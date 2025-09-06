ETV Bharat / international

ব্রিকসের বৈঠকে থাকছেন না মোদি, ভারতের প্রতিনিধি জয়শঙ্কর

ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এই সম্মেলনের ডাক দিয়েছে ব্রাজিল ৷ সেখানে ট্রাম্পের শুল্ক নীতি নিয়ে চর্চা হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷

ব্রিকসের বৈঠকে থাকছেন না মোদি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2025 at 2:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: মার্কিন শুল্ক নীতির আবহে ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার ডাকে আয়োজিত এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷

আগামী সপ্তাহে ব্রিকসের এই শীর্ষ সম্মেলন হতে চলেছে ৷ ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এই সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন জয়শঙ্কর ৷ সেই সম্মেলনে ওয়াশিংটনের বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির কারণে বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া বাণিজ্য অস্থিরতা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এই শীর্ষ সম্মেলনের লক্ষ্য ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক দ্বন্দ্ব মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক স্তরে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। সেদিক থেকে সম্মেলনটি যে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই ৷

ব্রিকসের বর্তমান সভাপতি ব্রাজিল। 10 সদস্যের এই গ্রুপে ভারত, চিন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীও রয়েছে। এই সমস্ত দেশগুলিকে নিয়েই সম্মেলনের আয়োজন হতে চলেছে ৷ এই প্রসঙ্গে, শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "ব্রিকসের সভাপতি 8 সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল মাধ্যমে একটি বৈঠক ডেকেছেন ৷ বৈঠকে আমাদের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করবেন বিদেশমন্ত্রী।" এর আগে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা গত 7 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন ৷ সেখানে দুই রাষ্ট্রনেতা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। বাণিজ্য থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে দুই নেতার মধ্যে বিস্তারিত চর্চা হয় ৷

আমেরিকা ভারতের মতো ব্রাজিলের উপরও 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। ফলে আমেরিকায় পণ্য রফতানি করতে ব্রাজিলেরও প্রবল সমস্যা হচ্ছে ৷ সে দেশের কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের দাবি ব্রিকসের এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট লুলা শুল্ক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। তাঁদের কী কী সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সে কথাও তুলে ধরতে চান তিনি ৷

এদিকে, ওয়াশিংটন ব্রিকসের কর্মসূচি সম্পর্কে ক্রমশ সন্দেহ প্রকাশ করায় ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ হিসেবে জয়শঙ্করকে শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি। মূলত ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে গঠিত ব্রিকস 2024 সালে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে অন্তর্ভুক্ত করে ৷ আরও পরে 2025 সালে ইন্দোনেশিয়াও যোগ দেয় ব্রিকসে। এখন এই জোট একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা বিশ্ব-জনসংখ্যার প্রায় 49.5 শতাংশ, বিশ্ব-জিডিপির প্রায় 40 শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় 26 শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

