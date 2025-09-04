মিলান, 4 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত বিশ্বখ্যাত ইতালীয় ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি । স্রষ্টার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তাঁর ফ্যাশন হাউস । স্বল্প-সুন্দরতার ধারণাকে বহু বিলিয়ন ডলারের ফ্যাশন সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন তিনি ।
ফ্যাশন হাউস জানিয়েছে, 91 বছর বয়সি আরমানি বাড়িতেই মারা গিয়েছেন । বিশ্ব ফ্যাশন শিল্পের অন্যতম পরিচিত নাম এবং মুখ আরমানি, 2025 সালের জুনে বসন্ত-গ্রীষ্ম 2026 পুরুষদের পোশাকের প্রিভিউ চলাকালীন প্রথমবারের মতো মিলান ফ্যাশন উইকে অনুপস্থিত ছিলেন । তবে কেন তিনি যোগ দিতে পারেননি তা স্পষ্ট করেননি ।
এই মাসে মিলান ফ্যাশন উইক চলাকালীন তার নিজস্ব জর্জিও আরমানি ফ্যাশন হাউসের 50 বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য তিনি একটি বড় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছিলেন । শেষ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য এবং সংগ্রহের উপর দৃঢ় দখল বজায় রাখা আরমানি উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন । তবে তাঁর ব্যবসা বিভক্ত হওয়া এড়াতে উত্তরাধিকারের হাতিয়ার হিসেবে একটি ফাউন্ডেশন ঘোষণা করেছিলেন ।
তিনি লিও ডেল'অরকো এবং তাঁর ভাগ্নী সিলভানা আরমানিকে সৃজনশীল উত্তরাধিকারের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন । যারা আরমানি ফ্যাশন হাউসের জন্য পুরুষ এবং মহিলাদের সমস্ত পোশাক সংগ্রহের নেতৃত্ব দিয়েছেন ।
একটি আনলাইনড জ্যাকেট, একটি সাধারণ প্যান্ট এবং একটি শহুরে প্যালেট দিয়ে শুরু করে, 1970-এর দশকের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন মানচিত্রে ইতালীয় রেডি-টু-ওয়্যার স্টাইল স্থাপন করেন আরমানি ।
এক্সিকিউটিভ অফিস থেকে হলিউডের পর্দা পর্যন্ত, আরমানি ধনী ও বিখ্যাতদের ক্লাসিক সেলাই করা স্টাইলে সাজিয়েছেন, অতি-নরম কাপড়ে । তাঁর সুদর্শন কালো টাই পোশাক এবং চকচকে সান্ধ্য গাউন প্রায়শই পুরস্কার মরসুমের লাল কার্পেটে শো নজর কেড়ে নিয়েছে ।
ফোর্বসের দেওয়া তথ্য অনুসারে মৃত্যুর সময়, আরমানি 10 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যার মধ্যে পোশাকের পাশাপাশি আনুষাঙ্গিক, গৃহসজ্জা, সুগন্ধি, প্রসাধনী, বই, ফুল এমনকি চকোলেটও ছিল, যা তাকে বিশ্বের শীর্ষ 200 বিলিয়নেয়ারের তালিকায় স্থান দেয় ।
বেশ কয়েকটি বার, ক্লাব, রেস্তোরাঁ এবং তার নিজস্ব বাস্কেটবল দল EA7 এম্পোরিও আরমানি মিলানের মালিক ছিলেন । যা অলিম্পিয়া মিলানো নামে বেশি পরিচিত । আরমানি 1998 সাল থেকে মিলান থেকে টোকিও পর্যন্ত 20টিরও বেশি রেস্তোরাঁ এবং দুটি হোটেল খুলেছেন । যার একটি 2009 সালে দুবাইতে এবং আরেকটি 2010 সালে মিলানে ।
আরমানি নিজেই ছিলেন তার স্টাইলের ভিত্তি
আরমানি স্টাইল শুরু হয়েছিল জর্জিও আরমানি দিয়েই । স্থায়ী তামাটে এবং ছোটবেলার রূপালী চুলের ঝলমলে নীল চোখ থেকে শুরু করে ট্রেডমার্ক জিন্স এবং টি-শার্টের কাজের পোশাক এবং তাঁর ব্যক্তিগত বাড়ির ন্যূনতম সাজসজ্জা পর্যন্ত ।
