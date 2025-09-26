ETV Bharat / international

বিদেশি ওষুধের উপর 100% শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের, লাগু 1 অক্টোবর থেকে

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের ফলে বেশকিছু ওষুদধের দাম দ্বিগুণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ আর তা হলে এই ঘটনার সামগ্রিক প্রভাব পড়বে জনজীবনে ৷

TRUMP TARIFF ON IMPORTED DRUGS
ওষুধের উপর 100% শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
ওয়াশিংটন, 26 সেপ্টেম্বর: বিদেশ থেকে আসা ওষুধের উপর এবার 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, আগামী 1 অক্টোবর থেকে ওষুধের পাশাপাশি গৃহসজ্জার সামগ্রীর উপর 30 শতাংশ এবং ট্রাক ও ভারী যানবাহনের উপর 25 শতাংশ আমদানি কর আরোপ করা হচ্ছে।

ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প বলেছেন, এই শুল্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ওষুধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই কারখানা রয়েছে এমন কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে শুল্ক কীভাবে প্রযোজ্য হবে তা-ও স্পষ্ট নয়। সেন্সাস ব্যুরো অনুযায়ী, 2024 সালে আমেরিকা প্রায় 233 বিলিয়ন ডলারের ওষুধ আমদানি করেছিল। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের ফলে বেশকিছু ওষুদধের দাম দ্বিগুণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷

সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, বাণিজ্য শুল্ক এবং আমদানি কর সরকারের বাজেট ঘাটতি কমাতে সাহায্য করবে ৷ পাশাপাশি সাহায্য করবে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতেও। কী কারণে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে তা অবশ্য উল্লেখ করেননি ট্রাম্প ৷ কোনও আইনে কর চাপানো হচ্ছে বলেননি সেটাও ৷

তবে ট্রাম্প এই শুল্কগুলি আরোপ করায় মার্কিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ বিশেষজ্ঞদের দাবি, আমেরিকায় স্টক মার্কেট শক্তিশালী হলেও কর্মসংস্থানের হার দুর্বল ৷ সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিও অনেকটা বেশি ৷ আমদানির উপর এই নতুন করগুলির যোগ হলে গ্রাহকদের আরও বেশি দামে ওষুধ কিনতে হবে ৷ নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়তে পারে ৷

ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলকে পদত্যাগ করতে চাপ দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৷ একই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি এখন আর উদ্বেগের বিষয় নয় বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প। অন্যদিকে, কানাডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্যাসকেল চ্যান ,সকলকে সতর্ক করে জানান, শুল্কের ফলে আমেরিকানদের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হতে পারে ৷

পাশাপাশি বাড়ি কিনতে আগ্রহী অনেক মার্কিন নাগরিকই আবাসন সংকটে পড়বে বলেও মনে করা হচ্ছে ৷ বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিয়েলটরস বলেছে, দামের চাপ কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বাজারে ৷ কারণ এক বছর আগের তুলনায় অগস্টে বিক্রি 11.7% বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এখনও বর্তমান বাড়ির গড় মূল্য ছিল 422,600 ডলার। ট্রাম্প জানিয়েছেন, বিদেশে তৈরি ভারী ট্রাক এবং যন্ত্রাংশ দেশীয় উৎপাদকদের ক্ষতি করছে ৷ তাঁদেরও রক্ষা করা প্রয়োজন।

