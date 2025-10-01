প্রথমবার প্রথা মেনে ষষ্ঠী থেকে দশমী দুর্গাপুজো স্টকহোমের প্রবাসী বাঙালিদের
'স্টকহোম পুজো কাউন্সিলে' হয় কুমারী পুজো, কুস্মাণ্ডবলি, সন্ধিপুজো, যজ্ঞ ৷ পুজোর চারদিনে খাবারের তালিকা পুরোপুরি বাঙালিয়ানা ৷
Published : October 1, 2025 at 5:26 PM IST
সুইডেন, 1 অক্টোবর: কেউ চিকিৎসক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, আবার কেউ সরকারি চাকুরিজীবী কিংবা ব্যবসায়ী ৷ কর্মসূত্রে বাড়ি থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে সুইডেনে পাড়ি দিতে হয়েছে তাঁদের ৷ কিন্তু তাতে কী ! বাঙালির হৃদয় জুড়ে রয়েছে দুর্গাপুজো ৷ তাই তো শত-ব্যস্ততার মাঝেও দশভুজা আরাধনার আয়োজন করতে ভোলেন না সেখানকার প্রবাসী বাঙালিরা ৷ এবারেও তার অন্যথা হয়নি ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের হাত ধরে সুইডেনেও এখন শরতের ছোঁয়া ৷
দেবী দুর্গার আগমন ঘিরে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম যেন এক টুকরো বাংলা ৷ তবে, এখানে একাধিক দুর্গাপুজো হলেও 'স্টকহোম পুজো কাউন্সিল' এক অন্য মাত্রা দিয়েছে তাদের পুজোকে ৷ যার জন্য প্রতিবছর বাঙালি ছাড়াও অবাঙালিরাও সামিল হন এই পুজোতে ৷ সমস্ত রীতি নিয়ম মেনে ষষ্ঠী থেকে দশমী, পাঁচদিন ধরে পুজো হয় এখানে ৷
বিদেশে সাধারণত সপ্তাহান্তে অর্থাৎ, শনি ও রবিবার পুজো হয়ে থাকে ৷ এ বছর যেমন কেউ-কেউ পুজো করেছেন 27 ও 28 সেপ্টেম্বর ৷ আবার কোথাও-কোথাও পুজো হচ্ছে পরের সপ্তাহান্তে অর্থাৎ 4 ও 5 অক্টোবর ৷ গত কয়েক বছর ধরে এই নিয়মেই দুর্গাপুজো হয়ে আসছিল 'স্টকহোম পুজো কাউন্সিল'-এর ৷ কিন্তু, এ বছর থেকে সেই নিয়মের বদল ঘটেছে ৷
জানা গিয়েছে, এ বছর 'স্টকহোম পুজো কাউন্সিল'-এর উদ্যোগে প্রবাসী বাঙালিরা দেশের মতো রীতিনীতি এবং দিনক্ষণ মেনে পুজো করছেন ৷ পুজো হচ্ছে মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত টানা পাঁচদিন ৷ পাশাপাশি, কুমারী পুজো, কুস্মাণ্ডবলি, সন্ধিপুজো, যজ্ঞ এবং সবশেষে সিঁদুরখেলা ও ধুনুচি নাচ সব থাকছে ৷ পুজোর সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে স্টকহোমের এই পুজোয় ৷
এ বছর স্টকহোম পুজো কাউন্সিলের প্রতিমা গিয়েছে কলকাতার কুমোরটুলি থেকে ৷ তাছাড়া পুজোর মঞ্চ সাজিয়ে তোলা হয়েছে ওড়িশার পিপলি গ্রামের অ্যাপ্লিকের সাজসজ্জা দিয়ে ৷ পুজোয় খাঁটি বাঙালিয়ানা বজায় রাখার জন্য কাঁসার যাবতীয় বাসনপত্র ব্যবহার করেন উদ্যোক্তারা ৷
এ তো গেল পুজোর আচার, রীতি এবং অনুষ্ঠান ৷ এবার আসা যাক খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গে ৷ সেখানেও রয়েছে পুরোপুরি বাঙালিয়ানার ছাপ ৷ পুজোর চারদিনই মেনুতে থাকে নিরামিষ পদ ৷ এক-এক দিনে এক-একরকম মেনু ৷ সপ্তমী পুজোর দিন খিচুড়ি, লাবড়া, নানা রকম ভাজা ও আলু-ফুলকপির ডালনা ৷ অষ্টমী ও নবমী, দু'দিনই থাকে মুগডাল, ছোলার ডাল, সাদা ভাত, বিভিন্ন রকমের ভাজা ও বাঁধাকপির তরকারি ৷ আর বিজয়া দশমীতে স্পেশাল পোলাও এবং পনিরের রকমারি পদ ৷ এছাড়া পুজোর দু'দিন আগে থেকে প্রবাসী মহিলারা সবাই মিলে নাড়ু, মোয়া, সন্দেশ ও নানারকমের মিষ্টি বানান প্রসাদের জন্য ৷ এভাবেই তাঁদের হইহুল্লোড় করে কাটে পুজোর দিনগুলি ৷
এই নিয়ে স্টকহোম পুজো কাউন্সিলের অন্যতম উদ্যোক্তা চিকিৎসক দেবযানী দে বলেন, "এই পুজোর বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় রীতিনিয়ম মেনেই পুজো হয়ে থাকে ৷ অষ্টমীতে কুমারী পুজো ও তারপর সন্ধি পুজো হয়ে থাকে ৷ নবমীতে যজ্ঞ, সঙ্গে কুস্মাণ্ডবলি হয় আমাদের পুজোতে ৷ দশমীতে মায়ের বিসর্জনের আগে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন সকলে ৷ বাঙালি-অবাঙালি সকলেই আমরা আনন্দ করে থাকি এই পুজোয় ৷ পুজোর সবক’টা দিন হইহুল্লোড় করেই কেটে যায় আমাদের ৷"