ETV Bharat / international

গাজা শান্তি পরিকল্পনায় সই ইজরায়েল-হামাসের, নেতানিয়াহুর প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী মোদি

ইজরায়েল এবং হামাস মার্কিন প্রস্তাবিত গাজা চুক্তির প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গাজার শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

PM Modi Gaza Peace Plan
গাজা শান্তি পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি (ছবি: এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2025 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 9 অক্টোবর: গাজায় শান্তি স্থাপনে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন যে ইজরায়েল এবং হামাস মার্কিন প্রস্তাবিত গাজা চুক্তির প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গাজার শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স- এ বলেছেন যে শান্তি চুক্তির ফলে বন্দিদের মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি পাবে। তিনি ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুরও প্রশংসা করেছেন ।

গাজায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স- এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের চুক্তিকে স্বাগত জানাই । এটি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর শক্তিশালী নেতৃত্বেরও প্রতীক । আমরা আশা করি যে বন্দিদের মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য বর্ধিত মানবিক সহায়তা তাদের স্বস্তি এনে দেবে এবং স্থায়ী শান্তির পথ প্রশস্ত করবে।"

এই চুক্তির লক্ষ্য হল গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করা এবং বন্দি ও বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করা। হামাস গাজা চুক্তিতে সম্মত হয়েছে, যা বৃহস্পতিবার (9 অক্টোবর) মিশরে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে মানবিক সাহায্যের জন্য গাজায় পাঁচটি ক্রসিং অবিলম্বে খোলা, গাজা প্রত্যাহার মানচিত্রে পরিবর্তন এবং প্রথম পর্যায়ে 20 জন জীবিত ইজরায়েলি বন্দির মুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্ট শেয়ার করে বলেছেন, "আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ইজরায়েল এবং হামাস উভয়ই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। এর অর্থ হল, শীঘ্রই সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ইজরায়েল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তার সেনা প্রত্যাহার করবে, যা হবে একটি শক্তিশালী, স্থায়ী এবং চিরস্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার জন্য কাতার, মিশর এবং তুরস্ককে ধন্যবাদ জানান। ট্রাম্প লিখেছেন, "এটি আরব ও মুসলিম বিশ্ব, ইজরায়েল, আশেপাশের সমস্ত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি মহান দিন৷ যারা শান্তি স্থাপন করে তারা ধন্য।"

ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, "ইজরায়েলের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। আগামিকাল আমি সরকারকে এই চুক্তি অনুমোদন করার এবং আমাদের সকল প্রিয় বন্দিদের ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানাব। আমি আইডিএফ এবং সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসী সৈন্যদের ধন্যবাদ জানাই যাদের সাহস এবং ত্যাগ আমাদের এই পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। আমাদের বন্দিদের মুক্তির এই পবিত্র মিশনে অবদানের জন্য আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার দলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। ঈশ্বরের কৃপায়, একসঙ্গে আমরা আমাদের সমস্ত লক্ষ্য অর্জন এবং আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তি প্রসারিত করতে থাকব।"

ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসা করে বলেন, "আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্ব, অংশীদারিত্ব এবং ইজরায়েলের নিরাপত্তা এবং আমাদের বন্দিদের মুক্তির প্রতি তার অটল প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ জানাই।" নেতানিয়াহু উপসংহারে বলেন, "ঈশ্বর ইজরায়েলকে আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বর আমেরিকাকে আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বর আমাদের মহান জোটকে আশীর্বাদ করুন।"

For All Latest Updates

TAGGED:

HAMASWAR ON GAZAISRAELPM MODIGAZA PEACE PLAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.