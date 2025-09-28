'সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল', রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে তীব্র ভর্ৎসনা বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের
তাঁর ভাষণে, বিদেশমন্ত্রী পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার নিন্দা করেন এবং বলেন যে আমাদের প্রতিবেশী সন্ত্রাসবাদের আস্তানা।
Published : September 28, 2025 at 7:53 AM IST
নিউ ইয়র্ক, 28 সেপ্টেম্বর: শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (UNGA) 80তম অধিবেশনে ভারতের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর ভাষণে, জয়শঙ্কর পাকিস্তানকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। তাঁর ভাষণে, বিদেশমন্ত্রী পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার নিন্দা করেন এবং বলেন যে আমাদের প্রতিবেশী সন্ত্রাসবাদের আস্তানা। পাকিস্তান সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে, যা ভারত তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের (UNGA) 80তম অধিবেশনে তাঁর ভাষণ শুরু করেন এই বলে, "ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। এই অনন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার আট দশক পর আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। রাষ্ট্রসংঘের সনদ আমাদের কেবল যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যও আহ্বান জানায়। এটি আমাদের কেবল অধিকার রক্ষা করার জন্য নয়, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্যও আহ্বান জানায়।"
রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানকে আক্রমণ করে জয়শঙ্কর বলেন, "পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি শিল্প পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে, জঙ্গিদের প্রকাশ্যে প্রশংসা করা হচ্ছে ৷ সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বন্ধ করা অপরিহার্য।"
তিনি বলেন, "গত কয়েক দশক ধরে, বিশ্বব্যাপী বড় বড় জঙ্গি হামলার মূল সেই দেশ থেকেই তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের জঙ্গি তালিকায় থাকা অনেকেই সেই দেশের নাগরিক। এপ্রিল মাসে পহেলগাঁওে নিরীহ পর্যটকদের হত্যার ঘটনাটি এর সর্বশেষ উদাহরণ। ভারত তার নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এই জঙ্গি হামলার সংগঠক এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় এনেছে।"
রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ চারগুণ বেড়েছে
বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, "রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে, ইতিহাস দ্বারা পরিচালিত শক্তিগুলি এই সংস্থাটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। উপনিবেশবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্ব তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ফিরে যেতে শুরু করে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ চারগুণ বৃদ্ধি পায় এবং সংস্থার ভূমিকা এবং পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়। বিশ্বায়নের যুগে, এর এজেন্ডা আরও বিকশিত হয়। উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি কেন্দ্রীয় ছিল, যখন জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা কার্যকর করা অগ্রাধিকার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। বাণিজ্য আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ৷ অন্যদিকে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার অ্যাক্সেস বিশ্বব্যাপী কল্যাণের জন্য অপরিহার্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।"
শুল্ক সম্পর্কে বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্য
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি বাস্তবায়নের মধ্যে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বলেছেন যে, ভারত শুল্ক অনিশ্চিতায় বাজার অস্থিরতার মুখোমুখি হচ্ছে। ফলস্বরূপ, সীমিত সরবরাহের উৎস থেকে হোক বা নির্দিষ্ট বাজারের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা থেকে হোক, ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ক্রমবর্ধমান বাধ্যবাধকতা তৈরি হচ্ছে। অর্থনৈতিক উদ্বেগের অন্যান্য দিকও রয়েছে।
ইউক্রেন ইস্যুতে জয়শঙ্করের বক্তব্য
এস জয়শঙ্কর বলেন, "আজ আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে রাষ্ট্রসংঘ কতটা প্রত্যাশা পূরণ করেছে। আজ বিশ্বের অবস্থা দেখুন। দুটি বড় সংঘাত চলছে - একটি ইউক্রেনে এবং অন্যটি মধ্যপ্রাচ্য-পশ্চিম এশিয়ায়। এমন অন্যান্য অসংখ্য বিষয় যা খবরেও আসে না।"
রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসেবে, আমরা এখানে সমান মর্যাদায় মিলিত হই
রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের 80তম অধিবেশনে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, "রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসেবে আমরা এখানে সমান মর্যাদা মিলিত হই। এটি কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং আমাদের বিশ্বের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের বিভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি রয়েছে। তাদের সহাবস্থানের জন্য, একে অপরকে সমৃদ্ধ করার জন্য, আমাদের বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক চাপ প্রতিরোধ করব, যখন আলোচনা পক্ষপাতমুক্ত থাকবে, যখন দ্বৈত মান পরিত্যাগ করা হবে এবং যখন বহুত্ববাদকে সত্যিকার অর্থে প্রশংসা করা হবে।"