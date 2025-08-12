ওয়াশিংটন ডিসি, 12 অগস্ট: আইএসআইএস এবং ওসামা বিন লাদেনের সুরে কথা বলছেন পাকিস্তানের সেনা প্রধান জেনারেল আসিম মুনির ৷ মার্কিন সফরে পাক সেনাপ্রধানের হুঁশিয়ারি সম্পর্কে এমনই মত পোষণ করলেন পেন্টাগনের প্রাক্তন আধিকারিক এবং মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ মাইকেল রুবিন ৷
সম্প্রতি ফ্লোরিডার টেম্পায় মার্কিন সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পাক সেনা প্রধান ৷ বৈঠকে সাড়া বিশ্বকে হুঁশিয়ারি দেন তিনি ৷ জানান, পাকিস্তান ধ্বংস হলে অর্ধেক বিশ্বও ধ্বংস হয়ে যাবে ৷ সেই সঙ্গে, ভারতের উপর 10টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলারও হুমকি দেন পাক সেনাপ্রধান তথা ফিল্ড মার্শাল ৷
মঙ্গলবার পাক সেনাপ্রধানের সেই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন পেন্টাগনের প্রাক্তন বিশ্লেষক ৷ তিনি বলেন, "পাকিস্তানের এই ধরনের ব্যবহার কোনও মতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ৷ রাষ্ট্র হিসেবে তারা কোনও দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম কি না, সেদেশের সেনাপ্রধানের মন্তব্যের পর সেই নিয়ে বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ৷ জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস-এর সদস্যদের সুরে সুর মেলাচ্ছেন তিনি ৷"
তাঁর এই 'চরমপন্থী' মন্তব্যের জন্য জেনারেল মুনিরকে আগামী দিনে মার্কিন ভিসা যেন না-দেওয়া হয় বলেও জানান মাইকেল রুবিন ৷ তাঁর মতে, দুর্বৃত্তদের দেশ হল পাকিস্তান ৷ সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনের জন্য দেশটির বিরুদ্ধে একাধিক কড়া দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপ করা উচিত ৷ এমনকী, গুরুত্বপূর্ণ নন-ন্যাটো (NATO) মর্যাদা কেড়ে নিয়ে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনীত করা উচিত বলে মত মার্কিন বিশ্লেষকের ৷
আসিম মুনিরের বক্তব্যে মার্কিন আধিকারিকরা কেন কোনও প্রশ্ন তোলেননি, এদিন সেই বিষয়েও সমালোচনা করেন মাইকেল রুবিন ৷ তাঁর কথায়, "এই ধরনের বক্তব্যের 30 মিনিটের মধ্যে আসিম মুনিরকে বৈঠক থেকে বহিষ্কার করে টেম্পা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল ৷"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে মার্কিন প্রাক্তন বিশ্লেষকের দাবি, পাকিস্তানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উন্নত সম্পর্ক একাধিক বাহ্যিক বিষয়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ৷ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সময় ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ট্রাম্পের কারণে সেই সম্পর্কে ব্যাঘাত ঘটারও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷
মাইকেল রুবিন বলেন, "অধিকাংশ আমেরিকাবাসীর কাছে সন্ত্রাসবাদ হল একটি অভিযোগের মতো ৷ তাঁরা জঙ্গিদের আদর্শগত বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝেন না ৷ আসিম মুনির হলেন সেনার পোশাকে ওসামা বিন লাদেন ৷" তবে এই পরিস্থিতি থেকে আমেরিকা বেরিয়ে এলে ভারতের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে জানান প্রাক্তন পেন্টাগন আধিকারিক ৷