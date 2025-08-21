ETV Bharat / international

পুতিন-জয়শঙ্কর সাক্ষাৎ, রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতকে জরিমানা বিভ্রান্তিকর; মস্কোয় মন্তব্য বিদেশমন্ত্রীর

শুল্ক যুদ্ধের আবহে রাশিয়া সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বিশ্বে অন্যতম মজবুত সম্পর্ক, জানালেন তিনি ৷

External Affairs Minister Dr. S jaishankar at Moscow
মস্কো সফরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : August 21, 2025 at 9:03 PM IST

মস্কো, 21 অগস্ট: বন্ধু দেশ রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর বাড়তি শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা ৷ কিন্তু ভারত নয়, বিশ্বে রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল কেনে চিন ৷ অথচ চিনের উপর কোনও জরিমানা আরোপ করেনি আমেরিকা ৷ কিন্তু ভারতের উপর দ্বিতীয় বার শুল্ক আরোপের বিষয়টি বিভ্রান্তিকর বলে জানালেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷

গতকাল তিনদিনের রাশিয়া সফরে গিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী ৷ এদিন রাশিয়ার প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্তুরভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ৷ দু'জনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় ৷ এরপর বিদেশ মন্ত্রী সেরগেই লাভরভের সঙ্গে জয়শঙ্করের দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ পরে তিনি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন ৷

জরিমানা কেন ?

বৃহস্পতিবার মস্কোয় সাংবাদিক বৈঠকে আমেরিকার জরিমানা নিয়ে প্রশ্ন করেন এক রাশিয়ান সাংবাদিক ৷ এর জবাবে জয়শঙ্কর বলেন, "রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল আমরা নয়, চিন কেনে ৷ আর এলএনজি-র সর্ববৃহৎ ক্রেতাও বোধহয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৷ 2022 সালের পর বিশ্বে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনটা নয় ৷ এক্ষেত্রে দক্ষিণ গোলার্ধের কয়েকটি দেশ রয়েছে ৷"

আমেরিকার জরিমানা আরোপ প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রী বলেন, "আমেরিকা গত কয়েক বছর ধরে বলে চলেছে বিশ্বে শক্তির বাজারকে স্থিতিশীল করতে যা যা সম্ভব, তা আমাদের করতে হবে ৷ এমনকী রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয়টিও বারার তুলেছে তারা ৷ ঘটনাচক্রে আমরা আমেরিকার কাছ থেকেও তেল কিনি এবং সেই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তাই এই যুক্তি বিভ্রান্তকর ৷"

অগস্টের গোড়ার দিকে ভারতীয় পণ্যে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এরপর রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর আরও 25 শতাংশ জরিমানা শুল্ক চাপান তিনি ৷ সব মিলিয়ে ভারতীয় পণ্য রফতানিতে 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ এই অবস্থায় আমেরিকার বাজারে ভারতের পণ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন মোদি সরকার ৷

সমালোচনার মুখে ট্রাম্প

এদিকে ভারতের উপর শুল্কের বোঝা চাপানোর ইস্য়ুতে রিপাবলিকান সদস্য নিকি হেলির সমালোচনার মুখে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ নিকি হেলি লিখেছেন, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে ৷ কিন্তু ওয়াশিংটনের নয়াদিল্লিকে একটি 'পুরস্কৃত মুক্ত ও গণতান্ত্রিক' অংশীদারি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ৷

বুধবার নিউজউইক ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা একটি প্রতিবেদনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নেত্রী ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার উপর জোর দিয়েছেন ৷ নিকির কথায়, "ভারত একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক অংশীদারি ৷ চিনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী নয় ৷ নয়াদিল্লির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঘুরিয়ে আনাই এখন আমেরিকার কাছে সবচেয়ে জরুরি ৷" সাউথ ক্যারোলিনার প্রাক্তন গভর্নর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম জমানায় রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকার দূত ছিলেন ৷ তিনিই প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান যিনি ক্যাবিনেটের সমান মর্যাদার পদে আসীন হয়েছিলেন ৷

2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করে রাশিয়া ৷ প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই পদক্ষেপের পর পশ্চিমি দেশগুলির একাধিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে তাঁর দেশ ৷ সেই দুঃসময়ে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা চালিয়ে গিয়েছে ভারত এবং কম দামে তেল কিনতে পেরেছে ভারত ৷ আজও ভারতে সবচেয়ে বেশি তেল সরবরাহকারী দেশ রাশিয়াই ৷ এ নিয়ে ইউরোপের দেশগুলি ভারতের সমালোচনা করেছে ৷ এমন সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার কঠোর ব্যবস্থার সমালোচনা করে তার পাশে দাঁড়িয়েছে বন্ধু মস্কো ৷

গতকাল ভারতে রাশিয়ার দূতাবাসের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স রোমান বাবুশকিন সাফ জানান, তাঁর দেশ থেকে তেল কেনার জন্য আমেরিকা ভারতকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে ৷ এর মোকাবিলায় 'বিশেষ ব্যবস্থা' আছে রাশিয়ার কাছে ৷ আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য পাঠাতে সমস্যা হলে রাশিয়ার বাজার ভারতের জন্য খোলা রয়েছে, আশ্বাস দিয়েছেন রাশিয়ান কূটনীতিক ৷ এমনকী তেল কেনায় 5 শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন ৷ কিন্তু এই বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ ৷

এই শুল্ক যুদ্ধের আবহে রাশিয়া গিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ এর আগে অগস্টের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভাল রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন ৷ তিনি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন ৷ চলতি বছরের শেষে ভারতে দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলনে আসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁর আসার ব্যাপারটি পাকাপোক্ত করতে মস্কো গিয়েছেন জয়শঙ্কর ৷

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সেরগেই লাভরভের পাশে বসে জয়শঙ্কর বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ভারত-রাশিয়া ৷ ভূ-রাজনৈতিক অভিন্নতা, নেতৃত্বের মধ্যে যোগাযোগ এবং জনপ্রিয় আবেগের জন্য এই সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে ৷"

তিনি জানান, ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে ৷ এছাড়া সেদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের রফতানি বৃদ্ধি-সহ দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷

জয়শঙ্কর বলেন, "আমরা আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ এছাড়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিকটিও পর্যালোচনা করে দেখেছি ৷ তাই দু'দেশের রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা, আর্থিক বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অবশ্যই দু'দেশের মানুষের আদানপ্রদানের জন্য মুখিয়ে আছি ৷ আমাদের নেতারা গত বছরের জুলাইয়ে 22 তম বার্ষিক সম্মেলনে সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ এরপর কাজানে তাঁদের দেখা হয় ৷ এবার বছর শেষে বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে ৷"