আরমানির ফ্যাশন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সহজ-সরল সৌন্দর্য যেখানে খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগই পার্থক্য তৈরি করে । তাঁর ক্লায়েন্টদের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে তিনি বলতেন, "আমি প্রকৃত মানুষের জন্য ডিজাইন করি । এমন পোশাক এবং আনুষাঙ্গিক তৈরিতে কোনও সদ গুণ নেই যা ব্যবহারিক নয় ।"
মিলানের দক্ষিণে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর পিয়াসেনজায় 11 জুলাই, 1934 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আরমানি । মিলানের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে জানালা সাজসজ্জার খণ্ডকালীন চাকরির মাধ্যমে ফ্যাশন জগতে চোখ বুলানোর আগে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন ।
1975 সালে, আরমানি এবং তাঁর সঙ্গী সার্জিও গ্যালিওটি তাদের ভক্সওয়াগেন গাড়ি 10000 ডলারে বিক্রি করে তাদের নিজস্ব পুরুষদের পোশাকের জন্য তৈরি পোশাকের লেবেল শুরু করেন । এক বছর পরে মহিলাদের পোশাকও বিক্রি শুরু হয় ।
তার নতুন স্টাইলের প্রতীক ছিল লাইনলেস স্পোর্টস জ্যাকেট, যা 1970-এর দশকের শেষের দিকে বাজারে আসে এবং হলিউড থেকে ওয়াল স্ট্রিট পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে সাফল্য লাভ করে । ডিজাইনার জ্যাকেটটিকে একটি সাধারণ টি-শার্টের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, যাকে তিনি "ফ্যাশন বর্ণমালার আলফা এবং ওমেগা" পোশাক বলে অভিহিত করেছিলেন ।
আরমানি স্যুট শীঘ্রই সুঠাম হিলওয়ালা পুরুষদের আলমারিতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে । আর মহিলাদের জন্য, এক্সিকিউটিভ ওয়ার্করুমে প্যান্টস্যুটের প্রবর্তন ছিল প্রায় বিপ্লবী । কাঁধ-প্যাডেড জ্যাকেট এবং পুরুষদের জন্য তৈরি ট্রাউজার্সের জন্য "পাওয়ার স্যুট" নামে পরিচিত, এটি 1980-এর দশকে উদীয়মান ব্যবসায়ী মহিলাদের ট্রেডমার্ক হয়ে ওঠে ।
বছরের পর বছর ধরে আরমানি তার ফ্যাশনের জন্য সূক্ষ্ম ডিটেইলিং, বিলাসবহুল কাপড় এবং উজ্জ্বল শেড ব্যবহার করে তার চেহারাকে নরম করে তুলেছেন । প্যান্ট এবং জ্যাকেটের প্রতি তার জেদের কারণে কিছু সমালোচক তার ফ্যাশনকে "অ্যান্ড্রোজিনাস" বলে অভিহিত করেছেন ।
গ্যালিওটি 1985 সালে মারা যান । আরমানির কোনও সন্তান ছিল না । কিন্তু তিনি তাঁর ভাইঝি অর্থাৎ প্রয়াত ভাই সার্জিওর মেয়ে রবার্টার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন । তিনি তার জনসংযোগ পরিচালক হওয়ার জন্য তার উদীয়মান চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার ত্যাগ করেছিলেন এবং প্রায়শই তার কাকার প্রতিনিধিত্ব করতেন ।
2006 সালে, তিনি রোমের বাইরে একটি মধ্যযুগীয় দুর্গে অভিনেতা টম ক্রুজ এবং কেটি হোমসের শীর্ষ-বিলযুক্ত বিবাহের আয়োজন করেছিলেন । সেখানে তাঁর কাকা জর্জিও বর এবং কনে উভয়ের জন্য পোশাক ডিজাইন করেছিলেন ।
হলিউডে আরমানি
1980 সালের চলচ্চিত্রের ক্লাসিক "আমেরিকান গিগোলো" আরমানি এবং অভিনেতা রিচার্ড গিয়ার উভয়কেই হলিউড ক্যারিয়ারে সূচনা করে । আরমানি পোশাক পরে, গিয়ার আমেরিকার নতুন প্রিয় হার্ট থ্রব হয়ে ওঠেন, এবং "জর্জিও" নামে ডাকা হত । যিনি ছিলেন গ্ল্যাম সেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজাইনার ।
