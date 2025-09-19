জেন জ়ি বিক্ষোভে গুলি চালানোর নির্দেশ দেননি, দাবি ওলির
দু'দিনের ছাত্র-যুব আন্দোলনে নেপালে ওলি সরকারের পতন হয়েছে ৷ এদিন সংবিধান দিবসে দেশের তরুণদের উপর গুলি চালনার নেপথ্যে অনুপ্রবেশকারীদের ষড়যন্ত্রকে দায়ী করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : September 19, 2025 at 8:37 PM IST
কাঠমান্ডু, 19 সেপ্টেম্বর: জেন জ়ি আন্দোলনে গুলি চালানোর নির্দেশ দেননি বলে দাবি করলেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ শুক্রবার দেশের সংবিধান দিবসে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি এ কথা জানান ৷
তাঁর দাবি, গত 8 সেপ্টেম্বর বিক্ষুব্ধদের ছত্রভঙ্গ করতে উপর গুলি চালানোর নির্দেশ তিনি দেননি ৷ শুধু তাই নয়, ঘটনার নেপথ্যে অনুপ্রবেশকারীদের হাত আছে দাবি করে যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ওলি ৷ ওই দিন জেন জ়ি আন্দোলনে গুলি চালনায় কমপক্ষে 19 জনের মৃত্যু হয় ৷
নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (ঐক্যবদ্ধ মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট)-এর চেয়ারম্যান এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের দায়ী করে লেখেন, "বিক্ষোভকারীদের নিশানা করে গুলি চালানোর নির্দেশ সরকার দেয়নি ৷ স্বয়ংক্রিয় বন্দুক থেকে গুলি চালানো হয়েছিল ৷ পুলিশের কাছে এই বন্দুক নেই ৷ এই বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত ৷ অনুপ্রবেশকারীরা ষড়যন্ত্র করে এই বিক্ষোভকে হিংসাত্মক করে তুলেছিল ৷ আর তাতে আমাদের তরুণদের মৃত্যু হয় ৷" জেন জ়ি আন্দোলনে তরুণ নেপালিদের মৃত্যুতে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন ৷
ওই পোস্টের একটি অংশে সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "সিংহদরবার সেক্রেটারিয়েট এবং সুপ্রিম কোর্টে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ নেপালের মানচিত্র জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ৷ আমি প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার পরও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনাগুলির নেপথ্যে যে ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা নিয়ে আমি বেশি কিছু বলতে চাই না ৷"
9 সেপ্টেম্বর, জেন জ়ি আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে প্রবল বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন কেপি শর্মা ওলি ৷ ওইদিন রাতে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয় সেনা ৷ এরপর তৈরি হয় অন্তর্বর্তী সরকার ৷ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন নেপালের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি ৷ তিনিই দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ৷
সংবিধান দিবসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, "দেশে যখন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, তখন দেশের সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল ৷ সীমান্তে অবরোধ চলছিল ৷ এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে ৷ নেপালের সব প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ৷ আমাদের সংবিধান রক্ষার্থে এবং সার্বভৌমত্বে আঘাতের মোকাবিলা করতে হবে ৷"
গত 8-9 সেপ্টেম্বর নেপালে জেন জ়ি আন্দোলনের জেরে সরকারের পতন হয় ৷ দেশে একাধিক সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করার প্রতিবাদে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে নামে ছাত্র-যুবরা ৷ সেই আন্দোলন বিরাট আকার নেয ৷ এই আন্দোলনে 3 জন পুলিশকর্মী-সহ 72 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ইস্তফা দেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ দেশের নিয়ন্ত্রণ নেয় নেপালের সেনা ৷ নেপালের আগে ভারতের আরও দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ৷ জনরোষে ক্ষমতায় থাকা সরকারের পতন হয়েছিল ৷
