নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কে ? জেন জ়ি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সেনা-প্রেসিডেন্ট
দেশে শান্তি ফিরেছে ৷ এবার অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা চলছে নেপালের সেনার সদর কার্যালয়ে ৷ রয়েছেন প্রেসিডেন্ট, সেনা প্রধান ও জেন জ়ি নেতারা ৷
Published : September 11, 2025 at 5:13 PM IST
কাঠমান্ডু, 11 সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের পথেই হাঁটছে নেপাল ৷ দেশের নিয়ন্ত্রণ এখন সেনার হাতে ৷ কিন্তু কে হবেন পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ? সূত্রের খবর, বিক্ষোভকারী জেন জ়ি গোষ্ঠীর সঙ্গে নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেল এবং সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান নিয়ে আলোচনা চলছে ভদ্রকালীতে সেনার প্রধান কার্যালয়ে ৷
বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিন থেকে এই দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ ৷ এরপর গতকাল দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম শোনা যায় ৷ এছাড়া নেপালের বিদ্যুৎ দফতরের প্রাক্তন সিইও কুলমান ঘিষিং এবং ধরনের মেয়র হরকা সামপাং এই তালিকায় রয়েছেন বলে খবর ৷ সূত্র বলেন, "অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান যিনি হবেন, তাঁকে নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে নয়া নির্বাচনের করাতে হবে ৷" এদিকে সূত্র জানিয়েছে, কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি সমর্থন জানিয়েছেন ৷ জেন জ়ি-র একটি অংশ তাঁকেই দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে চায় ৷
গত মঙ্গলবার সরকার-বিরোধী ছাত্র-যুব বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ সেনার এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে ৷ কিন্তু এই আলোচনায় কারা রয়েছে, সেই নাম উল্লেখ করেননি তিনি ৷
মুখপাত্র বলেন, "আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে চলেছি ৷ বর্তমান অচলাবস্থা কাটানোই আলোচনার মূল লক্ষ্য ৷ একই সময় দেশে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার উপায়ও বের করা হবে এই বৈঠকে ৷" আলোচনায় কার নাম চূড়ান্ত হয়, তা জানতে সেনার সদর কার্যালয়ের বাইরে অসংখ্য ছাত্র-যুবরা ভিড় করে রয়েছেন ৷ গতকালও একই রকম বৈঠক হয়েছিল ৷ কিন্তু তাতে কোনও নাম চূড়ান্ত হয়নি ৷ সূত্রের খবর, বিপর্যস্ত নেপালে শান্তি ফেরানোর পাশাপাশি দেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে, সে নিয়ে বিশদে আলোচনায় ভবিষ্যতের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি হচ্ছে ৷
26টি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে গত সোমবার থেকে নেপালে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় ৷ রাস্তায় নামে জেন জ়ি গোষ্ঠী ৷ আন্দোলনকারীদের সিংহ ভাগই তরুণ ৷ তাঁদের বয়স 14 থেকে 25 বছর ৷ প্রথম দিনে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে 19 জনের মৃত্যু হয় ৷ সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে ৷ এর মধ্যে নেপালের একাধিক জেল ভেঙে ফেরার হাজার হাজার কয়েদি ৷ তাদের অধিকাংশ ভারত-নেপাল সীমান্ত নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেছে ৷
বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিনে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে নেপাল ৷ ওলি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দিকে দিকে তরুণরা প্রতিবাদ করে ৷ আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির কার্যালয় এবং অন্যান্য সরকারি ভবনগুলিতে ৷ প্রাক্তন এক প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধরা ৷ জীবন্ত জ্বলে মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রী ৷ বিখ্যাত হোটেল হিলটনে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা ৷ এই পরিস্থিতিতে 9 সেপ্টেম্বর রাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয় নেপালের সেনা ৷ তারা জনগণের কাছে শান্তি ফেরানোর আবেদন জানায় ৷ দেশজুড়ে চালু হয় নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ও কার্ফু ৷ এর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির পড়ুয়ারা রাজধানী কাঠমান্ডুর বিভিন্ন জায়গায় সংবিধানের সুরক্ষার দাবিতে মিছিল করে ৷