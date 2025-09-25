নকল ওষুধ পাচারের অভিযোগ ! 2 ভারতীয়কে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা আমেরিকায়

নকল ওষুধ পাচারের অভিযোগ ! 2 ভারতীয়কে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা আমেরিকায়
দুই ভারতীয় নাগরিক এবং একটি অনলাইন ফার্মেসির বিরুদ্ধে ফেন্টানাইল এবং অন্যান্য মারাত্মক ওষুধ, জাল প্রেসক্রিপশনে ওষুধ সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে।
By PTI
Published : September 25, 2025 at 6:32 PM IST
ওয়াশিংটন, 25 সেপ্টেম্বর: দুই ভারতীয় নাগরিক এবং একটি অনলাইন ফার্মেসির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অফিস তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ফেন্টানাইল এবং অন্যান্য মারাত্মক ওষুধ, জাল প্রেসক্রিপশনে ওষুধ সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল সঙ্কট একটি গুরুতর স্বাস্থ্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে।
দুই ভারতীয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই ভারতীয় নাগরিক, সাদিক আব্বাস হাবিব সৈয়দ এবং খিজার মোহাম্মদ ইকবাল শেখের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ভুক্তভোগীদের কাছে ফেন্টানাইল এবং অন্যান্য অবৈধ ওষুধ মেশানো লক্ষ লক্ষ নকল বড়ি সরবরাহের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে।
নিষিদ্ধ অনলাইন ফার্মেসিও
মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ অফিস (OFAC) ভারতে অবস্থিত একটি অনলাইন ফার্মেসির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছে, যেটি এই অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন উপ-বিদেশমন্ত্রী জন কে হার্লি বলেছেন যে ফেন্টানাইল অনেক পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং যারা এই বিষ থেকে লাভবান হয় তাদের জবাবদিহি করতেই হবে।
বাড়ছে ফেন্টানাইল সঙ্কট
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিন্থেটিক ওপিওয়েড সঙ্কটের প্রধান কারণ হিসেবে ফেন্টানাইলকে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে 18 থেকে 45 বছর বয়সী মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে এটি মৃত্যুর প্রধান কারণ। এটি নকল বড়ির আকারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে।
ভারত ও আমেরিকার সহযোগিতা
ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগ পলিসি ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে এই সঙ্কট মোকাবেলায় একসঙ্গে কাজ করছে। উভয় দেশই মাদক পাচার রোধ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছে। OFAC-এর মতে, কিছু অনলাইন সরবরাহকারীর মেক্সিকান কার্টেলগুলিতেও অ্যাক্সেস রয়েছে এবং তারা ফেন্টানাইল উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিক সরবরাহ করে।