হলিউড সংযোগের কারণে তিনি 200টিরও বেশি ছবিতে ওয়ারড্রোব ফিল্ম ক্রেডিট অর্জন করেন এবং 2003 সালে রোডিও ড্রাইভের "ওয়াক অফ ফেম"-এ স্থান পান ।
অস্কারের রাত সবসময়ই ঝলমলে থাকত, পুরুষদের জন্য স্মার্ট স্যুট এবং মহিলাদের জন্য চকচকে গাউন । 2009 সালের সেরা অভিনেতা শন পেন তাঁর মূর্তিটি কালো-কালো আরমানির পোশাকে তুলেছিলেন, যখন সেরা অভিনেত্রী মনোনীত অ্যান হ্যাথাওয়ে আরমানির সর্বশেষ প্রাইভ কৌচার সংগ্রহের একটি ঝলমলে সাদা স্ট্র্যাপলেস ইভিনিং গাউন পরে লাল গালিচায় হেঁটেছিলেন ।
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ভক্তদের মধ্যে ছিলেন জোডি ফস্টার, জর্জ ক্লুনি, সোফিয়া লরেন এবং ব্র্যাড পিট । ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম ছিলেন তার 2009 সালের অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপন প্রচারণার "মুখ"।
আরমানি স্টাইলের প্রভাব এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কেবল মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদের উপরই নয়, বরং তারা কীভাবে ফ্যাশনের দিকে ঝুঁকেছিল, তার উপরও 2000 সালে নিউ ইয়র্কের গুগেনহাইম জাদুঘরে আরমানির ফ্যাশনে প্রথম 25 বছরের একটি পূর্ববর্তী চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল ।
নিজের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরমানি বলতেন, "আমি এমন জিনিস পছন্দ করি যেগুলো যেগুলো পুরনো হয় না এবং পরম সেরার জীবন্ত উদাহরণ হয়ে ওঠে ।"
আরমানি ফ্যাশনের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে
2023 সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুসারে, আজ আরমানি সাম্রাজ্যের 9000-এরও বেশি কর্মচারীর একটি বাহিনী রয়েছে, যার মধ্যে এক্সিকিউটিভ স্যুটের অর্ধেকই নারী, সাতটি শিল্প কেন্দ্র এবং বিশ্বব্যাপী 600টিরও বেশি দোকান রয়েছে । পোশাক এবং আনুষাঙ্গিক সামগ্রীর পাশাপাশি, কোম্পানিটি সুগন্ধি, প্রসাধনী এবং গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করে, পাশাপাশি নিজস্ব ক্যান্ডি, ফুল এবং এমনকি বইও বিক্রি করে । ডিজাইনার 2009 সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউ ইয়র্কের ফ্যাশনেবল ফিফথ অ্যাভিনিউতে তার পঞ্চম মাল্টি-ব্র্যান্ড স্টোর খোলেন ।
ফ্যাশন শখের জগতে, আরমানি বেশ কয়েকটি বার, রেস্তোরাঁ এবং ক্লাবের মালিক ছিলেন । পাশাপাশি বাস্কেটবল দলও ছিল তাঁর । বিনোদনের সময় কাটাতেন মিলানের কাছে গ্রামাঞ্চলে ব্রোনিতে, সিসিলির কাছে প্যান্টেলেরিয়া দ্বীপে এবং ফরাসি রিভিয়েরার সেন্ট ট্রোপেজে । প্রতিটি বাড়িতে আরমানি নকশার ট্রেডমার্ক ছিল: খালি দেওয়াল, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র, কিছু নকল জিনিসপত্র ।
তাঁর অনেক সহকর্মীর মতো, আরমানি "মোডা মিলানিজ"-এর উত্থানের সময় তার অর্জিত খ্যাতি এবং সম্পদের কিছুটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন । যা সহস্রাব্দের শুরুতে ইতালীয় রেডি-টু-ওয়্যারকে বিশ্বের ফ্যাশন মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিল । শিশুদের জন্য নিবেদিত বেশ কয়েকটি দাতব্য সংস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত এবং এইডসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন । 2002 সালে আরমানিকে শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল ।