার সীমান্ত ৷ এই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ছবি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সাতানতাঙ্গো'-য় উঠে এসেছে ৷ 1985 সালে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই হাঙ্গেরির সাহিত্য সমাজে শোরগোল পড়ে যায় ৷ তিনি চিত্রনাট্যকারও ৷
উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হাঙ্গেরিতে কমিউনিজমের পতন হওয়ার ঠিক আগের সময় ৷ দেশের শহরতলিতে একটি পরিত্যক্ত ফার্মে ঘরছাড়া মানুষের দল বাসা বেঁধেছেন ৷ তাঁদের ঘিরে আবর্তিত হয়েছে উপন্যাস ৷ শহরতলিতে তখন রাজত্ব করছে নিস্তব্ধতা এবং নানারকম অনুমান ৷ এমন সময় হঠাৎ আগমন হয় ক্যারিশম্যাটিক চরিত্র ইরিমিয়াস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ পেটরিনার ৷
সবাই ভেবেছিল তাঁরা আর বেঁচে নেই ৷ কিন্তু অবাক করা ফিরে আসা যেন সর্বহারাদের কাছে আশার বার্তা ৷ এবারই শেষ বিচার হবে, ভেবেছিলেন তাঁরা ৷ কিন্তু ইরিমিয়াস প্রতারক ৷ তার অসততা প্রায় সবাইকে বেঁধে ফেলে ৷ এই সময় একটা আশ্চর্য কিছু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ঘরছাড়া মানুষগুলো ৷
এই উপন্যাসের জন্য তিন দশক পরে 2015 সালে ম্যান বুকার পুরস্কার পেয়েছেন লাজ়লো ৷ তাঁর প্রথম উপন্যাসটি নিয়ে সাত ঘণ্টার দীর্ঘ সিনেমা তৈরি করেছেন পরিচালক বেলা টার ৷ 'সানতাতাঙ্গো' ছাড়া ক্রাসনাহোরকাইয়ের অন্য উপন্যাসগুলি - দ্য মেলাঙ্কলি অফ রেজিস্ট্যান্স, ওয়ার অ্যান্ড ওয়ার, হার্সস্ট 07769 ৷
নোবেল কর্তৃপক্ষ হাঙ্গেরিয় সাহিত্যিককে মহাকাব্য রচনাকার বলে উল্লেখ করেছে ৷ কাফকা থেকে থমাস বার্নহার্ডের মধ্যে দিয়ে ইউরোপিয় চিরাচরিত সাহিত্য রীতি অনুসরণে করেছেন তিনি ৷ সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, বিশ্বে মহাপ্রলয়ের আশঙ্কার মাঝেও তাঁর লেখনি শিল্পের শক্তিকে তুলে ধরে ৷ উত্তর-আধুনিকতাবাদের লেখক হিসাবে বিশেষ পরিচিত এই সাহিত্যিকের রচনা বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক ৷ যিনি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে বাঁচার আশা জাগিয়েছেন ৷