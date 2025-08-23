ETV Bharat / international

এরিক গার্সেট্টির পর ভারতে আমেরিকার নয়া রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন সার্জিও গোর ৷ ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-সহ আরও কয়েকটি দেশের দায়িত্বও তিনিই সামলাবেন ৷

শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারতের নয়া রাষ্ট্রদূত বাছলেন ট্রাম্প
PTI

August 23, 2025

নিউইর্য়ক ও ওয়াশিংটন, 23 অগস্ট : শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারতে নয়া রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করল আমেরিকা ৷ ট্রুথ সোশালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' সার্জিও গোরকে তিনি এই দায়িত্বে নিয়ে এসেছেন ৷ 2023 সালের মে মাস থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন এরিক গার্সেট্টি ৷

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময় নিয়োগ হওয়া এরিক পদের মেয়াদ শেষ হতে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গিয়েছেন ৷ ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ ও মধ্য় এশিয়ার কয়েকটি দেশের দায়িত্বও সার্জিও গোর সামলাবেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ এই দেশগুলিতে আমেরিকার কোনও রাষ্ট্রদূত নেই ৷ দূতাবাস পরিচালনের দায়িত্ব পালন করেন প্রবীণ আধিকারিকরা ৷ এবার সেই দায়িত্বও সামলাবেন গোর ৷

ট্রাম্পের পোস্ট

নিজের পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, " সার্জিও গোর দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গে কাজ করছেন ৷ আমি তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রদূত করতে পেরে খুবই খুশি হয়েছি ৷ "এতদিন মার্কিন প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ভার ছিল সার্জিও গোরের উপর ৷ সে কথা মনে করিয়ে হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা জানান, খুব কম সময়ের মধ্যে সার্জিও এবং তাঁর টিমের সদস্যরা 4 হাজার আধিকারিককে নিয়োগ করেছেন ৷ আর তার ফলে প্রশাসনের কমবেশি 95 শতাংশ জায়গায় কর্মী নিয়োগ হয়ে গিয়েছে ৷ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতজনকে নিয়োগ করার বিষয়টিকে রেকর্ড বলেও অভিহিত করেছেন ট্রাম্প ৷

তাঁর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে সার্জিও কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ তিনি লেখেন, "গোর আমার প্রচার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ আমার লেখা একাধিক জনপ্রিয় বইয়ের প্রকাশকও তিনি ৷" ভারতের মতো দেশে কেন তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছেন সে কথাও উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প ৷ তিনি লেখেন, "দুনিয়ার সবচেয়ে জনবহুল অংশে আমি এমন কাউকে পাাঠাতে চেয়েছিলাম যিনি আমেরিকা আবার বিশ্বসেরা করতে আমায় সাহায্য করবেন ৷ তিনি হবেন এমন কেউ যাঁর প্রতি আমার অটুট আস্থা ৷ আর এই সমস্ত দিক থেকেই সার্জিও বাকি সবার থেকে এগিয়ে আছেন ৷"

সার্জিও গোরের প্রশংসা করেছেন ট্রাম্পের ডেপুটি জেডি ভান্সও ৷ তিনি লেখেন, "সার্জিও গোর এক অসাধারণ মানুষ ৷ তিনি খুব ভালো একজন রাষ্ট্রদূত হতে পারবেন বলে আমি মনে করি ৷ নিজের পরিশ্রমের জেরে গত কয়েকমাসে দারুণ সফল হয়েছেন সার্জিও ৷ আগামিদিনেও তাই হবে ৷ তাঁকে এমন একটা দায়িত্ব দেওয়ায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ৷"

ENVOY
ট্রাম্পের পোস্ট

