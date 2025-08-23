নিউইর্য়ক ও ওয়াশিংটন, 23 অগস্ট : শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারতে নয়া রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করল আমেরিকা ৷ ট্রুথ সোশালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' সার্জিও গোরকে তিনি এই দায়িত্বে নিয়ে এসেছেন ৷ 2023 সালের মে মাস থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন এরিক গার্সেট্টি ৷
প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময় নিয়োগ হওয়া এরিক পদের মেয়াদ শেষ হতে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গিয়েছেন ৷ ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ ও মধ্য় এশিয়ার কয়েকটি দেশের দায়িত্বও সার্জিও গোর সামলাবেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ এই দেশগুলিতে আমেরিকার কোনও রাষ্ট্রদূত নেই ৷ দূতাবাস পরিচালনের দায়িত্ব পালন করেন প্রবীণ আধিকারিকরা ৷ এবার সেই দায়িত্বও সামলাবেন গোর ৷
নিজের পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, " সার্জিও গোর দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গে কাজ করছেন ৷ আমি তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রদূত করতে পেরে খুবই খুশি হয়েছি ৷ "এতদিন মার্কিন প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ভার ছিল সার্জিও গোরের উপর ৷ সে কথা মনে করিয়ে হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা জানান, খুব কম সময়ের মধ্যে সার্জিও এবং তাঁর টিমের সদস্যরা 4 হাজার আধিকারিককে নিয়োগ করেছেন ৷ আর তার ফলে প্রশাসনের কমবেশি 95 শতাংশ জায়গায় কর্মী নিয়োগ হয়ে গিয়েছে ৷ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতজনকে নিয়োগ করার বিষয়টিকে রেকর্ড বলেও অভিহিত করেছেন ট্রাম্প ৷
তাঁর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে সার্জিও কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি লেখেন, "গোর আমার প্রচার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ আমার লেখা একাধিক জনপ্রিয় বইয়ের প্রকাশকও তিনি ৷" ভারতের মতো দেশে কেন তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন সে কথাও উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প ৷ তিনি লেখেন, "দুনিয়ার সবচেয়ে জনবহুল অংশে আমি এমন কাউকে পাাঠাতে চেয়েছিলাম যিনি আমেরিকা আবার বিশ্বসেরা করতে আমায় সাহায্য করবেন ৷ তিনি হবেন এমন কেউ যাঁর প্রতি আমার অটুট আস্থা ৷ আর এই সমস্ত দিক থেকেই সার্জিও বাকি সবার থেকে এগিয়ে আছেন ৷"
Sergio is a great guy and will make a fantastic ambassador for our country to India. So much of our success over the last few months was due to Sergio’s hard work. I’m grateful to POTUS for giving him this new role. pic.twitter.com/95wjtblCy4— JD Vance (@JDVance) August 22, 2025
সার্জিও গোরের প্রশংসা করেছেন ট্রাম্পের ডেপুটি জেডি ভান্সও ৷ তিনি লেখেন, "সার্জিও গোর এক অসাধারণ মানুষ ৷ তিনি খুব ভালো একজন রাষ্ট্রদূত হতে পারবেন বলে আমি মনে করি ৷ নিজের পরিশ্রমের জেরে গত কয়েকমাসে দারুণ সফল হয়েছেন সার্জিও ৷ আগামিদিনেও তাই হবে ৷ তাঁকে এমন একটা দায়িত্ব দেওয়ায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷"