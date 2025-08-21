মস্কো, 21 অগস্ট: বন্ধু দেশ রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর বাড়তি শুল্কের বোঝা চাপিয়েছে আমেরিকা ৷ কিন্তু ভারত নয়, বিশ্বে রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল কেনে চিন ৷ অথচ চিনের উপর কোনও জরিমানা আরোপ করেনি আমেরিকা ৷ কিন্তু ভারতের উপর দ্বিতীয় বার শুল্ক আরোপের বিষয়টি বিভ্রান্তিকর বলে জানালেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷
গতকাল তিনদিনের রাশিয়া সফরে গিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী ৷ এদিন রাশিয়ার প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্তুরভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ৷ দু'জনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় ৷ এরপর বিদেশ মন্ত্রী সেরগেই লাভরভের সঙ্গে জয়শঙ্করের দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ পরে তিনি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন ৷
India is essential in helping the U.S. move its supply chains from China.— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 21, 2025
While Pres Trump works to bring manufacturing home, India stands alone in its potential to manufacture at China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here.
জরিমানা কেন ?
বৃহস্পতিবার মস্কোয় সাংবাদিক বৈঠকে আমেরিকার জরিমানা নিয়ে প্রশ্ন করেন এক রাশিয়ান সাংবাদিক ৷ এর জবাবে জয়শঙ্কর বলেন, "রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল আমরা নয়, চিন কেনে ৷ আর এলএনজি-র সর্ববৃহৎ ক্রেতাও বোধহয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৷ 2022 সালের পর বিশ্বে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনটা নয় ৷ এক্ষেত্রে দক্ষিণ গোলার্ধের কয়েকটি দেশ রয়েছে ৷"
আমেরিকার জরিমানা আরোপ প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রী বলেন, "আমেরিকা গত কয়েক বছর ধরে বলে চলেছে বিশ্বে শক্তির বাজারকে স্থিতিশীল করতে যা যা সম্ভব, তা আমাদের করতে হবে ৷ এমনকী রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয়টিও বারার তুলেছে তারা ৷ ঘটনাচক্রে আমরা আমেরিকার কাছ থেকেও তেল কিনি এবং সেই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তাই এই যুক্তি বিভ্রান্তকর ৷"
Moscow | During a press briefing, External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, " ...we are not the biggest purchasers of russian oil, that is china. we are not the biggest purchasers of lng, that is the european union. we are not the country which has the biggest trade surge… pic.twitter.com/pbH06HtTwK— ANI (@ANI) August 21, 2025
অগস্টের গোড়ার দিকে ভারতীয় পণ্যে 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এরপর রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর আরও 25 শতাংশ জরিমানা শুল্ক চাপান তিনি ৷ সব মিলিয়ে ভারতীয় পণ্য রফতানিতে 50 শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ এই অবস্থায় আমেরিকার বাজারে ভারতের পণ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন মোদি সরকার ৷
সমালোচনার মুখে ট্রাম্প
এদিকে ভারতের উপর শুল্কের বোঝা চাপানোর ইস্য়ুতে রিপাবলিকান সদস্য নিকি হেলির সমালোচনার মুখে পড়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ নিকি হেলি লিখেছেন, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে ৷ কিন্তু ওয়াশিংটনের নয়াদিল্লিকে একটি 'পুরস্কৃত মুক্ত ও গণতান্ত্রিক' অংশীদারি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত ৷
বুধবার নিউজউইক ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা একটি প্রতিবেদনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নেত্রী ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনার উপর জোর দিয়েছেন ৷ নিকির কথায়, "ভারত একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক অংশীদারি ৷ চিনের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী নয় ৷ নয়াদিল্লির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঘুরিয়ে আনাই এখন আমেরিকার কাছে সবচেয়ে জরুরি ৷" সাউথ ক্যারোলিনার প্রাক্তন গভর্নর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম জমানায় রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকার দূত ছিলেন ৷ তিনিই প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান যিনি ক্যাবিনেটের সমান মর্যাদার পদে আসীন হয়েছিলেন ৷
2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করে রাশিয়া ৷ প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই পদক্ষেপের পর পশ্চিমি দেশগুলির একাধিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে তাঁর দেশ ৷ সেই দুঃসময়ে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা চালিয়ে গিয়েছে ভারত এবং কম দামে তেল কিনতে পেরেছে ভারত ৷ আজও ভারতে সবচেয়ে বেশি তেল সরবরাহকারী দেশ রাশিয়াই ৷ এ নিয়ে ইউরোপের দেশগুলি ভারতের সমালোচনা করেছে ৷ এমন সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার কঠোর ব্যবস্থার সমালোচনা করে তার পাশে দাঁড়িয়েছে বন্ধু মস্কো ৷
গতকাল ভারতে রাশিয়ার দূতাবাসের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স রোমান বাবুশকিন সাফ জানান, তাঁর দেশ থেকে তেল কেনার জন্য আমেরিকা ভারতকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে ৷ এর মোকাবিলায় 'বিশেষ ব্যবস্থা' আছে রাশিয়ার কাছে ৷ আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য পাঠাতে সমস্যা হলে রাশিয়ার বাজার ভারতের জন্য খোলা রয়েছে, আশ্বাস দিয়েছেন রাশিয়ান কূটনীতিক ৷ এমনকী তেল কেনায় 5 শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন ৷ কিন্তু এই বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ ৷
Honored to call on President Putin at the Kremlin today. Conveyed the warm greetings of President Droupadi Murmu & Prime Minister @narendramodi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 21, 2025
Apprised him of my discussions with First DPM Denis Manturov & FM Sergey Lavrov. The preparations for the Annual Leaders Summit are… pic.twitter.com/jJuqynYrlX
এই শুল্ক যুদ্ধের আবহে রাশিয়া গিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ এর আগে অগস্টের প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা দোভাল রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন ৷ তিনি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন ৷ চলতি বছরের শেষে ভারতে দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলনে আসবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ তাঁর আসার ব্যাপারটি পাকাপোক্ত করতে মস্কো গিয়েছেন জয়শঙ্কর ৷
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সেরগেই লাভরভের পাশে বসে জয়শঙ্কর বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ভারত-রাশিয়া ৷ ভূ-রাজনৈতিক অভিন্নতা, নেতৃত্বের মধ্যে যোগাযোগ এবং জনপ্রিয় আবেগের জন্য এই সম্পর্ক সম্ভব হয়েছে ৷"
তিনি জানান, ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে ৷ এছাড়া সেদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের রফতানি বৃদ্ধি-সহ দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷
জয়শঙ্কর বলেন, "আমরা আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ এছাড়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দিকটিও পর্যালোচনা করে দেখেছি ৷ তাই দু'দেশের রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা, আর্থিক বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অবশ্যই দু'দেশের মানুষের আদানপ্রদানের জন্য মুখিয়ে আছি ৷ আমাদের নেতারা গত বছরের জুলাইয়ে 22 তম বার্ষিক সম্মেলনে সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ এরপর কাজানে তাঁদের দেখা হয় ৷ এবার বছর শেষে বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে ৷"