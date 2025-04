ETV Bharat / international

বিশ্ব আর্থিক বাজারে অস্থিরতা, শুল্কনীতি থেকে পিছু হটছেন না ট্রাম্প - TRUMP ON TARIFFS

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ( ছবি-এপি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : April 7, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:27 AM IST 2 Min Read

ওয়াশিংটন, 7 এপ্রিল: দ্বিতীয়বাার শপথ নিয়েই বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সেই মত বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ ভারতের পণ্যের উপরও 26 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মোদির 'বন্ধু' ট্রাম্প ৷ 2 এপ্রিল বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ 8 এপ্রিল মধ্যরাত থেকে এই বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হবে ৷ ট্রাম্পের এই নতুন শুল্ক ঘোষণার পর থেকে বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে ৷ আর্থিক বাজার অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় মন্দার আশঙ্কা তৈরি করেছে ৷ এর ফলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । কিন্তু এর দায় ভার নিতে চান না ট্রাম্প ৷ শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দেশের পণ্যের আমদানি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত থেকে তিনি যে পিছু হটবেন না, তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ রবিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প জানান, তিনি চান না বিশ্ব বাজার পতন হোক ৷ তবে তিনি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন নন ৷ ট্রাম্পের মতে, "কখনও কখনও কিছু ঠিক করার জন্য ওষুধ দিতে হয়।" তিনি পরিষ্কার জানিয়ে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ থেকে আমদানির উপর তার ব্যাপক শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত থেকে তিনি পিছু হটবেন না, যতক্ষণ না দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য শুল্ক সমান হয়।

ওয়াশিংটন, 7 এপ্রিল: দ্বিতীয়বাার শপথ নিয়েই বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সেই মত বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ঘোষণা করেছেন তিনি ৷ ভারতের পণ্যের উপরও 26 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মোদির 'বন্ধু' ট্রাম্প ৷ 2 এপ্রিল বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ 8 এপ্রিল মধ্যরাত থেকে এই বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হবে ৷ ট্রাম্পের এই নতুন শুল্ক ঘোষণার পর থেকে বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে ৷ আর্থিক বাজার অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় মন্দার আশঙ্কা তৈরি করেছে ৷ এর ফলে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । কিন্তু এর দায় ভার নিতে চান না ট্রাম্প ৷ শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দেশের পণ্যের আমদানি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত থেকে তিনি যে পিছু হটবেন না, তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ রবিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প জানান, তিনি চান না বিশ্ব বাজার পতন হোক ৷ তবে তিনি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন নন ৷ ট্রাম্পের মতে, "কখনও কখনও কিছু ঠিক করার জন্য ওষুধ দিতে হয়।" তিনি পরিষ্কার জানিয়ে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ থেকে আমদানির উপর তার ব্যাপক শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত থেকে তিনি পিছু হটবেন না, যতক্ষণ না দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য শুল্ক সমান হয়। বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারগুলির পতন অব্যাহত থাকার পরে ট্রাম্পের সঙ্গে 50টির বেশি দেশ শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য আলোচনা শুরু করার কথা বলেছেন ৷ এ ব্যাপারে ট্রাম্প বলেন, "সারা বিশ্বের অনেক নেতা, ইউরোপীয়, এশিয়ার দেশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ শুল্ক আরোপের পর অনেক দেশ আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি এবং সমঝোতা করতে আগ্রহী।" চলতি বছরেই মন্দার মুখোমুখি হতে পারে মার্কিন অর্থনীতি। সারা বিশ্বে মন্দার সম্ভাবনা 60 শতাংশ। ট্রাম্পের শুল্কনীতির ফলে ধাক্কা খাচ্ছে সারা বিশ্বের বাণিজ্য। বুধবার থেকে উচ্চহার শুল্ক সংগ্রহ করা হবে ৷ এর ফলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার এক নতুন যুগের সূচনা হবে, যার কোনও স্পষ্ট শেষ নেই। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট বলেন,"অন্যায্য বাণিজ্য একদিন বা সপ্তাহে আলোচনা করে সমাধান করা যায় না।" তিনি আরও জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখতে হবে, ওই দেশগুলি কী অফার করে এবং এটি বিশ্বাসযোগ্য কি না। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাংলাদেশের চেয়ে 26 গুণ, পাকিস্তানের চেয়ে 42 গুণ বেশি

ভারতের উপর 26% শুল্ক ট্রাম্পের, মার খাবে চিংড়ির রফতানি !

Last Updated : April 7, 2025 at 10:27 AM IST