নয়াদিল্লি, 27 অগস্ট: ভারত ও আমেরিকার মধ্যে চলা শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চারবার ফোন করেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর কথা হয়নি। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে একটি জার্মান সংবাদপত্র। আর এই দাবি সামনে আসার পর গোটা বিশ্বে ট্রাম্প-মোদির সম্পর্ক নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।
একটি নামী জার্মান সংবাদপত্রের মতে, শুল্ক বিরোধের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে চারবার টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। যে কোনও কারণেই হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর কথা হয়নি। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত সরকার কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়ে কিছু জানায়নি। যদি জার্মান সংবাদপত্র FAZ-এর এই খবরটি সত্য হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে মোদিই একমাত্র নেতা যিনি ট্রাম্পের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নন।
তবে এর আগেও প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও এক মার্কিন নেতার সঙ্গে কথা বলেননি। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়কার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি লোকসভায় বলেন যে, "9 মে রাতে যুদ্ধবিরতির একদিন আগে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে 3-4 বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে ব্যস্ত ছিলাম।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, "আমি যখন তাকে ফোন করেছিলাম, তখন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে পাকিস্তানের কাছ থেকে বড় আক্রমণের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করে, তাহলে আমাদের আক্রমণ অনেক বড় হবে। কারণ, আমরা কামান দিয়ে গুলির জবাব দেব।"
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু, ট্রাম্প দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে আসার পর থেকে তাঁদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের উপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে এবং রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক জরিমানা বাবদ আরোপ করেছে। এর পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করেছে। তবে দিল্লি বলছে, ভারতের প্রতিনিধিদল এখনও শুল্ক নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত আজ (27 অগস্ট) থেকেই কার্যকর হয়েছে। এর ফলে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের উপর বড় প্রভাব পড়বে এবং ভারতের অনেক প্রধান রফতানিকারক শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতের পণ্যের উপর 50% আমদানি শুল্ক আরোপ করে মার্কিন অর্থনীতির উপরেই চাপ বাড়িয়েছেন ট্রাম্প। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ভারতের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ আমেরিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি স্লথ হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও, এই চড়া শুল্কের ফলে আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেলে তা মার্কিন জিডিপিকেও বড় ধাক্কা দিতে পারে।