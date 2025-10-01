ভরপুর বাঙালিয়ানায় দুর্গোৎসব পালন জার্মানির ডুসেলডর্ফে

ভরপুর বাঙালিয়ানায় দুর্গোৎসব পালন জার্মানির ডুসেলডর্ফে
পুজোর চারদিন ধরে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, বাংলা গান ও সংস্কৃতি চর্চা ৷ দশমীতে থাকছে বাংলা ব্যান্ড ক্রস উইন্ডসের পারফরম্যান্স ৷
ডুসেলডর্ফ (জার্মানি), 1 অক্টোবর: কর্মসূত্রে প্রবাসে থাকেন অসংখ্য বাঙালি ৷ দুর্গাপুজোর সময় তাঁদেরও মন কাঁদে ঘরে ফেরার জন্য ৷ কিন্তু, কাজ ও সন্তানদের পড়াশোনা-সহ নানা ব্যস্ততার কারণে পুজোয় ঘরে ফেরা হয় না ৷ তবে, প্রবাসেই তাঁরা ভরপুর বাঙালিয়ানায় পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন ৷ নস্টালজিয়াকে ভর করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান বাংলার সংস্কৃতিকে ৷ সেই ছবি ধরা পড়ল জার্মানির ডুসেলডর্ফে প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত দুর্গাপুজোয় ৷
যেখানে নিষ্ঠা ভরে দুর্গাপুজোর সঙ্গেই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা গান ও বাংলার খাবার ৷ এককথায় প্রবাসেও যেন এক টুকরো বাংলা উঠে এসেছে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ৷ জার্মানির ডুসেলডর্ফে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে 'ইন্ডিশে গেমাইন্ডে ডুসেলডর্ফ ই.ভি.' অর্থাৎ, ভারতীয় বংশোদ্ভুত ডুসেলডর্ফ সোসাইটি ৷ সংক্ষেপে আইজিডি ৷ জার্মান সরকার অনুমোদিত এই সংগঠন প্রতিবছরই ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে ৷
ডুসেলডর্ফের এই দুর্গাপুজোয় অংশ নিতে জার্মানির অন্যান্য শহর থেকেও বাঙালিরা পৌঁছে যান ৷ নস্টালজিয়ার কাছে ফিরতে, বাংলা সংস্কৃতির কাছে ফিরতে, দূরদূরান্তের মানুষজন প্রচুর কষ্ট করে এই দুর্গাপুজোয় সামিল হন বলে পুজো উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন ৷ একেবারে সমস্ত নিয়মনীতি মেনে এখানে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ আর পুজোকে ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যনাট্য, বাংলা গান, লোকগান ও বাংলা ব্যান্ডের পারফরম্যান্স গান সব অনুষ্ঠিত হয় ৷ এছাড়াও থাকে ভরপুর বাঙালি খাবারের আয়োজন ৷
ডুসেলডর্ফ থেকে প্রবাসী বাঙালি শালিনী মৌলিক ইটিভি ভারতকে বলেন, "ডুসেলডর্ফে এই দুর্গাপুজো আমরা 13 বছর ধরে করছি ৷ এই পুজোয় আমরা অনেকেই অনেক দূর থেকে আসি ৷ এখানে এত আন্তরিকতা পাওয়া যায়, তাই সবাই দূরদূরান্ত থেকে আসেন ৷ আমি নিজেই অন্য শহর থেকে এখানে এসেছি ৷ দুর্গাপুজোর যতটা নিয়ম নিষ্ঠা মেনে পুজো করা যায়, সেই মতো ষষ্ঠী থেকে দশমী নিয়ম-নীতি মেনেই এখানে সব আয়োজন করি ৷ এ বছর দশমীর উৎসবে কলকাতা থেকে বাংলা ব্যান্ড 'ক্রস উইন্ডস' আসছে পারফর্ম করতে ৷"
ডুসেলডর্ফের পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে আরও একজন সুজ্যোতি রায় ঘোষাল বলেন, "প্রতিবছরই দুর্গাপুজো ঘিরে এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য আমরা প্রত্যেক বছর করি ৷ এ বছরও চিত্রাঙ্গদা করা হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকে বলিউড ধামাকা, ফোক গান, নাটক, বাচ্চাদের অনুষ্ঠান ৷"
আরেক প্রবাসী বাঙালি পিয়ালী ভট্টাচার্য বলছেন, "আমরা কলকাতা থেকে এত দূরে থাকি, তা বলে কি আমরা বাঙালি সংস্কৃতি ভুলে যাব ৷ আইজিডি যে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে, তাতে আমাদের কখনোই অনুভব হয় না, যে আমরা বাড়ি থেকে এতটা দূরে থাকি ৷"
ডুসেলডর্ফ থেকে আরেক বাঙালি শ্রদ্ধা দত্ত বলেন, "আমরা পুজোর সময় চেষ্টা করি যতটা সম্ভব বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ৷ কারণ, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এটা আমরা দেখাতে চাই ৷ আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা জার্মানিতেই জন্মেছে এবং বেড়ে উঠছে, তাদের কাছে বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চাই আমরা ৷ তাদেরকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখানো, শোনানো, বাংলার যে বিশাল সংস্কৃতি রয়েছে সেটার সঙ্গে তাদেরকে লালিত করা, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকে ৷ ওরাই চিত্রাঙ্গদা করছে ৷"
শ্রদ্ধা আরও বলেন, "শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, আমাদের খাওয়া-দাওয়াতেও থাকে সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানা ৷ আমরা অনেকেই অষ্টমীতে উপোস করে অঞ্জলি দিই ৷ তারপর আমাদের মেনুতে থাকে লুচি ছোলার ডাল ৷ এছাড়া নবমীতে মটন কষা থাকে ৷ দশমীর সিঁদুর খেলা ৷ সব মিলিয়ে পুজোর চার দিন জমজমাট হয়ে থাকে ৷"